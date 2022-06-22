Обзор Harper HB-412. Беспроводные наушники для аудиокниг и подкастов

Изучаемые сегодня наушники Harper HB-412 представлены не только в черном варианте исполнения, но и синем и розовом. Для передачи сигнала они используют беспроводное подключение с модулем Bluetooth 5.0, оснащены встроенным микрофоном и аккумулятором, обеспечивающим до 8 часов воспроизведения музыки.

Комплектация

Приобрести их можно за 1200 рублей. Находятся в свободной продаже в российских магазинах.Покупатель получает наушники упакованными в коробку из плотного картона с подробной информацией по характеристикам на русском языке.

Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Harper HB-412 обзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе из пластика с софт-тач покрытием. Огрехов в качестве сборки замечено не было.

Внутренняя часть оголовья с мягкой вставкой, обтянутой экокожей. Отдельные элементы плотно подогнаны друг к другу.

Для упрощения хранения и переноски чашки можно сложить. В таком состоянии они занимают заметно меньше места, а также уменьшается риск повреждения.

На внутренней стороне оголовья отметки по правой и левой сторонам. С внешней нанесен логотип бренда.

Чашки круглой формы. Есть декоративная накладка с хромированной текстурой.

Амбушюры окрашены в цвет основной части корпуса. По периметру аккуратный стежок нитками. Их можно снять для очистки поворотом в сторону.

На нижней грани левой чашки разъем microUSB, используемый для проведения зарядки, а также аудиоразъем. Есть светодиодный индикатор активности.

Тесты

На этой же чашке у Harper HB-412 механические кнопки управления, с помощью которых можно изменять громкость, переключать треки, включать и выключать, сменять источник сигнала.

Эти наушники подойдут как женской, так и мужской аудитории с разным объемом головы. Надетыми не давят на уши, обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции. Удобно носить как в помещении, так и на улице. При эксплуатации летом не замечали особых проблем с запотеванием ушей.

Оснащены они динамиком диаметром 40 мм. Звучание без заметных артефактов и посторонних шумов. Акцент смещен на средний диапазон. Хорошо подходят для прослушивания аудиокниг, подкастов. Запас по громкости присутствует.

Встроенного аккумулятора, по опыту недельной эксплуатации, при выставленном на средний уровень громкости хватало на 7 часов беспрерывной работы. Оснащены аккумулятором с емкостью 250 мАч.

Для беспроводного соединения оснащены модулем Bluetooth 5.0. Дальность стабильного соединения до 10 метров. Также к ним можно будет подключиться аудиокабелем.

Тест микрофона Harper HB-412

Итоги

Есть микрофон, позволяющий отвечать на голосовые вызовы. По традиции, пример с его работой приводим отдельным роликом.Harper HB-412 – недорогая беспроводная гарнитура с интересными расцветками корпуса. Хорошие показатели автономной работы, возможность проводного подключения и аудиокабель в комплекте, микрофон и поддержка вызова голосового помощника, складная конструкция, актуальный Bluetooth 5.0.