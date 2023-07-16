Обзор HUAWEI nova 11 Pro. Нарядный смартфон с феноменально быстрой зарядкой

HUAWEI вечно экспериментируют с дизайном своих устройств, и в этот раз они снова решили отличиться, выпустив смартфон nova 11 Pro с задней крышкой из экокожи, украшенной обилием логотипов серии nova. Еще данная модель получила изогнутый OLED-экран на 120 Гц, основную камеру Ultra Vision на 50 Мпикс, и крайне быструю зарядку мощностью на 100 Вт.

Комплектация

Huawei Nova 11 Pro поставляется для данного бренда белой матовой коробке. В его комплектацию вхрдят: сам смартфон, зарядное устройство HUAWEI SuperCharge Turbo 100 Вт, кабель USB Type-C, руководство пользователя, скрепка для извлечения слота SIM-карты. С завода на экран смартфона наклеена защитная пленка.

Внешний вид

Серия смартфонов nova относится больше к среднебюджетному сегменту. По этой причине, когда впервые берешь в руки nova 11 Pro кажется, что производитель в этот раз переборщил и сделал его чересчур привлекательным для данного класса. Однако, после того, как выясняется, что вместе с этим он еще и поднял стоимость за смартфон, то все встает на свои места.

Как мы уже упомянули, задняя крышка смартфона выполнена экокожи с нанесением на ее поверхности монограмм с логотипом серии nova. Данный узор по своей стилистике чем-то напоминает брендовую сумку, при этом со стороны подобное решение выглядит уместно. Радует, что поверхность крышки выполнена из крайне жёсткого материала, который далеко не просто поцарапать.Блок камер имеет аккуратный симметричный дизайн. Но у него есть минус тот же минус, который есть у 99% современных смартфонов — он выпирает. Ситуацию можно исправить, если надеть на него комплектный силиконовый или любой другой чехол.

Еще nova 11 Pro существует в более сдержанной черной расцветке.

На нижнюю грань смартфона выведены слот для SIM-карт, микрофон, разъем USB Type-C и основной динамик.

В слот можно разместить только две SIM-карты. Карту расширения памяти типа для MicroSD или Nm в него установить не выйдет.

На верхней же грани можно обнаружить ещё один микрофон и второй динамик образующий с основным стереопару. Благодаря этому звук распределяется более равномерно и создается пространственный эффект при прослушивании музыки, просмотре видео или игре. Встроенные динамики обеспечивают достаточную громкость и не искажают звук даже на максимальной громкости.

Экран

Одной из сильнейших сторон HUAWEI nova 11 Pro является его большой изогнутый экран на 6.78 дюйма, который можно без преувеличения назвать флагманским. Его разрешение составляет 2652 x 1200 пикселей, что соответствует 429 ppi. Тип матрицы OLED, и это очень хорошо. Благодаря этому цвета на экране отображаются максимально глубокими и насыщенными. Также немаловажную роль на итоговое качество картинки сыграла поддержка цветового охвата по стандарту DCI-P3. Еще OLED-экран не мерцает и не нагружает глаза, так как поддерживает ШИМ-затемнение на уровне 1440 Гц.С запасом яркости тоже все хорошо, поэтому на экране смартфона можно без проблем просматривать любой контент даже при ярком солнце, не беспокоясь о значительной потере читаемости. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, поэтому анимации интерфейса и геймплей в играх выглядят более плавными и натуральными.

HUAWEI nova 11 Pro стал первым смартфоном серии nova, в котором было использовано стекло Kunlun. Ранее это было преференцией исключительно флагманских моделей. Оно в 10 раз прочнее обычного стекла и еще в частности устойчиво к появлению микроцарапин.

Сканер отпечатков пальцев прячется под экраном. Работает, как и ожидалось быстро и четко.

Из интересного в настройках экрана из имеется возможность включить темную тему, функцию защиты зрения от вредного синего света, настроить цветовую палитру и температуру, изменить разрешение и скрыть вырез.

Начинка

HUAWEI nova 11 Pro работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 778G 4G с 8 ядрами. Хоть и процессор не первой свежести, его производительности хватает под все нужды и даже для игр. Например, PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile и Standoff 2 идут спокойно на высоком уровне графики. Количество оперативной памяти составляет 8 Гбайт, а внутренней — 256 Гбайт.

Смартфон работает на ОС EMUI 13, которая имеет приятный интерфейс с улучшенными анимациями и визуальными эффектами. Что в особенности порадовало в оболочке смартфона, так это улучшенная система защиты данных, включающая в себя защиту от установки вредоносных приложений, сканирование на наличие вирусов, блокировку вредоносных программ, предотвращение осуществления автоматических платежей и многое другое.

Большую часть приложений можно скачать в фирменном магазине AppGallery. С недавнего времени в нем еще появилось приложение GBox, через который можно получить полный доступ к Google сервисам.

Камера

В HUAWEI nova 11 Pro установлено два модуля камер: основной на 50 Мпикс со светосилой f/1,9 и широкоугольный на 8 Мпикс со светосилой f/2.2. В камерах используются цветные фильтры RYYB, которые улавливает на 40% больше света, по сравнению с классическим типом RGGB. Качество фотографий на основную камеру достойное. Фотографии выходят детализированными с насыщенными цветами. Автофокус отрабатывает четко за счет наличия функции четырехфазного распознавания. Еще в смартфоне есть поддержка свежей технологии XD Portrait, способная реалистично размыть задний фон в портретном режиме.

В темное время суток можно воспользоваться ночным режимом. Работает он следующим образом: в течение 1 секунды камера делает несколько кадров, объединяет их в один и в конце с помощью ИИ «докручивает» итоговый снимок по цветам. Кадры выходят довольно неплохие. В ночном режиме нельзя сделать снимок на ультраширокоугольный модуль.

Днем на ультраширокоугольный модуль выходят неплохие яркие кадры с относительно высоким уровнем детализации.

Фронтальная камера имеет целых два модуля: один широкоугольный на 60 Мпикс со светосилой f/2.4 и портретный на 8 Мпикс со светосилой f/2.2. Всего предусмотрено три основных фокусных расстояния: 0.8x, 1x и 2x. Максимальная степень приближения составляет аж 10х, но это уже излишества, да и четкость в таком случае сильно падает. Качество снимков по степени детализации на высоте.

Аккумулятор

Видео на смартфон можно записывать в разрешении 4K при 30 fps, но с временным ограничением в 10 минут. Запись в Full HD при 60/30 fps никаким временным промежутком не ограничена. Присутствует стабилизация изображения на базе искусственного интеллекта (AIS).Huawei Nova 11 Pro оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч, и это чуть меньше той психологической отметки в 5000 мАч, к которой большинство из нас привыкло. Несмотря на это, запаса автономности смартфона хватает на день в режиме интенсивного использования, если часто сидеть в соцсетях и не отказывать себе в удовольствии просмотра бесконечной ленты со смешными вертикальными видео.Касательно быстрой зарядки, то по данному параметру Huawei Nova 11 Pro превзошел даже последний флагман P60 Pro, ведь он поддерживает мощность аж в 100 Вт. Чтобы полностью зарядить смартфон, достаточно приблизительно 25 минут. Подобный результат, мягко говоря, поражает. Поддержки беспроводной зарядки в смартфоне, к сожалению, нет.

Итоги

Huawei Nova 11 Pro получился весьма неординарным смартфоном без явных изъянов. Он нас смог порадовать в первую очередь своим запоминающимся дизайном, ярким OLED-экраном на 120 Гц и крайне быстрой зарядкой на 100 Вт. Среди прочих плюсов стоит отметить наличие прочного защитного стекла Kunlun, стереозвук, достойное качество фотографий и хороший запас производительности. Из минусов мы выделили отсутствие слота для карты памяти, поддержки беспроводной зарядки и телеобъектива.