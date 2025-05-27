Наушники OnePlus Buds 4 оценили в 60 долларов

Компания OnePlus объявила о выходе беспроводных наушников Buds 4, которые основаны на 11-мм и 6-мм динамических излучателях. Новинки также характеризуются активной системой шумоподавления с эффективностью до 55 дБ, диапазоном воспроизводимых частот до 5500 Гц, двумя микрофонами и поддержкой шумоподавления во время голосовых вызовов на основе ИИ, двумя цифро-аналоговыми преобразователями, поддержкой перевода в реальном времени и двухрежимным переводом, поддержкой аудиокодеков LHDC 5.0, SBC и AAC, временем автономной работы до до 11 часов или до 45 часов с учетом зарядного футляра, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, а также зеленой и серой расцветками корпуса. Цена наушников на китайском рынке составляет эквивалент 60 долларов.

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