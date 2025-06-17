Глобальную версию наушников OnePlus Buds 4 представят 8 июля

Компания OnePlus объявила, что международный релиз беспроводных наушников Buds 4 состоится 8 июля. В Китае новинка вышла в конце мая по эквивалентной цене в 60 долларов. Гарнитура оснащается 11-миллимиметровым и 6-миллиметровым динамическими излучателями, системой активного шумоподавления с до 55 дБ, диапазоном частот до 5500 Гц, двумя микрофонами для подавления шума окружающей среды во время телефонных звонков на базе ИИ, двумя цифро-аналоговыми преобразователями, функцией перевода в реальном времени и двухрежимным переводом, аудиокодеками LHDC 5.0, SBC и AAC, автономностью до 11 часов или до 45 часов с учетом зарядного кейса, поддержкой Bluetooth 5.4, а также зеленой и серой расцветками.

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