Обзор Hiper XG301 Polaris. Игровой корпус с тремя вентиляторами

Продолжая изучение актуальной модельной линейки игровых корпусов, сегодня в центре внимания будет Hiper XG301 Polaris, выполненный в типоразмере Mid-Tower. Его отличает стеклянная лицевая панель, три предустановленных RGB-вентилятора, скоростные USB на лицевой панели и поддержка жидкостных систем охлаждения.

Комплектация

На официальном сайте и российской рознице он доступен за 6.5 тысяч рублей.

Упакован в коробку из неокрашенного картона с нанесенным на боковую сторону логотипом. Комплект включает пластиковые стяжки, различные винты, руководство пользователя на русском языке.

Hiper XG301 Polaris обзор

Внешний вид

В этом шасси уделили повышенное внимание внешнему исполнению. Центральную часть лицевой панели занимает стекло.

За ним размещены три комплектных 120 мм вентилятора. Все они RGB, заполняет подсветка всю площадь и отдельная кольцевая зона на рамке.

Не синхронизируется с другими элементами. Управление идет последовательным нажатием на кнопку. Несколько эффектов и вариантов цветов.

С ней внешний вид корпуса заметно преображается. Помимо этого, они же дают необходимый поток воздуха для внутренней камеры и установленных компонентов.

Левая боковая стенка, являющаяся основной, выполнена из стекла толщиной 4 мм. Она фиксируется с помощью пары петель. Открывается по принципу дверцы.

Для упрощения открытия и закрытия на ее боковой части есть интегрированное в ручку кольцо.

В нижней зоне стекла нанесен схематичный принт в виде сетки из треугольников. За счет этого в Hiper XG301 Polaris будет скрываться отсек с блоком питания и кабелями.

Правая стенка из цельного листа металла. Есть небольшая вытянутая зона с вентиляционными отверстиями.

Панель разъемов включает два скоростных USB, один USB 2.0, раздельные аудиоразъемы, кнопку включения и светодиодные индикаторы активности.

На верхней стенке вентиляционная решетка с отверстиями под вентиляторы. Установлена рамка с противопылевым фильтром, использующим магнитное крепление.

Задняя панель с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под платы расширения. Они штампованные, после снятия установить повторно будет нельзя.

Тесты

На основании четыре пластиковые ножки с нанесенными пенными накладками, предотвращающими смещение и снижающими вибрацию. Под блоком съемная противопылевая пластина.Внутренняя камера разделяется на два отсека с помощью разграничительной стенки. У нее отсутствует боковая часть.

Поддерживаются материнские платы до типоразмера ATX. Для подвода интерфейсных и питающих кабелей по периметру распределены несколько окошек без резиновых клапанов.

Для охлаждения в Hiper XG301 Polaris можно выбрать систему жидкостного охлаждения с радиатором 240 мм. Башенные конструкции высотой до 160 мм.

Диски с SATA интерфейсом можно будет установить в количестве 1 или 2, поддерживаются как 2.5-дюймовые, так и 3.5-дюймовые.

На обратной стороне стойки материнской платы зафиксирован контроллер, отвечающий за управление подсветкой и питание вентиляторов для вращения. Дополнительно к трем комплектным можно будет добавить еще три. Питание на него подается через MOLEX.

Ближе к фронтальной стенке она углублена, образовывая нишу для укладки кабелей. В комплекте под сборку в общий пучок добавили набор из пластиковых стяжек.

Мы собирали в нем систему с материнской платой ASUS Prime Z690-A и процессором Intel Core i5-12600K. Проблем в ходе сборки и последующей работы выявлено не было.

Итоги

Hiper XG301 Polaris – недорогой корпус с тремя предустановленными вентиляторами, поддерживающими управляемую подсветку. Стенка из стекла с петлями, стеклянная лицевая панель, скоростные USB-разъемы, совместимость с жидкостными системами.