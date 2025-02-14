Наушники с шумоподавлением и сенсорным управлением кейса. Обзор HABBARMERS A9 PRO

Недорогие наушники HABBARMERS A9 PRO поддерживают активное шумоподавление ANC, выполненные в корпусе с защитой от пыли и воды, сенсорным экраном на зарядном кейсе и актуальным Bluetooth 5.4. Для них заявлено время автономной работы до 30 часов с учетом зарядки в кейсе и 7 часов непрывного использования.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает три пары дополнительных силиконовых амбушюр, ремешок, кабель USB-C, руководство пользователя

Внешний вид

Представлены наушники в черном и белом вариантах исполнения. В светлом смотрятся аккуратнее и будут практичнее в эксплуатации.

Кейс по внешнему исполнению похож на кейс у Apple Airpods, но тут он интереснее и технологичнее. Это первые наушники у нас на тестах, у которых на кейсе выведен информативный дисплей с сенсорным управлением.

С помощью экрана можно просматривать техническую информацию, менять режим системы шумоподавления, управлять воспроизведением переключая треки, задавать пресеты эквалайзера.

При этом исключены случайные нажатия во время ношения. Экран по умолчанию заблокирован с выводом фонового изображения, для его разблокировки нужно сделать свайп вбок.

Встроенный в него аккумулятор заряжается через USB-C в основании. Сами наушники внутри кейса фиксируются при помощи магнитов. При открытии крышки не выпадают. На боковой стороне кейса ушки под комплектный ремешок.

Форма наушников HABBARMERS A9 PRO также похожа на Airpods. Вытянутая ножка с сенсорной зоной на внешней части и хромированная окантовка в основании.

Чашка в виде капли, в которой расположен динамик. В комплекте четыре пары амбушюр для подбора плотной посадки индивидуально.

Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IPX4. В них можно тренироваться и ходить под дождем.

Тестирование

Установлен модуль Bluetooth 5.4 с кодеками AAC и SBC. Тестировались со смартфоном iOS и Android. Проблем с соединением нет, в режим сопряжения переходят при открытии крышки, подключенные устройства запоминает и подключается к ним в последующем быстро. Работал беспроводной модуль стабильно.

Подойдут людям разного возраста. Из ушей при ходьбе не выпадают. Наушники поддерживаются активное шумоподавление, отсекающее шум окружающей обстановки, включая работу двигателя общественного транспорта и разговоров. Качество работы среднее, при включении заметно сжимает звуковую сцену.

Динамик с частотой воспроизведения от 20 до 20.000 Гц. Звучание с акцентом на верхние частоты. Лучше подойдут для аудиокниг и подкастов. При этом с учетом невысокой стоимости гарнитуры они работают без шумов и артефактов.

Итоги

HABBARMERS A9 PRO – недорогая беспроводная гарнитура с активным шумоподавлением, Bluetooth 5.4 с базовыми кодеками, сенсорным дисплеем на зарядном кейсе, защитой от пыли и воды.