Обзор HORI Gaming Headset Pro. Наушники с переходником для Sony DualShock 4 v2

Тестируемая сегодня гарнитура HORI Gaming Headset Pro ориентирована на использование с Sony PlayStation 4/SLIM/PRO, предлагая специальный переходник для геймпада Sony DualShock 4 и DualShock 4 v2. В отличие от обычных проводных наушников она дает регулировку громкости воспроизведения и механический тумблер микрофона. Но сразу отметим, что это универсальные наушники без переходника она работает с Sony PlayStation 5, Nintendo, XBOX и ПК.

HORI Gaming Headset Pro

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 5 748 рублей.

HORI Gaming Headset Pro обзор

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением наушников и данными по характеристикам. Комплект включает переходник для геймпада, дополнительные тканевые амбушюры и документацию.

HORI Gaming Headset Pro

Внешний вид

Выполнены в характерной для Sony PlayStation стилистике. Темно-серный корпус и внутренняя часть оголовья в синем цвете.

HORI Gaming Headset Pro

Само оголовье широкое. Применен пластик с матовым покрытием, оно не подвержено загрязнению следами пальцев и пылью.

HORI Gaming Headset Pro

На внутренней стороне две вставки из ткани с мягким наполнителем, повышающими комфорт во время ношения.

HORI Gaming Headset Pro

Предусмотрена возможность изменения длины. Направляющие выполнены в HORI Gaming Headset Pro из металла. Они придают жесткости и повышают надежность.

HORI Gaming Headset Pro

Чашки круглой формы. Тут используется двухсоставное крепление с подвижным соединением для оптимального прижима к ушам.

HORI Gaming Headset Pro

На внешней стороне расположена вставка с логотипом производителя. Отсутствуют элементы с подсветкой.

HORI Gaming Headset Pro

Амбушюры из экокожи с мягким наполнителем. Решетку динамика защищает ткань с нанесенными пометками по правой и левой стороне. Есть дополнительные тканевые амбушюры.

HORI Gaming Headset Pro

В левой чашке находится выдвижная ножка микрофона. Работать он будет и в собранном состоянии, капсюль немного выступает за пределы чашки. Ножка гибкая.

HORI Gaming Headset Pro

На тыльной стороне левой чашки барабан регулировки громкости и механический тумблер микрофона. Они хорошо определяются слепым методом.

HORI Gaming Headset Pro

Место выхода кабеля усилено и защищено от перегиба и излома. Кабель в нейлоновой оплетке. 4-пиновый аудиоразъем.

HORI Gaming Headset Pro

В комплекте с HORI Gaming Headset Pro идет переходник. Его форма повторяет нижнюю грань геймпада Sony DualShock 4 и DualShock 4 v2. На нем выведены регуляторы громкости и состояния микрофона. Габариты у него компактные, гармонично дополняет сам геймпад.

HORI Gaming Headset Pro

Тесты

Для начала проведем тестирование с DualShock 4, подключенного к Sony PlayStation 4 Pro. Подключаем к нижней грани геймпада переходник. Здесь помимо аудиоразъема есть еще выступ, повторяющий форму фирменного коннектора. С ним прочность соединения повышается. После этого наушники уже подключаются к этому переходнику.

HORI Gaming Headset Pro

Данный переходник дает быстрый доступ к механическому тумблеру микрофона, позволяя отключить микрофон во время онлайн игр или стриминговой трансляции. Также удобно реализована регулировка громкости воспроизведения. Микрофон консолью определился корректно. Голос переда без искажений.

HORI Gaming Headset Pro

Также мы проверили работу HORI Gaming Headset Pro с геймпадом Sony DualSense. Подключение к нему идет без переходника напрямую к геймпаду. Проблем с воспроизведением и работой микрофона замечено не было.

HORI Gaming Headset Pro

Эти же наушники можно подключать к смартфону, планшету, портативной консоли Nintendo, ПК и ноутбуку. В плане звуковой сцены хорошо отрабатываются средние и низкие частоты.

HORI Gaming Headset Pro

Детально передает спецэффекты и сложные сцены. Уровень максимальной громкости достаточный для игр и просмотра роликов на стриминговых сервисах.

HORI Gaming Headset Pro

На голове сидят удобно. Вес у них легкий. Есть все необходимые регулировки для комфортной подстройки под анатомические особенности головы пользователя. Длина кабеля позволяет играть как с геймпадом в руках, так и отложив его для просмотра контента на телевизоре. При длительном ношении может наблюдаться запотевание ушей.

HORI Gaming Headset Pro

Итоги по HORI Gaming Headset Pro

HORI Gaming Headset Pro будет интересна владельцам консолей Sony PlayStation 4/Slim/Pro предложив удобный переходник для геймпада DualShock 4. Хотя используемый тут способ подключения дает полную универсальность обеспечив совместимость с разными типами устройств. Привлекательный внешний вид, выдвижной микрофон с гибкой ножкой, мягкое оголовье и амбушюры, кабель в нейлоновой оплетке.
Комментарии и отзывы HORI Gaming Headset Pro
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