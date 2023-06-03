Обзор HUAWEI Watch Ultimate. Топовые умные часы для дайвинга и не только

Еще HUAWEI Watch Ultimate существуют в цвете черные скалы. Они дешевле и комплектуются только каучуковым ремешком.
Размер экрана составляет 1.5 дюйма или 38,1 мм. Сверху они защищены крепким сапфировым стеклом. Безель неподвижный и выполняет преимущественно декоративную роль, а не функциональную. Он изготовлен из нанокристаллической керамики.
На правой стороне часов находятся две кнопки. Верхняя еще и вращается. С помощью нее можно перемещаться по всем разделам меню. Если же нажать на нижнюю, то можно оказаться в разделе тренировок.
Слева же расположилась еще одна кнопка. Благодаря ней можно быстро запустить режим «Экспедиция». Интересно, что все кнопки имеют разный дизайн, чтобы их можно было легко отличать на ощупь. Также в часах находятся микрофон и динамик, которые позволяют принимать звонки и воспроизводить музыку.
Обратная сторона часов изготовлена из керамики. По центру находится многофункциональный датчик.
Теперь пару слов о самом браслете. Он выполнен из титана и имеет стандартный размер крепления — 20 мм. Качество исполнения на высоком уровне, он отлично выглядит и не цепляет собой волосы на руке.
Для того, чтобы отрегулировать размер ремешка и подогнать его под размер кисти, не требуется специальный ключ. Достаточно просто потянуть рычажок, расположенный у каждого звена.
Со вторым комплектным ремешком часы выглядят тоже весьма достойно. Еще в комплект входит удлиненный ремешок, позволяющий надеть часы на плотный костюм для дайвинга.
По быстрому меню можно перемещаться в горизонтальной плоскости. Здесь находятся сам циферблат, пульс, количество кислорода в крови, плеер, дневная активность, погода, статистика сна и лунный цикл. При желании в настройках все пункты можно поменять местами или вовсе убрать некоторые из них.
Основное меню вызывается нажатием на верхнюю правую кнопку. Его масштаб увеличить или уменьшить, покрутив «часовую головку» в нужном направлении, причем каждый оборот сопровождается приятным виброоткликом.
Из интересного в самом меню можно найти раздел ЭКГ. Чтобы произвести замеры потребуется на протяжении 30 секунд держать палец на правой нижней кнопке. Результаты относительно точные, но все равно доверять им на 100%, как полноценному тонометру не стоит. Все замеры ЭКГ записываются на смартфон, поэтому спустя время можно будет ознакомиться с приблизительной динамикой данного показателя.
Часы способны произвести детализированную диаграмму анализа сна. График отображает периодичность быстрых, легких и глубоких стадий, а также определяет время их продолжительности. Каждый день, часы автоматически оценивают качество сна по 100-балльной шкале и предлагают идеи, как его улучшить. Также вам будут даны рекомендации для его улучшения.
У HUAWEI Watch Ultimate есть встроенных плеер. Если перекинуть музыку прямо на часы, то слушать ее можно прямо с них, через подключенные по Bluetooth наушники. Благодаря этому на тренировки можно будет ходить совсем налегке.
В HUAWEI Watch Ultimate встроено в общей сложности свыше 100 режимов тренировок. В зависимости от выбранного будут замерены разные наборы показателей активности. К примеру, в случае с «Ходьба на улице» часы замерят общее время, количество сожженных калорий, пройденное расстояние в км, темп, диаграмму пульса, каденс и перепады высоты. Также будет нарисована пройденная траектория на карте.
При выборе режима «Экспедиция» все становится еще интереснее. Во время его активации часы работают в состоянии энергосбережения, а на экране отображаются наиболее важные показатели. Также, если повторно нажать на левую кнопку, то часы перейдут в ночной режим и все отображаемые цвета приобретут оранжевые оттенки. Еще в этом режиме есть быстрый доступ к таким полезным инструментам, как SpO2, барометр, фонарик и настройки.
Теперь поговорим о дайвинге. В часах имеются 4 отдельных режима, связанные с ним: рекреационный дайвинг, фридайвинг, технический дайвинг, а также дайвинг с измерениями. Также можно уточнить, в какой тип водоема вы будете погружаться. Во время дайвинга часы отображают общее время, температуру воды и глубину. При активации данного режима управление осуществляется исключительно с помощью кнопок, что логично.
Циферблаты На часы предустановлено 10 циферблатов. Если спустя время они вам приелись, то в разделе «Устройства» можно войти во внутренний магазин и присмотреться к новым вариантам. Их общее количество довольно внушительное. Часть циферблатов стоят денег, но есть и бесплатные.