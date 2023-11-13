Лучшие TWS-наушники 2023 года? Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 3

Настал момент выхода 3-го поколения флагманской серии беспроводных наушников HUAWEI FreeBuds Pro. Нововведений масса: поменялся дизайн, звук стал еще лучше, улучшилось шумоподавление и качество записи голоса на микрофон. Рассказываем обо всем этом и не только в нашем обзоре.

Комплектация

HUAWEI FreeBuds Pro 3 поставляются в небольшой белой коробке. Внутри находятся сами наушники, USB Type-C кабель для зарядки, три дополнительные пары амбушюр и руководство пользователя.

Внешний вид

Концепция дизайна HUAWEI FreeBuds Pro 3 осталась прежней, но изменений при этом более чем достаточно. По сравнению с прошлым поколением, кейс наушников стал меньше в объеме и весе. По заявлениям HUAWEI, в качестве материала выступает наностекло, которое на 32% более устойчиво к износу. Проценты подтвердить не можем, но материал действительно прочный, и за месяц тестирования царапин на нем не появились.

Крышка теперь имеет небольшой изгиб, что придает всей конструкции дополнительный шарм. Также изменилась форма шарнира. Она стала более минималистичной и аккуратной.

На нижней грани теперь помимо разъем USB Type-C появился динамик.

Касательно самих наушников, то их форма тоже претерпела изменения. Она стала еще более обтекаемой и аккуратной. Вес их тоже снизился. Также FreeBuds Pro 3 имеют степень защиты IP54, что означает, что они могут использоваться даже в дождливую погоду.

В ушах наушники сидят отлично. Их не приходится периодически поправлять, и они не вылетают. Естественно, в этом аспекте немаловажным фактором являются правильно подобранные амбушуры.

На каждом из наушников находятся по три микрофона. Они нужны не только для передачи голоса во время звонков, но и отсеивании шумов. Еще на наушниках есть датчик движения, который позволяет автоматический ставить музыку на паузу при извлечении его из уха.Наушники доступны в трех цветовых вариантах: керамический белый, зеленый и мерцающий серебристый. Во всех случаях, кроме первого, корпус наушников выполнен из матового пластика, а не глянцевого.

К нам на тест попала версия в зеленом исполнении. Среди всех расцветок он является самым необычным. По факту его корректнее было бы назвать перламутровым зеленым, ведь, в зависимости от условий освещения он может совсем по-разному выглядеть.

Управление

На ножках наушников есть сенсорная панель, и по сравнению с FreeBuds Pro 2, она стала намного более отзывчивой на касание. Срабатывания теперь происходят вмиг. Также поменялся сопровождающий звук при касании. Он стал более мягким и органичным. Подобная мелочь сильно улучшает восприятие от использования наушников.Наушники умеют различать несколько типов касаний. Одиночное касание приостанавливает или возобновляет воспроизведение музыки, двойное переключает на следующий трек, а тройное воспроизводит предыдущий. Кроме того, можно удерживать панель на некоторое время, чтобы активировать режим шумоподавления. Также, проводя палец сверху вниз, можно уменьшить громкость, а проводя палец в обратном направлении, увеличить ее. В приложении можно перенастроить действия для каждого типа касаний.

Первое подключение и мобильное приложение

Сопряжение наушников с смартфоном производится через Bluetooth 5.2. Для этого нужно удерживать кнопку на корпусе наушников, находящуюся справа, и выбрать модель "HUAWEI FreeBuds Pro 3" в разделе Bluetooth на смартфоне. Качество связи стабильное и без сбоев. Все обновления можно получить через мобильное приложение.Приложение Ai Life предоставляет доступ ко всем функциям наушников. Внутри него можно выбирать режим и уровень шумоподавления: динамический, комфортный, обычный и ультра. Динамический режим автоматически адаптируется к окружающему уровню шума.

Особенно интересен раздел «Эффекты эквалайзера". Здесь доступны шесть предустановленных пресетов: по умолчанию, усиление высоких частот, усиление низких частот, голоса, симфония и живая музыка. Также можно создать собственные настройки эквалайзера, отрегулируя 10 различных полос.

Как мы уже упомянули, в приложении можно видоизменить действия для каждого из типов касаний. В целом, у вас есть много опций для настройки наушников под ваши предпочтения. Из того, что стоит сделать так как это для одного из наушников переназначить действие на удержание со смены режима шумоподавления на вызов голосового помощника.

Звук и шумоподавление

Наушники оснащены 11-миллиметровыми динамиками с четырьмя магнитами и отдельным сверхвысокочастотным драйвером, который улучшает качество высоких частот. Рабочий диапазон частот составляет от 14 Гц до 48 000 Гц. Среди кодеков есть поддержка AAC, SBC, L2HC и LDAC, позволяющий слушать музыку в высоком разрешении с хорошей детализацией. Кроме того, FreeBuds Pro 3 имеют сертификаты HWA и Hi-Res Audio Wireless, что не может похвастаться многие.Хоть и по техническим характеристикам данная модель близка к своему предшественнику, разница в звучании однозначно есть. Он стал еще более объемным, целостным и выразительным. В звучании наушников чувствуется сильный акцент на низкие частоты. Если вам это не по душе, то в приложении можно сменить пресет эквалайзера, сделав его более нейтральный или же наоборот еще сильнее выкрутить низы. Регулировка громкости предоставляет большой запас мощности.Уровень шумоподавления в наушниках также улучшился. Они в состоянии до такой степени отсечь посторонний шум, что находясь в метро или трамвае можно ощущать себя изолированным от всего происходящего вокруг, и это однозначно расслабляет, ведь шумы в больших городах сильно повышают стресс.

Время работы

Итоги

Каждый наушник оснащен аккумулятором емкостью 55 мАч, а корпус наушников содержит дополнительные 510 мАч. От одного заряда наушники могут работать до 6,5 часов без активного шумоподавления и до 4 часов с ним. С учетом заряда в корпусе, общая автономия может достигать 30 часов. Реальное время работы зависит от интенсивности использования.Полное зарядка наушников по проводу занимает 1,5 часа, и также есть поддержка беспроводной зарядки.В HUAWEI FreeBuds Pro 3 доработали все, что и до этого не взывало никаких вопросов. Наушники стали еще лучше выглядеть, повысилось качество звука, система активного шумоподавления теперь сильнее отсекает посторонние шумы, а сенсорное управление отзывчивее реагирует на касания. Если вы являетесь обладателем предыдущей версии FreeBuds Pro 2, то переходить на новую большого смысла не имеет, а всем остальным стоит присмотреться к данной модели.