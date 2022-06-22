Обзор Harper HB-412. Беспроводные наушники для аудиокниг и подкастов

Изучаемые сегодня наушники Harper HB-412 представлены не только в черном варианте исполнения, но и синем и розовом. Для передачи сигнала они используют беспроводное подключение с модулем Bluetooth 5.0, оснащены встроенным микрофоном и аккумулятором, обеспечивающим до 8 часов воспроизведения музыки.

Harper HB-412

Приобрести их можно за 1200 рублей. Находятся в свободной продаже в российских магазинах.

Комплектация

Покупатель получает наушники упакованными в коробку из плотного картона с подробной информацией по характеристикам на русском языке.

Harper HB-412

Комплект включает аудиокабель, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Harper HB-412

Harper HB-412 обзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе из пластика с софт-тач покрытием. Огрехов в качестве сборки замечено не было.

Harper HB-412

Внутренняя часть оголовья с мягкой вставкой, обтянутой экокожей. Отдельные элементы плотно подогнаны друг к другу.

Harper HB-412

Для упрощения хранения и переноски чашки можно сложить. В таком состоянии они занимают заметно меньше места, а также уменьшается риск повреждения.

Harper HB-412

На внутренней стороне оголовья отметки по правой и левой сторонам. С внешней нанесен логотип бренда.

Harper HB-412

Чашки круглой формы. Есть декоративная накладка с хромированной текстурой.

Harper HB-412

Амбушюры окрашены в цвет основной части корпуса. По периметру аккуратный стежок нитками. Их можно снять для очистки поворотом в сторону.

Harper HB-412

На нижней грани левой чашки разъем microUSB, используемый для проведения зарядки, а также аудиоразъем. Есть светодиодный индикатор активности.

Harper HB-412

На этой же чашке у Harper HB-412 механические кнопки управления, с помощью которых можно изменять громкость, переключать треки, включать и выключать, сменять источник сигнала.

Тесты

Harper HB-412

Эти наушники подойдут как женской, так и мужской аудитории с разным объемом головы. Надетыми не давят на уши, обеспечивается хороший уровень пассивной звукоизоляции. Удобно носить как в помещении, так и на улице. При эксплуатации летом не замечали особых проблем с запотеванием ушей.

Harper HB-412

Оснащены они динамиком диаметром 40 мм. Звучание без заметных артефактов и посторонних шумов. Акцент смещен на средний диапазон. Хорошо подходят для прослушивания аудиокниг, подкастов. Запас по громкости присутствует.

Harper HB-412

Встроенного аккумулятора, по опыту недельной эксплуатации, при выставленном на средний уровень громкости хватало на 7 часов беспрерывной работы. Оснащены аккумулятором с емкостью 250 мАч.

Harper HB-412

Для беспроводного соединения оснащены модулем Bluetooth 5.0. Дальность стабильного соединения до 10 метров. Также к ним можно будет подключиться аудиокабелем.

Harper HB-412

Есть микрофон, позволяющий отвечать на голосовые вызовы. По традиции, пример с его работой приводим отдельным роликом.

Тест микрофона Harper HB-412

Итоги

Harper HB-412 – недорогая беспроводная гарнитура с интересными расцветками корпуса. Хорошие показатели автономной работы, возможность проводного подключения и аудиокабель в комплекте, микрофон и поддержка вызова голосового помощника, складная конструкция, актуальный Bluetooth 5.0.
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