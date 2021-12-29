Обзор Hiper XG301 Polaris. Игровой корпус с тремя вентиляторами

На официальном сайте и российской рознице он доступен за 6.5 тысяч рублей.
Упакован в коробку из неокрашенного картона с нанесенным на боковую сторону логотипом. Комплект включает пластиковые стяжки, различные винты, руководство пользователя на русском языке.
За ним размещены три комплектных 120 мм вентилятора. Все они RGB, заполняет подсветка всю площадь и отдельная кольцевая зона на рамке.
Не синхронизируется с другими элементами. Управление идет последовательным нажатием на кнопку. Несколько эффектов и вариантов цветов.
С ней внешний вид корпуса заметно преображается. Помимо этого, они же дают необходимый поток воздуха для внутренней камеры и установленных компонентов.
Левая боковая стенка, являющаяся основной, выполнена из стекла толщиной 4 мм. Она фиксируется с помощью пары петель. Открывается по принципу дверцы.
Для упрощения открытия и закрытия на ее боковой части есть интегрированное в ручку кольцо.
В нижней зоне стекла нанесен схематичный принт в виде сетки из треугольников. За счет этого в Hiper XG301 Polaris будет скрываться отсек с блоком питания и кабелями.
Правая стенка из цельного листа металла. Есть небольшая вытянутая зона с вентиляционными отверстиями.
Панель разъемов включает два скоростных USB, один USB 2.0, раздельные аудиоразъемы, кнопку включения и светодиодные индикаторы активности.
На верхней стенке вентиляционная решетка с отверстиями под вентиляторы. Установлена рамка с противопылевым фильтром, использующим магнитное крепление.
Задняя панель с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под платы расширения. Они штампованные, после снятия установить повторно будет нельзя.
На основании четыре пластиковые ножки с нанесенными пенными накладками, предотвращающими смещение и снижающими вибрацию. Под блоком съемная противопылевая пластина.
Поддерживаются материнские платы до типоразмера ATX. Для подвода интерфейсных и питающих кабелей по периметру распределены несколько окошек без резиновых клапанов.
Для охлаждения в Hiper XG301 Polaris можно выбрать систему жидкостного охлаждения с радиатором 240 мм. Башенные конструкции высотой до 160 мм.
Диски с SATA интерфейсом можно будет установить в количестве 1 или 2, поддерживаются как 2.5-дюймовые, так и 3.5-дюймовые.
На обратной стороне стойки материнской платы зафиксирован контроллер, отвечающий за управление подсветкой и питание вентиляторов для вращения. Дополнительно к трем комплектным можно будет добавить еще три. Питание на него подается через MOLEX.
Ближе к фронтальной стенке она углублена, образовывая нишу для укладки кабелей. В комплекте под сборку в общий пучок добавили набор из пластиковых стяжек.
Мы собирали в нем систему с материнской платой ASUS Prime Z690-A и процессором Intel Core i5-12600K. Проблем в ходе сборки и последующей работы выявлено не было.