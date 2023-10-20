Инди-рогалик с приятным визуалом. Обзор Hero Survival

Недавно завершили прохождение ролевой игры Hero Survival на PlayStation 5, которая будет доступна на разных платформах с 27 октября. В ней игрокам предлагается уничтожать полчища врагов из фильмов ужасов, изучая навыки, подбирая снаряжение под свой стиль игры и улучшая своего персонажа. Мы прошли ее на платину и хотим поделиться своими впечатлениями.

Hero Survival

По духу она близка к наделавшему шуму Vampire Survival, где вы попадается на локацию и от вас требуется выжить и при этом отстреливать орду врагов, которые постоянно появляются. Начинаем с базового бойца и далее зарабатывая монеты его можно будет заменить на дополнительных. Различия между ними заключаются в балансе характеристик, у кого-то больше жизней, кто-то лучше зарабатывает монеты, а у кого-то крепче броня.

Hero Survival

Сами игровые сессии — это «рогалик», от вас требуются зачистка 10 уровней по итогам выиграв или проиграв возвращаетесь в лобби. Далее все повторяется и каждая такая сессия занимает около 20 минут, за которые успеваешь убивать не сотни, а тысячи врагов.

Hero Survival

Для успеха в Hero Survival необходимо собирать сет оружия и бонусов, позволяя выдерживать натиск такого большого количества противников. Максимально персонаж может быть оснащен четырьмя разными пушками, срабатывают они здесь автоматически, остается только перемещать своего персонажа. В арсенал входят пистолеты, автоматы, ружья и даже миниган. При этом первое оружие вы можете приобрести и выбрать, а остальные будут рандомно выпадать между уровнями.

Hero Survival

Помимо оружия вначале игры дается выбор трех разных веток развития персонажа: оружейник, подрывник и криомант с заморозкой врагов. Для каждой из веток будет предлагаться свой уникальный набор пассивных улучшений в момент получения нового уровня игрока. По впечатлениям и поиграв всеми тремя, баланс между ними, исключительной одно удачной стратегии для успеха нет, пробовать можно все, это же касается вооружения.

Hero Survival

В игре есть четыре разные локации, отличия между которыми заключаются во внешнем исполнении, но все они это квадрат с границами, за которые нельзя будет выйти. Окружение на локациях — это декорации, использовать их для выживания тоже нельзя. Само же ключевое отличие заключается в уровне сложности, количества врагов и получаемом опыте. В конце каждой будет ждать босс. Но по итогу возвращаться нужно будет в самую первую, несмотря на меньшее количество врагов в ней набирается заметно больше монет.

Hero Survival

Понравился визуальный ряд, он лучше чем у игры которую мы ответили выше. Сделано все с любовью и очень мило. Из того что не хватает можно отметить музыкальное сопровождение, здесь оно слабое, фактически игрок слышит зацикленные звуки срабатывания оружия, которые успевают надоедать к концу забега, не говоря о том когда такие повторные прохождения идут постоянно.

Hero Survival

Hero Survival обзор

Итоги

Hero Survival подарил приятные эмоции при прохождении, хороший вариант для того чтобы отвлечься от блокбастеров или занять себя на полчаса-час. Приятный визуал, выбор веток развития и умений, набор оружия и простота вхождения. Не устроить может исполнение музыкального сопровождения и наличие дисбаланса при котором увеличение сложности не поощряется монетами.
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