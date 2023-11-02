Умный браслет с AMOLED и оксиметром. Обзор HONOR CHOICE Band

Не так давно в России официально стартовали продажи умного браслета HONOR CHOICE Band с оксиметром и AMOLED-дисплеем. Из особенностей выделяются 100 режимов тренировок, большая библиотека циферблатов, аккумулятор с двумя неделями автономной работы.

HONOR CHOICE Band

Комплектация

Поставляется браслет в компактной коробке с данными по техническим характеристикам. Комплект включает зарядный кабель и руководство пользователя.

HONOR CHOICE Band

HONOR CHOICE Band обзор

Внешний вид

Доступны разные версии цветового исполнения, в которых меняются как цвет основной части корпуса, так и ремешка.

HONOR CHOICE Band

Используется быстросъемный тип крепления с распространённым типоразмером, упрощая для пользователя поиск альтернативных вариантов. Комплектный выполнен из гипоаллергенного материала и позволяет регулировать обхват запястья.

HONOR CHOICE Band

Корпус выполнен из пластика со стилизацией под компактные часы. На боковой грани механическая кнопка с поворотным механизмом.

HONOR CHOICE Band

Лицевая сторона с закругленным торцом. Большую часть площади занимает активная зона экрана.

HONOR CHOICE Band

На внутренней стороне зарядные контакты и выступающий элемент по центру с набором датчиков.

HONOR CHOICE Band

Оснащение

Для вывода изображения в HONOR CHOICE Band используется 1.64-дюймовый экран. Это контрастная AMOLED-матрица с пиковой яркостью в 500 нит. Картинка сохраняет читаемость под прямыми солнечными лучами. Частота обновления 60 Гц и разрешение 280х456 пикселей.

HONOR CHOICE Band

Он же дает возможность использования технологии Always-On-Display с выводом заставки.

HONOR CHOICE Band

Соединение со смартфоном проходит по Bluetooth 5.3. Датчик сердечного ритма здесь дополнен мониторингом насыщения крови кислорода.

Софт

Для работы HONOR CHOICE Band потребуется провести установку приложения на смартфон и синхронизацию устройств между собой. Исполнение главного экрана традиционное с блоками, содержащими сводную информацию по активности за день.

HONOR CHOICE Band

Это кольца с шагами, интенсивностью, расходом калорий. Советы по здоровью.

HONOR CHOICE Band

Расклад по активности за день в виде графиков.

HONOR CHOICE Band

Здесь же можно вести женский календарь, смотреть уровень насыщения крови кислородом, а также записывать вес. Набор плиток редактируется пользователем.

HONOR CHOICE Band

Любые из данных можно просмотреть в виде детального анализа. Здесь помимо данных выводится оценка.

HONOR CHOICE Band

Запуск тренировки со смартфона, например, бег или ходьба на улице, будет также вести учет местоположения через GPS.

HONOR CHOICE Band

Проведение настроек браслета, выбор целей по активности и другим параметрам.

HONOR CHOICE Band

Библиотека циферблатов с хорошим наполнением предлагаемых вариантов.

Интерфейс

Интерфейс самого HONOR CHOICE Band также дает полный доступ к запуску мониторинга и просмотру собранных данных. Интерфейс переведен на русский язык.

HONOR CHOICE Band

Меню в виде списка с иконками и аннотациями. Работает плавно, запускается выбранное без видимых зависаний.

HONOR CHOICE Band

Уведомления от приложений отображаются корректно. Они группируются между собой.

HONOR CHOICE Band

Управление камерой и воспроизведением.

HONOR CHOICE Band

Итоги

HONOR CHOICE Band – недорогой умный браслет с контрастным и ярким дисплеем, оксиметром, набором циферблатов, простой заменой ремешков и хорошими показателями автономной работы. Его внешнее исполнение лучшее всего подойдет женской аудитории пользователей.
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