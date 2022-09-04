Обзор HUAWEI Band 7. Доступный браслет с AMOLED-дисплеем

Кажется, что с каждым годом функционал умных браслетов становится все внушительнее и внушительнее. Относительно недавно в продажу поступила модель HUAWEI Band 7, которая визуально кажется идентичной Band 6. В данном обзоре мы подробно изучим новинку и разберемся, сильно ли она отличается от своего предшественника.

Комплектация

HUAWEI Band 7 поставляется ровно в такой же белой коробке, какая была у Band 6. Внутри нее находятся сам браслет, зарядное устройство и руководство пользователя.

Внешний вид

На первый взгляд, HUAWEI Band 7 и Band 6 выглядят идентично, но это не совсем так. Самым значительным изменением является то, что корпус, как и экран теперь имеют немного изогнутую форму. Благодаря этому они лучше сидят на кисти. Сам корпус выполнен из металла, а тыльная сторона из пластика.

Корпус браслета защищен по стандарту 5 ATM, поэтому их можно смело мочить и даже ненадолго погружаться в пресную воду. Плавать в них не стоит.

HUAWEI Band 7 можно приобрести в любом из четырех исполнениях: графитовый черный, темно-зеленый, туманно-розовый и огненно-красный. Во всех случаях цвет корпуса будет совпадать с ремешком.

Силиконовый ремешок, как и прежде гипоаллергенный. Здесь так же есть большое число отверстий, позволяющие легко подобрать нужный размер под ваш размер кисти. Тип крепления изменился и по этой причине прошлые ремешки от Band 6 к Band 7 прикрепить не выйдет.

На обратной стороне наушников расположились два контакта для магнитной зарядки и оптический датчик измерения пульса. Он почти не торчит, поэтому не будет оставлять круглый след на руке и вызывать болезненные ощущения после долгой носки.

Дисплей

В HUAWEI Band 7 установлен экран на 1,47 дюйма с закругленным 2.5D стеклом. Разрешение дисплея составляет 194 × 368 точек. Картинка не зернистая, все отобраемое изображение выглядит четким и цельным. Тип матрицы AMOLED, и это большой плюс. Он энергоэффективный и контрастный. Запас яркости приличный, но в солнечную погоду даже при выставленной максимальной яркости в экран придется всматриваться. Яркость регулируется в значениях от 1 до 5.

В Band 7 завезли функцию постоянно включенного экрана Always On Display. В настройках экрана в разделе «Заставки» можно выбрать циферблат, который будет отображаться. Всего есть 5 различных вариантов.

Интерфейс

HUAWEI Band 7 работают на оболочке HarmonyOS 2.0. Управление часами происходит за счет сенсора и одной единственной кнопки, которая переводит на главное меню и возвращает на шаг назад. Перемещение по меню происходит в горизонтальном направлении. Здесь расположились циферблат, измерение пульса, количество кислорода в крови, погода, плеер и показатели активностей.

Также есть шторка, в которой есть быстрый доступ к функции не беспокоить, спящий режим, уровень вибрации, будильник настройки, а также к дате и показателю оставшегося уровня зарядки.

Про уведомления тоже естественно не забыли. Их можно посмотреть, сделав свайп снизу-вверх. На них можно даже отвечать короткими готовыми сообщениями или эмодзи.

Другие функции браслета находятся в главном меню, чтобы его вызвать необходимо нажать на кнопку. Тут имеются такие разделы, как тренировки, записи, статус тренировки, пульс, SpO2, активности, сон, Healthy Living, стресс, дыхательные упражнения плеер, удаленная съемка, сообщения, погода, секундомер, таймер, будильник, фонарик, поиск телефона и настройки.

Приложение

Для использования браслета необходимо обязательно скачать приложение Huawei Здоровье. Оно доступно в PlayMarket, AppGallery и AppStore. Подключение происходит по Bluetooth 5.0. Внутри приложения можно посмотреть свои показатели, в том числе тренировки, уровень активности, пульс, сон, стресс и SpO2.

Для браслета доступен широкий спектр циферблатов, которые можно дополнительно установить. Есть платные, но и среди бесплатных версий много достойных вариантов.

Здесь же в приложении можно отключить ненужные для вам показатели мониторинга, чтобы добиться большего запаса автономности.

Из полезного стоит отметить возможность настройки быстрых ответов на всплывающие уведомления. Каждый из вариантов можно удалить, поменять местами или вовсе добавить свой ответ. Обновление прошивки будет происходить через приложение.

Тестирование

В HUAWEI Band 7 суммарно встроено 96 режимов тренировок. В них входят бег, ходьба, езда на велосипеде, эллипс, йога и многое другое. Во время занятия спортом измеряется пульс, количество потраченных калорий, темп, длительность и тд. В случае бега и ходьбы еще сохраняется информация о пройдённом пути. Самое важное, что данные замеры на карте происходят крайне точно, а это очень важно для тех, кто серьезно увлекается бегом. Встроенного GPS в браслете нет, поэтому геоданные определяются с помощью смартфона.

К качеству замера пульса и количества кислорода в крови (SpO2) у нас претензий нет, все цифры довольно точные.

Мониторинг сна, как и прежде замеряется достойно. Ключевых данных не мало. По каждому из них в приложении можно почитать рекомендации по улучшению, правда все они несут общий характер, но в любом случае информация полезная.

Время работы

Заявленный запас автономности составляет до 14 дней. В щадящем режиме использования такая цифра в действительности может выходить. Если же активировать все показатели мониторинга и периодически проводить тренировки, то браслет проработает 7-8 дней, а при включенной функции AlwaysOn Display еще вдвое меньше. В любом случае это намного лучше Apple Watch, которые держат заряд сутки.Чтобы полностью зарядить браслет понадобится 1 час.

Итоги

HUAWEI Band 7 стал неплохим, но все же минорным обновлением, по сравнению с Band 6. По этой причине, если вы обладатель прошлого поколения, переходить на новое не имеет большого смысла. Если же вы ищите свой первый умный браслет или достойного преемника предыдущим уже морально устаревшим, то вам стоит обратить внимание на Band 7. Они защищены от попадания влаги, имеют яркий дисплей с поддержкой Always On Display, обладают широким спектром функционала, понятным приложением, большим числом режимов тренировок и не самым плохим запасом автономности. Из минусом мы выделили отсутствие GPS модуля и NFC.