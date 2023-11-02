Умный браслет с AMOLED и оксиметром. Обзор HONOR CHOICE Band

Используется быстросъемный тип крепления с распространённым типоразмером, упрощая для пользователя поиск альтернативных вариантов. Комплектный выполнен из гипоаллергенного материала и позволяет регулировать обхват запястья.
Корпус выполнен из пластика со стилизацией под компактные часы. На боковой грани механическая кнопка с поворотным механизмом.
Лицевая сторона с закругленным торцом. Большую часть площади занимает активная зона экрана.
На внутренней стороне зарядные контакты и выступающий элемент по центру с набором датчиков.
Он же дает возможность использования технологии Always-On-Display с выводом заставки.
Соединение со смартфоном проходит по Bluetooth 5.3. Датчик сердечного ритма здесь дополнен мониторингом насыщения крови кислорода.
Это кольца с шагами, интенсивностью, расходом калорий. Советы по здоровью.
Расклад по активности за день в виде графиков.
Здесь же можно вести женский календарь, смотреть уровень насыщения крови кислородом, а также записывать вес. Набор плиток редактируется пользователем.
Любые из данных можно просмотреть в виде детального анализа. Здесь помимо данных выводится оценка.
Запуск тренировки со смартфона, например, бег или ходьба на улице, будет также вести учет местоположения через GPS.
Проведение настроек браслета, выбор целей по активности и другим параметрам.
Библиотека циферблатов с хорошим наполнением предлагаемых вариантов.
Меню в виде списка с иконками и аннотациями. Работает плавно, запускается выбранное без видимых зависаний.
Уведомления от приложений отображаются корректно. Они группируются между собой.
Управление камерой и воспроизведением.