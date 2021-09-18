Обзор Haylou MoriPods. Недорогие наушники с aptX...

Тестируемые сегодня TWS наушники Haylou MoriPods поддерживают кодек aptX и режим шумоподавления CVC 8.0. Установлен чип Qualcomm QCC3040 и за воспроизведение в них отвечает 12 мм динамик. Для беспроводного соединения в них используется актуальный модуль Bluetooth 5.2.

Комплектация

Основным каналом выступает официальный магазин на Aliexpress и там они доступны за 3000 рублей.На лицевой стороне помимо изображения наушников есть отметка пометка по поддержке кодека aptX. Комплект включает USB¬-кабель, наушники и руководство пользователя.

Haylou MoriPods обзор

Внешний вид

Вышли сразу в четырех расцветках: черной, розовой, белой и синей. Вместе с цветом наушников меняется и цвет зарядного кейса.

По исполнению они близки к формату Apple AirPods, вытянутая ножка и каплевидный корпус. Подходит такой формат не каждому.

В этих наушниках не используются съемные силиконовые амбушюры. В качестве основного материала используется матовый ABS-пластик.

На внешней стороне ножки выведена сенсорная зона. Двойным касанием можно переключать треки, одинарное касание – воспроизведение или пауза, тройное касание активирует голосовой помощник.

Как и у ряда рассмотренных ранее наушников в таком исполнении, тут нет управления громкостью. Изменять ее можно только через смартфон. Проблем с управлением при использовании в помещении и на улице выявлено не было.

На каждом из наушников Haylou MoriPods есть по два микрофона. Второй используется для режима CVC8.0.

В основании ножки контактная группа для проведения зарядки. Корпус защищен от воды, соответствуя требования класса IPX4.

Установлен 12 мм излучатель его выход защищен сеткой. Общее качество исполнения наушников хорошее, особенно если брать в расчет стоимость.

В комплекте с ними идет зарядный кейс. Внешний вид у него привлекательный. На боковой грани металлическая вставка с логотипом бренда. Крышка у него скрывается две посадочные ниши с магнитным креплением.

Тесты

На основании USB-С разъем. Соответствующий кабель идет в комплекте. Открытие крышки автоматически активирует процесс сопряжения.Каждый из наушников получил аккумулятор с емкостью 35 мАч. Его хватает на 4 часа работы с высоким уровнем громкости. На среднем уровне получаем честные 5 часов. В комплектном зарядном кейсе можно провести три полных цикла зарядки. Его емкость составляет 310 мАч.

Эти наушники не поддерживают возможность настройки эквалайзера с помощью собственного софта. Для соединения используется Blueotooth 5.2. построены Haylou MoriPods на базе чипа Qualcomm QCC3040. В нашем случае тесты велись с OnePlus 8T. Кодек aptX активировался корректно сразу при сопряжении.

По звуковой сцене акцент на средних и верхних частотах. Басы выражены слабо. При воспроизведении современной музыки явных проблем выявлено не было. Без шумов и артефактов на верхних уровнях громкости. Воспроизведение видеороликов с Youtube и других стриминговых сервисов идет без ресинхронизации.

Поддержка CVC8.0 дает возможность телефонных разговоров в шумных помещениях. Голос передают без искажения.

Итоги

По посадке все индивидуально. Для себя такой формат не можем назвать удобным, но у тех же AirPods есть большое количество почитателей. Наличие защиты от воды позволит в них бегать на дорожке или заниматься фитнесом.Haylou MoriPods – недорогие TWS-наушники с поддержкой кодека aptX. Оптимально в пару к смартфону Android, построенному на платформе Qualcomm. Сенсорное управление, аккуратный внешний вид, длительное время автономной работы, микрофон с шумоподавлением, защита от воды. Не устроить может отсутствие приложения с эквалайзером и невозможность управления громкостью через сенсор.