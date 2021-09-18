Обзор Haylou MoriPods. Недорогие наушники с aptX

Тестируемые сегодня TWS наушники Haylou MoriPods поддерживают кодек aptX и режим шумоподавления CVC 8.0. Установлен чип Qualcomm QCC3040 и за воспроизведение в них отвечает 12 мм динамик. Для беспроводного соединения в них используется актуальный модуль Bluetooth 5.2.

Haylou MoriPods

Основным каналом выступает официальный магазин на Aliexpress и там они доступны за 3000 рублей.
Лучшая цена Haylou MoriPods

Комплектация

На лицевой стороне помимо изображения наушников есть отметка пометка по поддержке кодека aptX. Комплект включает USB¬-кабель, наушники и руководство пользователя.

Haylou MoriPods

Haylou MoriPods обзор

Внешний вид

Вышли сразу в четырех расцветках: черной, розовой, белой и синей. Вместе с цветом наушников меняется и цвет зарядного кейса.

Haylou MoriPods

По исполнению они близки к формату Apple AirPods, вытянутая ножка и каплевидный корпус. Подходит такой формат не каждому.

Haylou MoriPods

В этих наушниках не используются съемные силиконовые амбушюры. В качестве основного материала используется матовый ABS-пластик.

Haylou MoriPods

На внешней стороне ножки выведена сенсорная зона. Двойным касанием можно переключать треки, одинарное касание – воспроизведение или пауза, тройное касание активирует голосовой помощник.

Haylou MoriPods

Как и у ряда рассмотренных ранее наушников в таком исполнении, тут нет управления громкостью. Изменять ее можно только через смартфон. Проблем с управлением при использовании в помещении и на улице выявлено не было.

Haylou MoriPods

На каждом из наушников Haylou MoriPods есть по два микрофона. Второй используется для режима CVC8.0.

Haylou MoriPods

В основании ножки контактная группа для проведения зарядки. Корпус защищен от воды, соответствуя требования класса IPX4.

Haylou MoriPods

Установлен 12 мм излучатель его выход защищен сеткой. Общее качество исполнения наушников хорошее, особенно если брать в расчет стоимость.

Haylou MoriPods

В комплекте с ними идет зарядный кейс. Внешний вид у него привлекательный. На боковой грани металлическая вставка с логотипом бренда. Крышка у него скрывается две посадочные ниши с магнитным креплением.

Haylou MoriPods

На основании USB-С разъем. Соответствующий кабель идет в комплекте. Открытие крышки автоматически активирует процесс сопряжения.

Тесты

Каждый из наушников получил аккумулятор с емкостью 35 мАч. Его хватает на 4 часа работы с высоким уровнем громкости. На среднем уровне получаем честные 5 часов. В комплектном зарядном кейсе можно провести три полных цикла зарядки. Его емкость составляет 310 мАч.

Haylou MoriPods

Эти наушники не поддерживают возможность настройки эквалайзера с помощью собственного софта. Для соединения используется Blueotooth 5.2. построены Haylou MoriPods на базе чипа Qualcomm QCC3040. В нашем случае тесты велись с OnePlus 8T. Кодек aptX активировался корректно сразу при сопряжении.

Haylou MoriPods

По звуковой сцене акцент на средних и верхних частотах. Басы выражены слабо. При воспроизведении современной музыки явных проблем выявлено не было. Без шумов и артефактов на верхних уровнях громкости. Воспроизведение видеороликов с Youtube и других стриминговых сервисов идет без ресинхронизации.

Haylou MoriPods

Поддержка CVC8.0 дает возможность телефонных разговоров в шумных помещениях. Голос передают без искажения.

Haylou MoriPods

По посадке все индивидуально. Для себя такой формат не можем назвать удобным, но у тех же AirPods есть большое количество почитателей. Наличие защиты от воды позволит в них бегать на дорожке или заниматься фитнесом.

Итоги

Haylou MoriPods – недорогие TWS-наушники с поддержкой кодека aptX. Оптимально в пару к смартфону Android, построенному на платформе Qualcomm. Сенсорное управление, аккуратный внешний вид, длительное время автономной работы, микрофон с шумоподавлением, защита от воды. Не устроить может отсутствие приложения с эквалайзером и невозможность управления громкостью через сенсор.
Комментарии и отзывы Haylou MoriPods
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