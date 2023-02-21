Обзор HUAWEI MateBook 16S. Стильный 16-дюймовый ультрабук с сенсорным 2.5K-экраном

Ноутбуки HUAWEI хороши тем, что они классно выглядят и обладают приличным железом за свой ценник. Сегодня мы посмотрим, что из себя представляет HUAWEI MateBook 16S, который тоже сочетает в себе оба этих качества. Если говорить конкретнее, то он получил полностью металлический корпус, сенсорный экран с 2.5K разрешением, процессор Intel Core i7 12700H, 16 Гбайт ОЗУ и SSD на 1 Тбайт. Как все это работает на деле и для каких задач хватает его запаса мощности — рассказываем в нашем обзоре.

Комплектация

HUAWEI MateBook 16S поставляется в небольшой белой коробке. Внутри нее находятся сам ноутбук, зарядное устройство на 90 Вт, кабель USB Type-C, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Дизайн HUAWEI MateBook 16S вышел простым и лаконичным и является полной противоположностью игровых ноутбуков, чей внешний вид порой сильно перегружен.

MateBook 16S существует одном единственном цвете «Космический серый». Смотрится крайне привлекательно. Корпус ноутбука выполнен целиком из алюминия. На его поверхности с трудом остаются отпечатки от пальцев. Габариты модели составляют 17,8 х 351 х 254,9 мм, а вес 2 кг, и это меньше, чем у большинства ноутбука на 15,6 дюйма. Он легко помещается в любой рюкзак вместе зарядкой, которая тоже не занимает собой много места.

Крышка ноутбука самым спокойным образом открывается одной рукой. Ее угол открытия составляет приблизительно 150 градусов. Это довольно много, поэтому удобное положение для работы точно удастся найти.

Клавиатура в ноутбуке без цифрового блока. Минус это или плюс — каждый для себя решает сам. Ход клавиатуры составляет 1.5 мм, и это не мало. Привыкаешь к ней буквально за один вечер и после чего можно спокойно печатать слепым методом. Клавиатура не шумная. Есть встроенная двухуровневая подсветка.

На тачпад в MateBook 16S не поскупились. Он здесь больших размеров — приблизительно 141 × 90 мм. Сверху он покрыт стеклом, поэтому палец по нему скользит идеально, и это ровно тот случай, когда к ноутбуку необязательно брать с собой мышку. Есть поддержка до 10 касаний одновременно.

В кнопку включение встроен сканер отпечатков пальцев. Работает молниеносно быстро и точно.

Веб-камера находится в традиционном месте над экраном. Ее разрешение составляет 1080p. Качество записи выше среднего. По звуку тоже все хорошо. Через фирменную утилиту PC Manager можно выбрать виртуальный фон, включить функцию разглаживания лица и зрительный контакт, позволяющая автоматически менять положение глаз таким образом, чтобы собеседнику казалось, что вы смотрите на него, а не на экран.

По разъемам у ноутбука есть весь необходимый перечень, которого хватит для большинства повседневных задач. На левую сторону вынесли аудиоразъем, HDMI и два USB Type-C. Одним из них выступает Thunderbolt 4 с максимальной пропускной способностью в 40 Гбит/сек.

На правой стороне находятся два USB 3.2 Gen1 Type-A. Еще хотелось бы здесь видеть разъем для SD карты.

На обратной стороне ноутбука есть две широкие прорезиненные ножки. Система охлаждения состоит из двух вентиляторов с парой медных тепловых трубок. Забор воздуха осуществляется снизу и выдувается из торца под петлями экрана.

Экран

В HUAWEI MateBook 16S был установлен экрана на 16 дюймов. Соотношение сторон составляет 3:2. Он более вытянутый и за счет этого на нем помещается больше полезной информации, чем обычно. Разрешение экрана равняется 2.5K (2520х1680 пикселей). Картинка не зернит. Тип матрицы качественный IPS. Цветопередача соответствует широкому цветовому охвату 100% sRGB. Это значит, что изображение на экране выглядит ровно так, как и должно быть без каких-либо искажений. Данный момент важен для тех, кто занимается обработкой фотографии или красит видео.

Экран сенсорный, что безусловно радует. Он сильно расширяет возможные сценарии использования. Поддержка жестов разумеется есть. Покрытие экрана глянцевое. Плюс в том, что благодаря этому цвета на экране выглядят более насыщенными, чем на том же матовом. Минус же его заключается в том, что он быстро пачкается.Запас яркости составляет 300 нит. В помещении пользоваться ноутбукам будет одно удовольствие, а на открытой местности под прямыми лучами солнца возникнут сложности. У ноутбука четко отрабатывает автояркость, которая работает по принципу технологии True Tone в iPhone и способна подстраивать цветовую температуру под освещение в комнате. Частота обновления экрана составляет 60 Гц. Это весьма странно, ведь у схожей модели MateBook 14S с меньшим экраном герцовка равна 90 Гц.

Начинка

Ноутбук работает на 14-ядерном процессоре 12-го поколения Intel Core i7 12700H. 6 ядер из них являются производительными и их можно разогнать до 4.7 ГГц, а оставшиеся 8 энергоэффективных до 4 ГГц. TDP составляет 45 Вт, но если активировать производительный режим в PC Manager, то он может доходить и до 54 Вт. Процессор довольно серьезный, подобные обычно ставят в недешевые игровые ноутбуки. В целом, ноутбук работает тихо, но под нагрузкой, вентиляторы естественно начинают шуметь, но не слишком сильно. Также существует еще более продвинутая конфигурация данного ноутбука на процессоре Intel Core i9-12900H.

Количество оперативной памяти типа LPDDR5 составляет 16 Гбайт. Она работает в двухканальном режиме на частоте 4,8 ГГц. На плате ОЗУ распаяно, поэтому увеличить ее количество не выйдет.

В качестве внутреннего накопителя выступает SSD типа M.2 на 1 Тбайт. Скорость чтения и записи у него приличная.

Fortnite: Средние настройки, 2.5K, ~60 fps;

Grand Theft Auto V: Низкие настройки, 2.5K, ~55 fps;

OVERWATCH: Высокие настройки, FullHD, ~110 fps;

Cyberpunk 2077: Низкие настройки, FullHD, ~30 fps

Дискретной видеокарты в ноутбуке нет, но есть встроенная Iris Xe Graphics. Ноутбук не позиционирует себя, как игровой, но на что-то он да способен. Вот, что нам удалось на нем запустить:

Время работы

В ноутбуке установлен самый передовой на данный момент Wi-Fi 6E. Bluetooth установлен версии 5.2.HUAWEI MateBook 16S оснастили батареей емкостью на 84 Втч. При невысокой нагрузке со средним уровнем яркости его хватало на 7-8 часов работы. Если запустить рендеринг видео, игру или любой другую прожорливую программу, запас автономности естественно сократится.От комплектной зарядки на 90 Вт MateBook 16S заряжается буквально на глазах. Чтобы пополнить заряд от 0 до 40% потребовалось всего 30 минут, а до 100% хватило приблизительно полтора часа. Этой же зарядкой естественно можно еще заряжать смартфон, наушники и другие устройства.

Итоги

HUAWEI MateBook 16S — это ноутбук, которым останутся довольными большинство пользователей. При относительно небольших размерах он имеет большой сенсорный экран на 16 дюймов с сочной цветопередачей. Его запаса производительности хватает не только для каких-то простых повседневных задач, но и для работы в профессиональном софте. Из других его плюсов стоит отметить большое количество портов, удобную клавиатуру, быстрый сканер отпечатков пальцев, качественную веб-камеру и приличный запас автономности. К минусам мы отнесли частоту обновления экрана только на 60 Гц и отсутствие кардиреда.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".