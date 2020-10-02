Обзор Harper 32R820TS. Недорогой телевизор для кухни и дачи

Тестируемый сегодня телевизор Harper 32R820TS относится к недорогому сегменту. Рассматривать его можно для кухни, дачи или в качестве дополнительного. Может транслировать как эфирное телевидение, так и выступать самостоятельным устройством для вещания контента с потоковых сервисов и записанные на внешние накопители. Оснащен 32-дюймовой матрицей с разрешением 1366x768 пикселей.

Harper 32R820TS

К моменту публикации его можно свободно приобрести в российских магазинах.

Harper 32R820TS обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Стартовый набор телевизора включает пульт с двумя AAA-батарейками, пару ножек с винтами крепления, силовой кабель и руководство пользователя.

Harper 32R820TS

Внешний вид

Установить телевизор можно будет на комплектные ножки или VESA совместимый кронштейн. Комплектные ножки выполнены из пластика. К корпусу крепятся при помощи винтов.

Harper 32R820TS

Стоит на них устойчиво. Общие габариты у корпуса компактные. Толщина небольшая.

Harper 32R820TS

Harper 32R820TS предлагает следующий набор разъемов:
  • два HDMI – для подключения приставки или ноутбука,
  • входы под спутниковую и кабельную антенны,
  • слот CI для модуля условного доступа,
  • USB с поддержкой емких накопителей или внешней клавиатуры,
  • аудиовыход для передачи звука на внешнюю акустику.

Harper 32R820TS

Наличие слота CI не характерно для этого ценового сегмента, упрощает дальнейший просмотр кодированных спутниковых каналов. Еще один плюс DVB-T2.

Harper 32R820TS

Рамки передней панели выполнены из глянцевого черного пластика. Классический внешний вид.

Harper 32R820TS

По центру нижней рамки логотип производителя и вставка из прозрачного пластика, подсвечиваемая в выключенном состоянии.

Harper 32R820TS

Телевизор оснащен парой динамиков по 6 Вт каждый. Есть эффект объемного звучания. Звуковой тракт хороший. Есть широкий диапазон регулировки громкости звучания.

Harper 32R820TS

Выведена единственная механическая кнопка. Рядом с центральным подсвечиваемым элементом. Отвечает за включение и выключение.

Harper 32R820TS

Основное управление предлагается вести с помощью комплектного пульта ДУ. Он включает весь необходимый набор кнопок.

Экран

Harper 32R820TS оснащен 32-дюймовой матрицей с разрешением 1366x768 пикселей. Соотношение сторон 16:9. Это VA-матрица с подсветкой Direct LED. Частота обновления экрана 60 Гц.

Harper 32R820TS

При такой диагонали плотность пикселей обеспечивает четкую и насыщенную картинку. Плюс большинство эфирных каналов до текущего момента продолжают вещание в SD и HD-разрешении, используя дальнейший апскейл с цифровым увеличением разрешения.

Harper 32R820TS

Изображение на телевизоре не бликует. ШИМ-мерцание при обычном просмотре замечено не было.

Интерфейс

При первом подключении предлагается провести стартовую настройку с выбором языка, региона и разъема по умолчанию.

Harper 32R820TS

При следующих включениях будет выводиться изображение с выбранного разъема.

Harper 32R820TS

В разделе установки можно задать данные беспроводного подключения к Wi-Fi. Работает в диапазоне 2.4 ГГц.

Harper 32R820TS

Детальные настройки по изображению включают параметры экрана, цветовую температуру, детальную развертку, шумоподавление.

Harper 32R820TS

Есть отдельные опции по HDMI LINK. Будет полезно при подключении устройств с поддержкой функции автоматического пробуждения телевизора и его выключения. Например, Google Chromecast или Sony PlayStation 4.

Harper 32R820TS

SMART- функционал скрывается во вкладке TV PLUS. Представляет собой экран с быстрым доступом к популярным роликам. Запуск стриминговых сервисов: Youtube, Megogo и IVI.

Harper 32R820TS

Меню и интерфейс удобные и понятные. Найти нужный пункт будет несложно. Основные настройки находятся в пределах 1-2 кликов.

Harper 32R820TS

При просмотре роликов с Youtube задержки между картинкой и звуком отсутствуют. Есть возможность авторизации аккаунта.

Harper 32R820TS

В качестве монитора для ноутбука и ПК также можно будет использовать, но стоит учитывать разрешение HD для такого сценария – не лучший вариант.

Harper 32R820TS

Этот телевизор поддерживает основные форматы вещания: DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S2. Дополнительное использование декодера и приемников не требуется. Принимает сигнал уверенно. Тесты проводили в Казани. Найденные каналы можно сортировать.

Итоги по Harper 32R820TS

Harper 32R820TS станет оптимальным выбором при поиске недорогого телевизора на кухню или на дачу. Поддержка цифрового и спутникового телевидения, выбор источников сигнала, простой и понятный интерфейс, доступ к популярным стриминговым сервисам, поддержка популярных медиа форматов, возможность фиксации на VESA-кронштейне. Среди моделей близкого ценового сегмента предлагает высокое качество матрицы.
Комментарии и отзывы Harper 32R820TS
Обзоры:
Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000
Лучший телевизор для PS4. Samsung UE32N5300AUЛучший телевизор для PS4. Samsung UE32N5300AU
Обзор Philips 322E1C. 32-дюймовый VA-монитор для консолейОбзор Philips 322E1C. 32-дюймовый VA-монитор для консолей
Новости:
MSI представила новую функцию для мониторов Duet Display

MSI Duet Display это кросс-платформенное решение, которое позволяет подключить дополнительный дисплей к о...
LG представила монитор с подставкой Ergo Stand и 34-дюймовым дисплеем UWQHD IPS

Компания LG представила монитор с подставкой Ergo Stand, он принадлежит к серии UltraWide и называется L...
Лучший телевизор для Xbox Series X. Philips 50PUS8505 50"

В последнее время многие пользователи активно обращают внимание на то, что телевизоры стали дороже, но пр...
Обзор Harper 32R820TS. Недорогой телевизор для кухни и дачиОбзор Harper 32R820TS. Недорогой телевизор для кухни и дачи
Обзор Patriot Memory P210 256 GB (P210S256G25). Недорогой твердотельный дискОбзор Patriot Memory P210 256 GB (P210S256G25). Недорогой твердотельный диск
Обзор CARCAM HYBRID 2 Signature. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детекторомОбзор CARCAM HYBRID 2 Signature. Видеорегистратор с сигнатурным радар-детектором
Лучшая портативная колонка. LG XBOOM Go PL5Лучшая портативная колонка. LG XBOOM Go PL5
Обзор TP-LINK Deco X20. Домашняя Mesh система с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Deco X20. Домашняя Mesh система с Wi-Fi 6
MSI Stealth 15M самый тонкий игровой ноу...
MSI Stealth 15M самый тонкий игровой ноуMSI представила совершенно новый 15,6-дюймовый игровой ноутбук, который, по ее словам, является самым тон...
Redmi Note 10 прочат SoC Snapdragon 750G...
Redmi Note 10 прочат SoC Snapdragon 750GНедавно в базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Redmi Note 10 5G, кот...
Обзор Harper KBT-330. Беспроводная клави...
Обзор Harper KBT-330. Беспроводная клавиТелевизоры со SMART получили широкое распространение, предложив владельцам возможность доступа к стриминг...
OnePlus Buds представят 21 июля...
OnePlus Buds представят 21 июляКомпания OnePlus подтвердила, что 21 июля представит первые полностью беспроводные наушники Buds. ...
HUAWEI MateBook X 2020 готовится к релиз...
HUAWEI MateBook X 2020 готовится к релизСтоит понимать, что на современном рынке ноутбуков не так уж много серьезных игроков. Большинство пользов...
Ноутбук Redmibook 16 на Intel Ice Lake о...
Ноутбук Redmibook 16 на Intel Ice Lake оБренд Redmi пополнила ассортимент ноутбуков моделями RedmiBook 14 II и Redmibook 16, которые основаны на ...
Nubia Red Magic 5S лидер AnTuTu...
Nubia Red Magic 5S лидер AnTuTuСмартфон Nubia Red Magic 5S установил рекорд по производительности в бенчмарке приложении AnTuTu набрав ц...
Выход Microsoft Surface Duo снова отложе...
Выход Microsoft Surface Duo снова отложеНебезызвестный информатор Зак Боуден сообщил о том, что выход складного смартфона Surface Duo снова отлож...
Компания Logitech представила яркую пери...
Компания Logitech представила яркую периLogitech G представила яркую коллекцию периферии с разнообразными цветами. В коллекцию входит игровая гар...
Crucial Ballistix MAX 5100 ограниченная ...
Crucial Ballistix MAX 5100 ограниченная Crucial анонсировала ограниченную серию модулей памяти Ballistix MAX 5100. Ограниченная серия будет досту...
Крошечный ПК Chuwi LarkBox появился в пр...
Крошечный ПК Chuwi LarkBox появился в прКомпания Chuwi выпустила в розничную продажу очень компактный ПК Chuwi LarkBox, который оценен в 240 долл...
Phanteks выпустила корпус Eclipse P500A ...
Phanteks выпустила корпус Eclipse P500A Phanteks выпустила корпус для ПК Eclipse P500A. Новинка имеет лицевую панель выполненную в стиле Mesh. Бл...
Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$Обзор realme C11 2/32GB. Ультрабюджетник за 100$
Обзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклономОбзор Hoover Lander (LA1200 019). Недорогой пылесос с моноциклоном
Обзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлением
Обзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с BluetoothОбзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с Bluetooth
Обзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офисаОбзор SVEN RX-114. Недорогая мышка для дома и офиса
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor