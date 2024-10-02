Обзор HUAWEI Watch GT 5. Стильные гаджет, не лишенный функциональности

Регулярно, когда выходят новые модели устройств крупных производителей, большая часть внимания в первую очередь прикована к топовым решениям. Это можно наблюдать как на примере смартфонов, так и на линейке часов HUAWEI Watch. Все крупные медиа и блогеры рассказали о топовых Pro, но не все о не менее интересных HUAWEI Watch GT 5. Провели с ними две недели и готовы поделиться своими наблюдениями.

Комплектация

Смарт-часы поставляются в типичной для HUAWEI квадратной упаковке черного цвета. Внутри ничего примечательного: часы, зарядное устройство и вся необходимая документация. Зарядка привычной формы: небольшая таблетка с проводом USB-A.

Внешний вид

«‎Лучшее — враг хорошего»‎ — эта фраза идеально описывает дизайн новинки. Внешний вид часов такой же, как и у 4-го поколения и это хорошо. Прошлое поколение получилось удачным, а значит нет особой надобности в смене стиля.

Форма часов осталась прежней восьмиугольной, представленной в двух размерах с экраном на 41 или 46 мм. У нас последняя, которая считается мужской из-за более массивных габаритов.Но все же полной копией прошлого поколения их назвать нельзя. Изменились цвета ремешков. Для большой версии они представлены в трех вариантах: черном, синем, как у нас, либо коричневом кожаном исполнении. Для маленькой версии ремешков еще больше: силиконовый черный или белый, металлический золотой с миланским плетением и белый кожаный. А если ассортимент вас не устроит, можно выбрать любой другой браслет шириной 22 мм со стандартным креплением в виде шпильки и кнопки для ее разблокировки.производителя

Силиконовый ремешок показался удобным решением, за пару недель использования никакого дискомфорта не возникло. Сам же цвет выглядит свежо и хорошо сочетается со всевозможными стилями одежды.

Корпус выполнен из стали, что удобно. Он прочный и достаточно лёгкий, вес аксессуара без учета ремешка всего 48 грамм. Несмотря на сравнительно небольшие габариты, корпус достаточно прочный, к тому же наличествует защита по стандарту IP69K. Плавать в бассейне или на озере можно, а вот фридайвингом заниматься — нет.

На передней панели есть небольшие отметки с шагом в 5 минут, которые используются для удобного отображения времени при использовании аналогового циферблата. Выглядит интересно, как небольшая дань уважения некоторым моделям классических часов, например Casio.

На тыльной стороне, которая примыкает к руки, установлен набор датчиков HUAWEI TruSense. Их обновили и они стали работать точнее, особенно отслеживание частоты пульса.

Органы управления представлены только колесиком с имитацией заводного механизма, как на классических часах. Также в наличии динамик, который можно использовать для воспроизведения музыки и микрофон для голосового набора.

Дисплей

HUAWEI Watch GT 5 получили 1,43-дюймовый AMOLED-экран. Разрешение дисплея составляет 466 × 466 пикселей, а плотность 326 ppi, что гарантирует высокую четкость изображения и насыщенные цвета.

Да и высокую яркость. Даже если направить часы под прямые солнечные лучи текст остается с читаемым, главное предварительно включить автоматическую регулировку яркости. С ней, кстати, нет никаких проблем: днем обеспечивает комфортное отображение информации, а в ночи не слепит.Как и в версии Pro здесь дисплей закрыт плоским стеклом, которое установлено заподлицо с безелем, что визуально уменьшает размер часов и снижает риск появления царапин.

Интерфейс

Новые Watch GT 5 работают на обновленной операционной системе Harmony OS 5.0, которая получила множество интересных улучшений. Одним из главных нововведений стали оригинальные и стильные циферблаты. Теперь доступно 12 новых дизайнов часов, каждый из которых уникален, однако самый запоминающийся — с пандой, как и в версии Pro.

Кроме того, обновили панель уведомлений: теперь можно отвечать на сообщения с помощью заранее подготовленных ответов. Впрочем, напечатать текст или продиктовать его голосом тоже можно, работает всё корректно.

Приложение и тестирование

Чтобы начать пользоваться часами нужно в обязательном порядке скачать приложение Huawei Health, которое доступно в AppGallery, Google Play и App Store. Далее сканируем QR-код с экрана устройства и подключаем его к смартфону.

Приложение крайне функциональное, с его помощью можно и циферблат сменить, и сон проанализировать. Стоковые циферблаты все хороши, однако если не найдете для себя полезного или привлекательного, можно загрузить дополнительные, в приложении их достаточно много.

Отслеживание сна, кстати, полезная функция. При ее активации фирменные датчики анализируют фазы сна и предупреждать при падении пульса до 45 ударов в минуту или обнаружении аритмии. Если часы ее заподозрят в приложение появится соответствующая информация с рекомендацией обратиться к специалисту. Также есть возможность измерить температуры кожи, в том числе во сне.

HUAWEI Watch GT5 можно использовать и для занятий спортом, для этого предусмотрена фирменная система позиционирования Sunflower, которая повышает точность мониторинга спортивных занятий на улице. В сравнении с предыдущей версией точность улучшили на 20-40% в зависимости от метрики отслеживания, так заявляет производитель.

Но самая интересное — это анализ эмоционального состояния. Если включить функцию его мониторинга, этот «питомец на запястье» будет отражать ваше текущее настроение.

Часы анализируют ваши эмоции и классифицируют их как негативные, нейтральные или позитивные. В приложении отображается диаграмма эмоций за день, и в конце дня предоставляется статистика и общая оценка вашего эмоционального фона. Эта функция не только забавна, но и полезна, особенно в стрессовых ситуациях на работе. Как-то не хочется стрессовать, когда на запястьи сидит грустная панда — переживаешь за нее, как за тамагочи.

Время работы

Часы способны работать до 14 дней — в идеале, когда все системы мониторинга отключены. В реальных условиях автономность составляет около 9 дней, а с функцией Always On Display этот показатель снижается до 5 дней. Что всё равно очень много для носимого гаджета: привет Apple с ежедневной зарядкой часов.Сама же зарядка занимает около часа, что немного. А учитывая наличие беспроводной зарядки с помощью смартфона в принципе можно забыть о восполнении питания часов дома. Пришел на работу, положил часы на смартфон и работаешь спокойно, пока на экране не отобразятся заветные 100%.

Итоги

Huawei Watch GT 5 — это хороший компаньон для ежедневного использования и спорта. Отслеживание сна с анализом фаз, мониторинг пульса, измерение температуры кожи, анализатор эмоционального состояния - все это делает часы не просто аксессуаром, а полезным инструментом для заботы о здоровье. Также к их плюсам стоит отнести высокую автономность, стильный дизайн, яркий экран и удобное приложение. При своей цене это очень сбалансированное устройство.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".