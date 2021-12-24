Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем

nova 8i поступил в продажу в конце октября по немалой цене в 26 990 рублей. Новинка получила процессор Snapdragon 662, IPS-дисплей, четыре камеры и быструю зарядку на 66 Вт. Сейчас его можно приобрести за более гуманный прайс — 18 990 рублей. Так неужели теперь можно брать? Разбираемся в нашем обзоре.

Комплектация

Huawei nova 8i поставляется в классической белой коробке. Внутри нее находятся сам смартфон, кабель USB Type-C, блок питания на 66 Вт, прозрачный чехол, руководство пользователя, гарантийный талон и проводные наушники, наличие которых в 2021 году кажется неслыханной щедростью.

Внешний вид

Дизайн nova 8i одна из сильнейших его сторон. Он попросту выглядит дороже своей стоимости. Блок камера в купе с расположением вспышки отдаленно напоминает цифровой фотоаппарат или флагман прошлых лет Huawei Mate 30 Pro.

Так как это среднебюджетник, то из материалов здесь не стоит ожидать металла и стекла. Все выполнено из утилитарного и практичного пластика. Задняя крышка глянцевая и быстро собирает на себе отпечатки пальцев. Боковые грани имеют скошенную форму, от чего смартфон удобнее держать в руках.

nova 8i можно приобрести в двух цветах: «Звездное небо» и «Лунное серебро». Первый вариант, как у нас имеет интересный градиент с переливом, полностью оправдывающее свое название. Второй вариант выглядит не менее интересно, но ознакомиться с ним лично у нас не было возможности.

Все органы управления находятся на правой грани. Сканер отпечатков пальцев встроен в клавишу разблокировки. Работает настолько молниеносно будто в кнопке и нет никакого сканера.

Сверху расположились узкий разговорный динамик, разъем для наушников и микрофон.

Снизу имеются еще один микрофон, разъем USB Type-C и основной динамик. К слову, качество звука у него совершенно обыкновенное.

Здесь же есть слот для двух SIM-карт. MicroSD в него нельзя разместить.

Экран

В смартфон установлен дисплей на 6.57 дюйма с разрешением FullHD+. Изображение ни разу не зернистое, ведь плотность пикселей составляет 391 ppi. Хоть экран и шустро реагирует на все касания и первое время может сложится впечатление, что он обладает повышенной частотой дискретизации в 90 Гц, но увы, здесь стандартные 60 Гц.

Зато дисплей имеет крайне узкие рамки и занимает собой аж 94.7% от всей передней площади. Тип матрицы IPS. Углы обзора отличные. К качеству цветопередачи тоже сложно придраться, все выглядит естественно. Запас яркости довольно приличный и составляет около 400 нит.

Если что-то не устраивает, то в настройках экрана можно подкорректировать цветовой режим, температуру, включить умное разрешение для повышения автономности и защиту зрения. Также предусмотрена темная тема. Экономить заряд она не будет, ведь у экрана не AMOLED- или OLED-матрица, но симпатичнее все выглядеть точно станет.

Начинка

Самым слабым местом смартфона является его процессор. Huawei nova 8i работает на Snapdragon 662, который был представлен еще два года назад. Для повседневных задач в виде скроллинга ленты в соцсетях, работы в браузере и переписки в мессенджерах его вполне себе хватает, но для игр едва ли. PUBG Mobile по умолчанию у нас запустился на низких настройках, а WoT: Blitz на средних. С более простыми проектами по Brawl Stars дела обстоят на голову выше — все летает. Справедливости ради стоит отметить, что при часовых игровых сессиях смартфон практически не нагревается.Объем оперативной памяти составляет 6 Гбайт, а внутренней 128 Гбай. Возможность ее расширить, как мы уже говорили, нет.

Смартфон работает на Android 10 с установленной сверху оболочкой EMUI 12. Привычного Play Market в нем нет, но большинство приложений можно скачать из AppGallery. NFC в nova 8i, разумеется, есть, а расплачиваться бесконтактным методом удобнее всего с помощью приложения «Кошелек». Wi-Fi поддерживает частоты 2,4 ГГц и 5 ГГц.

Плюс уже довольное продолжительное время существует удобное решение, которое позволяет полноценно использовать любой Google-сервис или еще что-либо. Им является приложение Gspace и его можно скачать прямо из AppGallery. Внутри данной программы есть полноценный Play Market, позволяющий скачивать любое приложение.

Камера

Набор камеры самый стандартный. Здесь имеются 4 модуля: основной на 64 Мпикс со светосилой f/1.9, ультраширокоугольник на 8 Мпикс со светосилой f/2.4, макрообъектив на 2 Мпикс и датчик глубины резкости тоже на 2 Мпикс.Основная квадрокамера в обычном режиме снимает в 16 Мпикс, а чтобы воспользоваться всеми 64 Мпикс, как это обычно бывает необходимо запустить отдельный режим в камере «High-Res». Камера делает неплохие резкие снимки с корректной цветопередачей. В ночное время суток качество проседает, но все же остается на удовлетворительном для данного класса устройства уровне.

Касательно фронтальной камеры, то она получила разрешение в 16 Мпикс и светосилу f/2.0. Имеются встроенные функции «Бьютификации», включающие в себя три составных элемента: гладкость, контур и тон кожи. Они делают лица более ровным. Если же вы хотите получить более естественный и четкий снимок, то все эти перечисленные улучшайзеры следует отключить.

Аккумулятор

Итоги

Видео можно записывать в Full HD разрешении с частотой 30 кадров/сек. Оптической стабилизации нет.В смартфоне установлена батарея на 4300 мАч. В целом, мы уже привыкли видеть во всех среднечках емкость в 5000-6000 мАч, но, на удивление, nova 8i выдерживает день работы, если выставить яркость в 70%, постоянно использовать мессенджеры, браузер и не отказывать себе в многочасовых просмотрах видео на YouTube. Причиной такой неплохой автономности явно являются энергоэффективный процессор и непрожорливый IPS-дисплей на 60 Гц.Заявленное время зарядки от комплектного адаптера мощностью в 66 Вт составляет 38 минут. У нас вышла схожая цифра — 41 минута. А ведь года два назад настолько быстрой зарядки не было даже у флагманов.Huawei nova 8i — это неплохой среднебюджетник с отличным дизайном. У него хороший IPS-дисплей, приличный запас автономности, крайне быстрая зарядка и неплохие камеры. Самым серьёзным недостатком смартфона является его процессор с не самым большим запасом производительности. Но в целом, за стоимость в 18 990 рублей данную модель можно назвать достойным вариантом для покупки, но только для тех, кто не собирается на нем запускать тяжелые игры.