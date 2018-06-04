Обзор HP EliteBook 1040 G4 и HP OMEN Accelerator GA1-1000ur. Ультрабук бизнес-класса для гейминга

Не так давно на российском рынке стал доступен один из самых интересных бизнес-ноутбуков HP - EliteBook 1040 G4. Он относится к премиальному сегменту и отличаются мощным железом в стильном корпусе. Сегодня мы одними из первых в России попробуем его протестировать, а также на примере внешнего графического акселератора HP OMEN Accelerator выясним, может ли обладатель ультрабука превратить свое тонкое и стильное, но непригодное для игр устройство, в полноценную геймерскую машину.

Внешний вид

Корпус ноутбука полностью выполнен из алюминия. Все выглядит весьма приятно и вопросы в плане сборки вызывает только нижняя крышка, которая из-за недостаточной толщины может неприятно трещать.

Толщина ноутбука составляет всего 16 миллиметров. Вес модели - 1,36 кг, что сопоставимо с MacBook Air 13.

С правой стороны находятся два разъема USB Type-C, один из которых служит для зарядки, HDMI, USB 3.0, и слот под SIM-карту для дополнительного модуля 3G/4G LTE

Слева же расположился еще один USB 3.0 и разъем под наушники или микрофон. Радует, что HP не пошли путем Apple, которая снабдила свой ноутбук только USB Type-C: в EliteBook 1040 G4 есть весь спектр необходимых портов. Но для полного счастья не хватает разъема под SD карту.

HP EliteBook 1040 G4 оснащен 14-дюймовым матовым дисплеем с Full HD или как наш образец Ultra HD разрешением. Качество матрицы не вызывает абсолютно никаких вопросов. Картинка отображается одинаково корректно под любым углом. Кстати, крышку ноутбука можно развернуть до 180 градусов.

Над экраном находится веб-камера с разрешением 720p, что в самый раз подойдет для видеозвонков.

На передней панели расположился минималистичный логотип HP EliteBook, а также пластиковая линия для вывода антенн связи.

Клавиатура островного типа HP Premium оснащена трехуровневой подсветкой. Клавиатура действительно удобная и имеет отличный отклик. Ее единственным минусом является то, что по умолчанию клавиши F1-F12 выполняют только такие функции, как изменить яркость, звук, уровень подсветки клавиатуры. Для того, чтобы у вас получилось, например, перезагрузить страницу в браузере, зажав клавишу F5, придется лезть в BIOS ноутбука.

Начинка

Наш экземпляр работает на процессоре Intel Core i7 7-го поколения со встроенной графикой Intel® HD Graphics 630 и 16 Гбайт ОЗУ DDR4 и 1 ТБайт внутренней памяти. Что касается операционной системы, то здесь установлена Windows 10 Pro. Отметим, что твердотельный накопитель позволяет системе загружаться за считанные секунды.

За звук отвечает аудиосистема от Bang & Olufsen, которая включает в себя встроенные высококачественные динамик и цифровой двунаправленный микрофон. В результате, музыка играет действительно качественно и сохраняет чистоту звучания при любой громкости.

Сканер отпечатка пальцев позволяет разблокировать ноутбук при помощи пальца.

Аккумулятор

Ноутбук оснащен быстрой зарядкой, что позволяет зарядить аккумулятор до 50 % за 30 минут. Для зарядки используется используется удобный разъем USB Type-C. Касательно энергоэффективности, то одной зарядки хватает в среднем на 6 часов работы в смешанном стиле работы и средней яркости экрана.

HP OMEN Accelerator GA1-1000ur

А теперь самое интересное. Представьте, что вы являетесь обладателем такого ультрабука (или другого похожего, не суть), и другого ПК у вас нет. Он легкий, стильный, надежный, удобный в работе, но одного вы все-таки будете лишены - возможности полноценно играть. Видеокарта здесь встроенная, как практически в любом другом ультрабуке. Какой выход? Покупать отдельный ПК специально для того, чтобы периодически, вернувшись с работы поиграть? Многие так и делают, но есть более элегантное и дешевое решение. Вместе с EliteBook 1040 к нам на тест попала еще одна новинка HP - OMEN Accelerator, который позволяет установить видеокарту и дополнительные жесткие диски и SSD.

Как это работает? Приобретаем OMEN Accelerator и видеокарту (это намного дешевле, чем полностью собрать игровую систему), подключаем все это к ноутбуку через разъем USB Type-C, устанавливаем специализированную утилиту HP с официального сайта. Отмечу, что в нашем случае была использована видеокарта Nvidia GeForce 1080, однако оптимальными все же стоит считать модели вплоть до 1070, т.к. пропускная способность современного Thunderbolt не позволяет полностью реализовать потенциал 1080.

Все, после этих нехитрых манипуляций можно наслаждаться любимыми играми на около максимальных настройках графики на ноутбуке, который только что не мог их даже запустить. Стоимость такой док-станции составляет около 17 000 рублей.

Также HP OMEN Accelerator GA1-1000ur может подойти для профессиональных целей — монтирования виде, проектирования домой и тд. Важно: перед покупкой убедитесь, что ваш ноутбук поддерживает Thunderbolt 3.0, так как в ином случае акселератор работать не будет.

Итоги

HP EliteBook 1040 G4 получился достойным ноутбуком премиум сегмента со сбалансированными характеристиками. К его достоинствам однозначно можно отнести стильный дизайн, хорошую автономность, качественный звук, яркий дисплей, высокую степень защиты и сканер отпечатка пальцев. Из существенных минусов стоит отметить заднюю крышку, которая из-за небольшой толщины при постукивании издает неприятный треск.