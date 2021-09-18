Обзор Haylou MoriPods. Недорогие наушники с aptX...

Основным каналом выступает официальный магазин на Aliexpress и там они доступны за 3000 рублей.
По исполнению они близки к формату Apple AirPods, вытянутая ножка и каплевидный корпус. Подходит такой формат не каждому.
В этих наушниках не используются съемные силиконовые амбушюры. В качестве основного материала используется матовый ABS-пластик.
На внешней стороне ножки выведена сенсорная зона. Двойным касанием можно переключать треки, одинарное касание – воспроизведение или пауза, тройное касание активирует голосовой помощник.
Как и у ряда рассмотренных ранее наушников в таком исполнении, тут нет управления громкостью. Изменять ее можно только через смартфон. Проблем с управлением при использовании в помещении и на улице выявлено не было.
На каждом из наушников Haylou MoriPods есть по два микрофона. Второй используется для режима CVC8.0.
В основании ножки контактная группа для проведения зарядки. Корпус защищен от воды, соответствуя требования класса IPX4.
Установлен 12 мм излучатель его выход защищен сеткой. Общее качество исполнения наушников хорошее, особенно если брать в расчет стоимость.
В комплекте с ними идет зарядный кейс. Внешний вид у него привлекательный. На боковой грани металлическая вставка с логотипом бренда. Крышка у него скрывается две посадочные ниши с магнитным креплением.
На основании USB-С разъем. Соответствующий кабель идет в комплекте. Открытие крышки автоматически активирует процесс сопряжения.
Эти наушники не поддерживают возможность настройки эквалайзера с помощью собственного софта. Для соединения используется Blueotooth 5.2. построены Haylou MoriPods на базе чипа Qualcomm QCC3040. В нашем случае тесты велись с OnePlus 8T. Кодек aptX активировался корректно сразу при сопряжении.
По звуковой сцене акцент на средних и верхних частотах. Басы выражены слабо. При воспроизведении современной музыки явных проблем выявлено не было. Без шумов и артефактов на верхних уровнях громкости. Воспроизведение видеороликов с Youtube и других стриминговых сервисов идет без ресинхронизации.
Поддержка CVC8.0 дает возможность телефонных разговоров в шумных помещениях. Голос передают без искажения.
По посадке все индивидуально. Для себя такой формат не можем назвать удобным, но у тех же AirPods есть большое количество почитателей. Наличие защиты от воды позволит в них бегать на дорожке или заниматься фитнесом.