Инди-рогалик с приятным визуалом. Обзор Hero Survival…

По духу она близка к наделавшему шуму Vampire Survival, где вы попадается на локацию и от вас требуется выжить и при этом отстреливать орду врагов, которые постоянно появляются. Начинаем с базового бойца и далее зарабатывая монеты его можно будет заменить на дополнительных. Различия между ними заключаются в балансе характеристик, у кого-то больше жизней, кто-то лучше зарабатывает монеты, а у кого-то крепче броня.
Сами игровые сессии — это «рогалик», от вас требуются зачистка 10 уровней по итогам выиграв или проиграв возвращаетесь в лобби. Далее все повторяется и каждая такая сессия занимает около 20 минут, за которые успеваешь убивать не сотни, а тысячи врагов.
Для успеха в Hero Survival необходимо собирать сет оружия и бонусов, позволяя выдерживать натиск такого большого количества противников. Максимально персонаж может быть оснащен четырьмя разными пушками, срабатывают они здесь автоматически, остается только перемещать своего персонажа. В арсенал входят пистолеты, автоматы, ружья и даже миниган. При этом первое оружие вы можете приобрести и выбрать, а остальные будут рандомно выпадать между уровнями.
Помимо оружия вначале игры дается выбор трех разных веток развития персонажа: оружейник, подрывник и криомант с заморозкой врагов. Для каждой из веток будет предлагаться свой уникальный набор пассивных улучшений в момент получения нового уровня игрока. По впечатлениям и поиграв всеми тремя, баланс между ними, исключительной одно удачной стратегии для успеха нет, пробовать можно все, это же касается вооружения.
В игре есть четыре разные локации, отличия между которыми заключаются во внешнем исполнении, но все они это квадрат с границами, за которые нельзя будет выйти. Окружение на локациях — это декорации, использовать их для выживания тоже нельзя. Само же ключевое отличие заключается в уровне сложности, количества врагов и получаемом опыте. В конце каждой будет ждать босс. Но по итогу возвращаться нужно будет в самую первую, несмотря на меньшее количество врагов в ней набирается заметно больше монет.
Понравился визуальный ряд, он лучше чем у игры которую мы ответили выше. Сделано все с любовью и очень мило. Из того что не хватает можно отметить музыкальное сопровождение, здесь оно слабое, фактически игрок слышит зацикленные звуки срабатывания оружия, которые успевают надоедать к концу забега, не говоря о том когда такие повторные прохождения идут постоянно.