Обзор Hiper XG301 Polaris. Игровой корпус с тремя вентиляторами

Продолжая изучение актуальной модельной линейки игровых корпусов, сегодня в центре внимания будет Hiper XG301 Polaris, выполненный в типоразмере Mid-Tower. Его отличает стеклянная лицевая панель, три предустановленных RGB-вентилятора, скоростные USB на лицевой панели и поддержка жидкостных систем охлаждения.

Hiper XG301 Polaris

На официальном сайте и российской рознице он доступен за 6.5 тысяч рублей.

Комплектация

Hiper XG301 Polaris

Упакован в коробку из неокрашенного картона с нанесенным на боковую сторону логотипом. Комплект включает пластиковые стяжки, различные винты, руководство пользователя на русском языке.

Hiper XG301 Polaris

Hiper XG301 Polaris обзор

Внешний вид

В этом шасси уделили повышенное внимание внешнему исполнению. Центральную часть лицевой панели занимает стекло.

Hiper XG301 Polaris

За ним размещены три комплектных 120 мм вентилятора. Все они RGB, заполняет подсветка всю площадь и отдельная кольцевая зона на рамке.

Hiper XG301 Polaris

Не синхронизируется с другими элементами. Управление идет последовательным нажатием на кнопку. Несколько эффектов и вариантов цветов.

Hiper XG301 Polaris

С ней внешний вид корпуса заметно преображается. Помимо этого, они же дают необходимый поток воздуха для внутренней камеры и установленных компонентов.

Hiper XG301 Polaris

Левая боковая стенка, являющаяся основной, выполнена из стекла толщиной 4 мм. Она фиксируется с помощью пары петель. Открывается по принципу дверцы.

Hiper XG301 Polaris

Для упрощения открытия и закрытия на ее боковой части есть интегрированное в ручку кольцо.

Hiper XG301 Polaris

В нижней зоне стекла нанесен схематичный принт в виде сетки из треугольников. За счет этого в Hiper XG301 Polaris будет скрываться отсек с блоком питания и кабелями.

Hiper XG301 Polaris

Правая стенка из цельного листа металла. Есть небольшая вытянутая зона с вентиляционными отверстиями.

Hiper XG301 Polaris

Панель разъемов включает два скоростных USB, один USB 2.0, раздельные аудиоразъемы, кнопку включения и светодиодные индикаторы активности.

Hiper XG301 Polaris

На верхней стенке вентиляционная решетка с отверстиями под вентиляторы. Установлена рамка с противопылевым фильтром, использующим магнитное крепление.

Hiper XG301 Polaris

Задняя панель с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под платы расширения. Они штампованные, после снятия установить повторно будет нельзя.

Hiper XG301 Polaris

На основании четыре пластиковые ножки с нанесенными пенными накладками, предотвращающими смещение и снижающими вибрацию. Под блоком съемная противопылевая пластина.

Тесты

Внутренняя камера разделяется на два отсека с помощью разграничительной стенки. У нее отсутствует боковая часть.

Hiper XG301 Polaris

Поддерживаются материнские платы до типоразмера ATX. Для подвода интерфейсных и питающих кабелей по периметру распределены несколько окошек без резиновых клапанов.

Hiper XG301 Polaris

Для охлаждения в Hiper XG301 Polaris можно выбрать систему жидкостного охлаждения с радиатором 240 мм. Башенные конструкции высотой до 160 мм.

Hiper XG301 Polaris

Диски с SATA интерфейсом можно будет установить в количестве 1 или 2, поддерживаются как 2.5-дюймовые, так и 3.5-дюймовые.

Hiper XG301 Polaris

На обратной стороне стойки материнской платы зафиксирован контроллер, отвечающий за управление подсветкой и питание вентиляторов для вращения. Дополнительно к трем комплектным можно будет добавить еще три. Питание на него подается через MOLEX.

Hiper XG301 Polaris

Ближе к фронтальной стенке она углублена, образовывая нишу для укладки кабелей. В комплекте под сборку в общий пучок добавили набор из пластиковых стяжек.

Hiper XG301 Polaris

Мы собирали в нем систему с материнской платой ASUS Prime Z690-A и процессором Intel Core i5-12600K. Проблем в ходе сборки и последующей работы выявлено не было.

Hiper XG301 Polaris

Hiper XG301 Polaris

Hiper XG301 Polaris

Итоги

Hiper XG301 Polaris – недорогой корпус с тремя предустановленными вентиляторами, поддерживающими управляемую подсветку. Стенка из стекла с петлями, стеклянная лицевая панель, скоростные USB-разъемы, совместимость с жидкостными системами.
Комментарии и отзывы Hiper XG301 Polaris
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