Обзор Harper KBT-330. Беспроводная клавиатура для SMART TV

Телевизоры со SMART получили широкое распространение, предложив владельцам возможность доступа к стриминговым сервисам, разным типам мультимедиа файлов, а также использования в разных сценариях. Но, к сожалению, комплектные пульты ДУ, даже в формате Air-мышки не удобны, особенно при необходимости набора текста. Тестируемая сегодня клавиатура Harper KBT-330 оснащена тач-падом и может использоваться с любыми устройствами, поддерживающими Bluetooth.

Комплектация

Средняя стоимость составляет 3900 рублей.Поставляется в компактной коробке с ее изображением и общими данными по характеристикам. Комплект включает пару мизинчиковых батареек, адаптер, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена в корпусе из черного пластика с матовым покрытием. Она приятна тактильно и не подвержена загрязнению следами пальцев.

Общие габариты у нее достаточно компактные. Особенно если брать в расчет, что помимо функции клавиатуры она выполняет и функции мышки.

Левая часть с традиционным набором клавиш. Справа тачпад с отдельными кнопками мышки.

Тачпад овальной формы. Ее зона хорошо определяется слепым методом за счет скошенного канта по периметру. Ниже отдельные правая и левая кнопки мышки. Есть джойстик для движения курсора по экрану.

Из необычного, Harper KBT-330 получила отдельную кнопку для включения телевизора. Поддерживаются основные бренды, включая SONY, LG и SAMSUNG.

Кнопку также можно обучить. На обратной стороне клавиша для проведения настройки. Окошко адаптера на боковой грани.

Основной набор клавиш собран при помощи переключателей круглой формы. Латинские и кириллические символы хорошо читаемы.

Традиционный набор дополнен дополнительными клавишами. Таких тут девятнадцать. Соответствующая действиям маркировка нанесена на клавиши.

Символы на них нанесены белой краской. Это мембранные переключатели. Нажимаются бесшумно.

На основании клавиатуры находится съемная крышка с местом для установки двух мизинчиковых батареек. Есть пенал под адаптер подключения.

Тесты

По периметру резиновые ножки, предотвращающие скольжение по ровной поверхности. Валик, приподнимает основную плоскость клавиатуры. Отдельный механический тумблер.Для подключения можно использовать два варианта подключения: комплектный USB-адаптер или Bluetooth 5.0. Рассмотрим оба варианта. При использовании адаптера достаточно подключить его к используемой системе или телевизору. Определяется автоматически, дополнительная настройка не требуется. Соединение стабильное.

Также можно подключить до двух устройств по Bluetooth. Тут предварительно, нужно будет перевести Harper KBT-330 в режим подключения (клавиши «2» или «3»). Остается его найти в списке доступных устройств. Мы проверяли этот режим с Android планшетом. Дополнительная настройка также не требовалась.

Работает во всех режимах сопряжения стабильно. Телевизор SMART от HARPER также определил ее сразу после подключения. Заметно удобнее вносить настройки системы, проводить поиск нужного ролика на Youtube или в одном из стриминговых сервисов.

Итоги по Harper KBT-330

Хорошо себя показала и в паре с моноблоком. На столе отсутствуют провода. Одно устройство заменяет отдельные мышку и клавиатуру. Бесшумные нажатия. За время длительных тестов разрядить нам ее не удалось.Harper KBT-330 станет хорошим выбором в пару SMART-телевизору заметно упростив управление и взаимодействие с системой. Также можно рассматривать в пару к домашнему ПК получив отсутствие проводов на рабочем столе. В паре с планшетом можно будет в целом ряде сценариев заменить отдельный ноутбук. Подключение до трех устройств, программируемая кнопка с ИК-датчиком, тачпад с кнопками мышки, длительное время автономной работы.