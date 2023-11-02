Умный браслет с AMOLED и оксиметром. Обзор HONOR CHOICE Band

Не так давно в России официально стартовали продажи умного браслета HONOR CHOICE Band с оксиметром и AMOLED-дисплеем. Из особенностей выделяются 100 режимов тренировок, большая библиотека циферблатов, аккумулятор с двумя неделями автономной работы.

Комплектация

Поставляется браслет в компактной коробке с данными по техническим характеристикам. Комплект включает зарядный кабель и руководство пользователя.

HONOR CHOICE Band обзор

Внешний вид

Доступны разные версии цветового исполнения, в которых меняются как цвет основной части корпуса, так и ремешка.

Используется быстросъемный тип крепления с распространённым типоразмером, упрощая для пользователя поиск альтернативных вариантов. Комплектный выполнен из гипоаллергенного материала и позволяет регулировать обхват запястья.

Корпус выполнен из пластика со стилизацией под компактные часы. На боковой грани механическая кнопка с поворотным механизмом.

Лицевая сторона с закругленным торцом. Большую часть площади занимает активная зона экрана.

На внутренней стороне зарядные контакты и выступающий элемент по центру с набором датчиков.

Оснащение

Для вывода изображения в HONOR CHOICE Band используется 1.64-дюймовый экран. Это контрастная AMOLED-матрица с пиковой яркостью в 500 нит. Картинка сохраняет читаемость под прямыми солнечными лучами. Частота обновления 60 Гц и разрешение 280х456 пикселей.

Он же дает возможность использования технологии Always-On-Display с выводом заставки.

Софт

Соединение со смартфоном проходит по Bluetooth 5.3. Датчик сердечного ритма здесь дополнен мониторингом насыщения крови кислорода.Для работы HONOR CHOICE Band потребуется провести установку приложения на смартфон и синхронизацию устройств между собой. Исполнение главного экрана традиционное с блоками, содержащими сводную информацию по активности за день.

Это кольца с шагами, интенсивностью, расходом калорий. Советы по здоровью.

Расклад по активности за день в виде графиков.

Здесь же можно вести женский календарь, смотреть уровень насыщения крови кислородом, а также записывать вес. Набор плиток редактируется пользователем.

Любые из данных можно просмотреть в виде детального анализа. Здесь помимо данных выводится оценка.

Запуск тренировки со смартфона, например, бег или ходьба на улице, будет также вести учет местоположения через GPS.

Проведение настроек браслета, выбор целей по активности и другим параметрам.

Интерфейс

Библиотека циферблатов с хорошим наполнением предлагаемых вариантов.Интерфейс самого HONOR CHOICE Band также дает полный доступ к запуску мониторинга и просмотру собранных данных. Интерфейс переведен на русский язык.

Меню в виде списка с иконками и аннотациями. Работает плавно, запускается выбранное без видимых зависаний.

Уведомления от приложений отображаются корректно. Они группируются между собой.

Управление камерой и воспроизведением.

Итоги

HONOR CHOICE Band – недорогой умный браслет с контрастным и ярким дисплеем, оксиметром, набором циферблатов, простой заменой ремешков и хорошими показателями автономной работы. Его внешнее исполнение лучшее всего подойдет женской аудитории пользователей.