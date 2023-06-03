Обзор HUAWEI Watch Ultimate. Топовые умные часы для дайвинга и не только

Huawei уже давно научились производить функциональные умные часы за приятный ценник. В этот раз они решили замахнуться на более дорогой сегмент и создали для этого модель Watch Ultimate. Новинка умеет измерять ЭКГ, выдерживает погружение в воду на глубину до 100 метров, способна держать зарядку до 14 дней и имеет более 100 режимов тренировок, один из которых для дайвинга.

Комплектация

HUAWEI Watch Ultimate поставляются в красивой картонной коробке черного цвета. В комплект поставки входят сами часы, дополнительный ремешок, четыре металлических звена, магнитное зарядное устройство, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

К нам на обзор приехала модель часов в расцветке серебристый океан, и их дизайн однозначно удался. Они выглядят, как добротные классические часы премиум-класса, в которые интегрировали сенсорный экран. Есть ощущение, что при их разработке вдохновлялись моделью Rolex Submariner White Gold Blue.Корпус часов изготовлен из жидкого металла, который довольно прочен. По размерам, часы достаточно крупные и могут подойти больше для мужской руки: 48,5 мм x 48,5 мм x 13 мм. Вес модели без ремешка составляет 76 грамм. Уровень водонепроницаемости равен 10 АТМ. Благодаря этому в часах можно погружаться в воду на глубину до 100 метров.

Еще HUAWEI Watch Ultimate существуют в цвете черные скалы. Они дешевле и комплектуются только каучуковым ремешком.

Размер экрана составляет 1.5 дюйма или 38,1 мм. Сверху они защищены крепким сапфировым стеклом. Безель неподвижный и выполняет преимущественно декоративную роль, а не функциональную. Он изготовлен из нанокристаллической керамики.

На правой стороне часов находятся две кнопки. Верхняя еще и вращается. С помощью нее можно перемещаться по всем разделам меню. Если же нажать на нижнюю, то можно оказаться в разделе тренировок.

Слева же расположилась еще одна кнопка. Благодаря ней можно быстро запустить режим «Экспедиция». Интересно, что все кнопки имеют разный дизайн, чтобы их можно было легко отличать на ощупь. Также в часах находятся микрофон и динамик, которые позволяют принимать звонки и воспроизводить музыку.

Обратная сторона часов изготовлена из керамики. По центру находится многофункциональный датчик.

Теперь пару слов о самом браслете. Он выполнен из титана и имеет стандартный размер крепления — 20 мм. Качество исполнения на высоком уровне, он отлично выглядит и не цепляет собой волосы на руке.

Для того, чтобы отрегулировать размер ремешка и подогнать его под размер кисти, не требуется специальный ключ. Достаточно просто потянуть рычажок, расположенный у каждого звена.

Со вторым комплектным ремешком часы выглядят тоже весьма достойно. Еще в комплект входит удлиненный ремешок, позволяющий надеть часы на плотный костюм для дайвинга.

Дисплей

HUAWEI Watch Ultimate оснастили большим AMOLED-дисплеем с диагональю на 1,5 дюйма и разрешением 466х466 пикселей. Цветопередача экрана отличная, в особенности радует черный цвет, который выглядит максимально глубоким при любых сценариях использования.Пиковый запас яркости находится на отметке в 500 нит. Этого хватает, чтобы разглядеть изображение на нем даже при солнечной погоде. Кроме того, у часов есть автоматическая регулировка яркости.

Интерфейс

HUAWEI Watch Ultimate работают на уже нам знакомой HarmonyOS 3.0. Интерфейс красивый и проработанный. По свайпу вниз вызывается шторка. Самым интересным здесь является «Спящий режим». По сравнению с режимом «Не беспокоить» его принципиальная разница заключается в том, что в таком случае на часах активируется тусклый циферблат, который во время сна не будет бить светом в глаза.

По быстрому меню можно перемещаться в горизонтальной плоскости. Здесь находятся сам циферблат, пульс, количество кислорода в крови, плеер, дневная активность, погода, статистика сна и лунный цикл. При желании в настройках все пункты можно поменять местами или вовсе убрать некоторые из них.

Основное меню вызывается нажатием на верхнюю правую кнопку. Его масштаб увеличить или уменьшить, покрутив «часовую головку» в нужном направлении, причем каждый оборот сопровождается приятным виброоткликом.

Из интересного в самом меню можно найти раздел ЭКГ. Чтобы произвести замеры потребуется на протяжении 30 секунд держать палец на правой нижней кнопке. Результаты относительно точные, но все равно доверять им на 100%, как полноценному тонометру не стоит. Все замеры ЭКГ записываются на смартфон, поэтому спустя время можно будет ознакомиться с приблизительной динамикой данного показателя.

Приложение и тестирование

Чтобы пользоваться часами необходимо в обязательном порядке установить приложение Huawei Health. В главном меню в разделе «Здоровье» выведена информация о пройденном за день количестве шагов, последней тренировке, клевере здоровья, диаграмме пульса, весе, сне, Sp02, уровне стресса, температуры кожи и кольце активности.

Часы способны произвести детализированную диаграмму анализа сна. График отображает периодичность быстрых, легких и глубоких стадий, а также определяет время их продолжительности. Каждый день, часы автоматически оценивают качество сна по 100-балльной шкале и предлагают идеи, как его улучшить. Также вам будут даны рекомендации для его улучшения.

У HUAWEI Watch Ultimate есть встроенных плеер. Если перекинуть музыку прямо на часы, то слушать ее можно прямо с них, через подключенные по Bluetooth наушники. Благодаря этому на тренировки можно будет ходить совсем налегке.

В HUAWEI Watch Ultimate встроено в общей сложности свыше 100 режимов тренировок. В зависимости от выбранного будут замерены разные наборы показателей активности. К примеру, в случае с «Ходьба на улице» часы замерят общее время, количество сожженных калорий, пройденное расстояние в км, темп, диаграмму пульса, каденс и перепады высоты. Также будет нарисована пройденная траектория на карте.

При выборе режима «Экспедиция» все становится еще интереснее. Во время его активации часы работают в состоянии энергосбережения, а на экране отображаются наиболее важные показатели. Также, если повторно нажать на левую кнопку, то часы перейдут в ночной режим и все отображаемые цвета приобретут оранжевые оттенки. Еще в этом режиме есть быстрый доступ к таким полезным инструментам, как SpO2, барометр, фонарик и настройки.

Теперь поговорим о дайвинге. В часах имеются 4 отдельных режима, связанные с ним: рекреационный дайвинг, фридайвинг, технический дайвинг, а также дайвинг с измерениями. Также можно уточнить, в какой тип водоема вы будете погружаться. Во время дайвинга часы отображают общее время, температуру воды и глубину. При активации данного режима управление осуществляется исключительно с помощью кнопок, что логично.

На часы предустановлено 10 циферблатов. Если спустя время они вам приелись, то в разделе «Устройства» можно войти во внутренний магазин и присмотреться к новым вариантам. Их общее количество довольно внушительное. Часть циферблатов стоят денег, но есть и бесплатные.

Время работы

Емкость аккумулятора в HUAWEI WATCH Ultimate составляет 530 мАч. Производитель заявляет о запасе автономности до 14 дней, но, чтобы добиться подобного уровня придется отключить мониторинг ряда показателей здоровья. Если же все оставить включенным и периодическим проводить тренировки, то при таком сценарии часы проработают около 9 дней.Часы можно заряжать от комплектной или любой другой беспроводной зарядки. Чтобы полностью зарядить часы от 0 до 100% потребуется чуть больше часа.

Итоги

HUAWEI WATCH Ultimate может стать идеальным вариантом для тех, кто хочет получить функциональные умные часы с крайне привлекательным внешним видом. Часы отлично смотря на руке, и сочетаются, как с повседневным, так и деловым образом. К остальным плюсам данной модели стоит отнести прочный корпус, влагозащиту по стандарту 10 АТМ, яркий экран, красивый интерфейс, наличие множества спортивных режимов и хороших запас автономности.