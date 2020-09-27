Обзор Harper KBT-330. Беспроводная клавиатура для SMART TV

Телевизоры со SMART получили широкое распространение, предложив владельцам возможность доступа к стриминговым сервисам, разным типам мультимедиа файлов, а также использования в разных сценариях. Но, к сожалению, комплектные пульты ДУ, даже в формате Air-мышки не удобны, особенно при необходимости набора текста. Тестируемая сегодня клавиатура Harper KBT-330 оснащена тач-падом и может использоваться с любыми устройствами, поддерживающими Bluetooth.

Harper KBT-330

Средняя стоимость составляет 3900 рублей.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с ее изображением и общими данными по характеристикам. Комплект включает пару мизинчиковых батареек, адаптер, руководство пользователя и гарантийный талон.

Harper KBT-330

Внешний вид

Выполнена в корпусе из черного пластика с матовым покрытием. Она приятна тактильно и не подвержена загрязнению следами пальцев.

Harper KBT-330

Общие габариты у нее достаточно компактные. Особенно если брать в расчет, что помимо функции клавиатуры она выполняет и функции мышки.

Harper KBT-330

Левая часть с традиционным набором клавиш. Справа тачпад с отдельными кнопками мышки.

Harper KBT-330

Тачпад овальной формы. Ее зона хорошо определяется слепым методом за счет скошенного канта по периметру. Ниже отдельные правая и левая кнопки мышки. Есть джойстик для движения курсора по экрану.

Harper KBT-330

Из необычного, Harper KBT-330 получила отдельную кнопку для включения телевизора. Поддерживаются основные бренды, включая SONY, LG и SAMSUNG.

Harper KBT-330

Кнопку также можно обучить. На обратной стороне клавиша для проведения настройки. Окошко адаптера на боковой грани.

Harper KBT-330

Основной набор клавиш собран при помощи переключателей круглой формы. Латинские и кириллические символы хорошо читаемы.

Harper KBT-330

Традиционный набор дополнен дополнительными клавишами. Таких тут девятнадцать. Соответствующая действиям маркировка нанесена на клавиши.

Harper KBT-330

Символы на них нанесены белой краской. Это мембранные переключатели. Нажимаются бесшумно.

Harper KBT-330

На основании клавиатуры находится съемная крышка с местом для установки двух мизинчиковых батареек. Есть пенал под адаптер подключения.

Harper KBT-330

По периметру резиновые ножки, предотвращающие скольжение по ровной поверхности. Валик, приподнимает основную плоскость клавиатуры. Отдельный механический тумблер.

Тесты

Для подключения можно использовать два варианта подключения: комплектный USB-адаптер или Bluetooth 5.0. Рассмотрим оба варианта. При использовании адаптера достаточно подключить его к используемой системе или телевизору. Определяется автоматически, дополнительная настройка не требуется. Соединение стабильное.

Harper KBT-330

Также можно подключить до двух устройств по Bluetooth. Тут предварительно, нужно будет перевести Harper KBT-330 в режим подключения (клавиши «2» или «3»). Остается его найти в списке доступных устройств. Мы проверяли этот режим с Android планшетом. Дополнительная настройка также не требовалась.

Harper KBT-330

Работает во всех режимах сопряжения стабильно. Телевизор SMART от HARPER также определил ее сразу после подключения. Заметно удобнее вносить настройки системы, проводить поиск нужного ролика на Youtube или в одном из стриминговых сервисов.

Harper KBT-330

Хорошо себя показала и в паре с моноблоком. На столе отсутствуют провода. Одно устройство заменяет отдельные мышку и клавиатуру. Бесшумные нажатия. За время длительных тестов разрядить нам ее не удалось.

Итоги по Harper KBT-330

Harper KBT-330 станет хорошим выбором в пару SMART-телевизору заметно упростив управление и взаимодействие с системой. Также можно рассматривать в пару к домашнему ПК получив отсутствие проводов на рабочем столе. В паре с планшетом можно будет в целом ряде сценариев заменить отдельный ноутбук. Подключение до трех устройств, программируемая кнопка с ИК-датчиком, тачпад с кнопками мышки, длительное время автономной работы.
Комментарии и отзывы Harper KBT-330
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