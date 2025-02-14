Наушники с шумоподавлением и сенсорным управлением кейса. Обзор HABBARMERS A9 PRO

Недорогие наушники HABBARMERS A9 PRO поддерживают активное шумоподавление ANC, выполненные в корпусе с защитой от пыли и воды, сенсорным экраном на зарядном кейсе и актуальным Bluetooth 5.4. Для них заявлено время автономной работы до 30 часов с учетом зарядки в кейсе и 7 часов непрывного использования.

HABBARMERS A9 PRO

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает три пары дополнительных силиконовых амбушюр, ремешок, кабель USB-C, руководство пользователя

HABBARMERS A9 PRO

Внешний вид

Представлены наушники в черном и белом вариантах исполнения. В светлом смотрятся аккуратнее и будут практичнее в эксплуатации.

HABBARMERS A9 PRO

Кейс по внешнему исполнению похож на кейс у Apple Airpods, но тут он интереснее и технологичнее. Это первые наушники у нас на тестах, у которых на кейсе выведен информативный дисплей с сенсорным управлением.

HABBARMERS A9 PRO

С помощью экрана можно просматривать техническую информацию, менять режим системы шумоподавления, управлять воспроизведением переключая треки, задавать пресеты эквалайзера.

HABBARMERS A9 PRO

При этом исключены случайные нажатия во время ношения. Экран по умолчанию заблокирован с выводом фонового изображения, для его разблокировки нужно сделать свайп вбок.

HABBARMERS A9 PRO

Встроенный в него аккумулятор заряжается через USB-C в основании. Сами наушники внутри кейса фиксируются при помощи магнитов. При открытии крышки не выпадают. На боковой стороне кейса ушки под комплектный ремешок.

HABBARMERS A9 PRO

Форма наушников HABBARMERS A9 PRO также похожа на Airpods. Вытянутая ножка с сенсорной зоной на внешней части и хромированная окантовка в основании.

HABBARMERS A9 PRO

Чашка в виде капли, в которой расположен динамик. В комплекте четыре пары амбушюр для подбора плотной посадки индивидуально.

HABBARMERS A9 PRO

Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IPX4. В них можно тренироваться и ходить под дождем.

HABBARMERS A9 PRO

Тестирование

HABBARMERS A9 PRO

Установлен модуль Bluetooth 5.4 с кодеками AAC и SBC. Тестировались со смартфоном iOS и Android. Проблем с соединением нет, в режим сопряжения переходят при открытии крышки, подключенные устройства запоминает и подключается к ним в последующем быстро. Работал беспроводной модуль стабильно.

HABBARMERS A9 PRO

Подойдут людям разного возраста. Из ушей при ходьбе не выпадают. Наушники поддерживаются активное шумоподавление, отсекающее шум окружающей обстановки, включая работу двигателя общественного транспорта и разговоров. Качество работы среднее, при включении заметно сжимает звуковую сцену.

HABBARMERS A9 PRO

Динамик с частотой воспроизведения от 20 до 20.000 Гц. Звучание с акцентом на верхние частоты. Лучше подойдут для аудиокниг и подкастов. При этом с учетом невысокой стоимости гарнитуры они работают без шумов и артефактов.

HABBARMERS A9 PRO

Итоги

HABBARMERS A9 PRO – недорогая беспроводная гарнитура с активным шумоподавлением, Bluetooth 5.4 с базовыми кодеками, сенсорным дисплеем на зарядном кейсе, защитой от пыли и воды.
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