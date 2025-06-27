Представлены беспроводные наушники Xiaomi Open Earphones Pro

Компания Xiaomi объявила о выпуске беспроводных наушников открытого типа Open Earphones Pro, которые получила форму человеческой ушной раковины. Новинка характеризуется трёхточечной опорой, адаптивной, деформируемой 45-мм дужкой, массой 9,7 грамма или 52,5 грамма с учетом зарядного футляра, защитой от брызг и пыли в соответствии со степенью IP54, пятиблочной звуковой системой, динамиком с габаритами 18:13 мм с пьезоэлектрическим керамическим блоком, настройкой звука Harman Golden Ear, поддержкой кодеков AAC, SBC и LHDC 5.0, сертификацией Hi-Res Audio Wireless, диапазоном звучания до 96 кГц, системой защиты от утечки звука, поддержкой пространственного звука с отслеживанием движения головы, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, временем автономной работы до 8,5 часа или до 45 часов, интерфейсом USB Type-C, предустановленной ОС HyperOS и функцией перевода в реальном времени. Наушники уже доступны для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 140 долларов.

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