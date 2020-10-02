Обзор Harper 32R820TS. Недорогой телевизор для кухни и дачи

Тестируемый сегодня телевизор Harper 32R820TS относится к недорогому сегменту. Рассматривать его можно для кухни, дачи или в качестве дополнительного. Может транслировать как эфирное телевидение, так и выступать самостоятельным устройством для вещания контента с потоковых сервисов и записанные на внешние накопители. Оснащен 32-дюймовой матрицей с разрешением 1366x768 пикселей.

Harper 32R820TS обзор

К моменту публикации его можно свободно приобрести в российских магазинах.

Комплектация

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Стартовый набор телевизора включает пульт с двумя AAA-батарейками, пару ножек с винтами крепления, силовой кабель и руководство пользователя.

Внешний вид

Установить телевизор можно будет на комплектные ножки или VESA совместимый кронштейн. Комплектные ножки выполнены из пластика. К корпусу крепятся при помощи винтов.

Стоит на них устойчиво. Общие габариты у корпуса компактные. Толщина небольшая.

два HDMI – для подключения приставки или ноутбука,

входы под спутниковую и кабельную антенны,

слот CI для модуля условного доступа,

USB с поддержкой емких накопителей или внешней клавиатуры,

аудиовыход для передачи звука на внешнюю акустику.

Harper 32R820TS предлагает следующий набор разъемов:

Наличие слота CI не характерно для этого ценового сегмента, упрощает дальнейший просмотр кодированных спутниковых каналов. Еще один плюс DVB-T2.

Рамки передней панели выполнены из глянцевого черного пластика. Классический внешний вид.

По центру нижней рамки логотип производителя и вставка из прозрачного пластика, подсвечиваемая в выключенном состоянии.

Телевизор оснащен парой динамиков по 6 Вт каждый. Есть эффект объемного звучания. Звуковой тракт хороший. Есть широкий диапазон регулировки громкости звучания.

Выведена единственная механическая кнопка. Рядом с центральным подсвечиваемым элементом. Отвечает за включение и выключение.

Экран

Основное управление предлагается вести с помощью комплектного пульта ДУ. Он включает весь необходимый набор кнопок.Harper 32R820TS оснащен 32-дюймовой матрицей с разрешением 1366x768 пикселей. Соотношение сторон 16:9. Это VA-матрица с подсветкой Direct LED. Частота обновления экрана 60 Гц.

При такой диагонали плотность пикселей обеспечивает четкую и насыщенную картинку. Плюс большинство эфирных каналов до текущего момента продолжают вещание в SD и HD-разрешении, используя дальнейший апскейл с цифровым увеличением разрешения.

Интерфейс

Изображение на телевизоре не бликует. ШИМ-мерцание при обычном просмотре замечено не было.При первом подключении предлагается провести стартовую настройку с выбором языка, региона и разъема по умолчанию.

При следующих включениях будет выводиться изображение с выбранного разъема.

В разделе установки можно задать данные беспроводного подключения к Wi-Fi. Работает в диапазоне 2.4 ГГц.

Детальные настройки по изображению включают параметры экрана, цветовую температуру, детальную развертку, шумоподавление.

Есть отдельные опции по HDMI LINK. Будет полезно при подключении устройств с поддержкой функции автоматического пробуждения телевизора и его выключения. Например, Google Chromecast или Sony PlayStation 4.

SMART- функционал скрывается во вкладке TV PLUS. Представляет собой экран с быстрым доступом к популярным роликам. Запуск стриминговых сервисов: Youtube, Megogo и IVI.

Меню и интерфейс удобные и понятные. Найти нужный пункт будет несложно. Основные настройки находятся в пределах 1-2 кликов.

При просмотре роликов с Youtube задержки между картинкой и звуком отсутствуют. Есть возможность авторизации аккаунта.

В качестве монитора для ноутбука и ПК также можно будет использовать, но стоит учитывать разрешение HD для такого сценария – не лучший вариант.

Итоги по Harper 32R820TS

Этот телевизор поддерживает основные форматы вещания: DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2. Дополнительное использование декодера и приемников не требуется. Принимает сигнал уверенно. Тесты проводили в Казани. Найденные каналы можно сортировать.Harper 32R820TS станет оптимальным выбором при поиске недорогого телевизора на кухню или на дачу. Поддержка цифрового и спутникового телевидения, выбор источников сигнала, простой и понятный интерфейс, доступ к популярным стриминговым сервисам, поддержка популярных медиа форматов, возможность фиксации на VESA-кронштейне. Среди моделей близкого ценового сегмента предлагает высокое качество матрицы.