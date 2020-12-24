Обзор Hisense 43AE7400F. Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор для Sony PlayStation 5

Стартовавшие не так давно игровые консоли Microsoft и Sony поддержали общий тренд на смещение акцента на 4К-контент. На этом фоне также становятся доступнее и телевизионные панели с поддержкой разрешения в увеличенной четкости. Изучаемый сегодня Hisense 43AE7400F относится к недорогому сегменту, при этом поддерживает технологии повышения качества изображения и декодирования. Мы его тестировали в разных сценариях, включая стриминговые сервисы, потоковое вещание эфирной сетки, игры с некстген-консолями и запуск фильмов с флешки.

Hisense 43AE7400F

К моменту публикации эта модель уже находится в свободном доступе в российских магазинах.

Комплектация

Hisense 43AE7400F

Упакован в коробку с информацией по характеристикам и особенностям работы. Внутри зафиксирован в транспортировочный пакет и пенопласт, предотвращающий получение повреждений при перевозке. Стартовый набор включает ножку, пульт ДУ с батарейками, кабель питания, набор документации.

Hisense 43AE7400F

Внешний вид

Перед первым включением нужно будет определиться со способом установки. Первый вариант — это комплектная ножка. Выполнена в виде цельной рамки, фиксируемой при помощи винтов. Стоит на ней устойчиво.

Hisense 43AE7400F

Второй – VESA совместимый кронштейн, соответствующие отверстия есть на крышке. Они усилены. Такой способ надежнее, исключает риск опрокидывания при неаккуратном обращении, особенно при наличии детей.

Hisense 43AE7400F

Поверхность панели с полуматовым покрытием. Кристаллический эффект не выражен. Нижняя рамка из пластика, окрашенного в темно-серый цвет.

Hisense 43AE7400F

В центре расположен блок со светодиодным индикатором, совмещенный с приемником для ИК-пульта. Уровень ее яркости невысокий, в ночное время не раздражает.

Hisense 43AE7400F

Задняя часть корпуса Hisense 43AE7400F выполнена из матового пластика. Толщина по краям небольшая. В центре в утолщении расположена техническая начинка и распределены разъемы.

Hisense 43AE7400F

На правой грани три HDMI, один из них с поддержкой ARC. Напомним, он дает обратное управление с подключенного устройства. Совместное включение и выключение. Также можно использовать под внешний саундбар с соответствующим разъемом.

Hisense 43AE7400F

Есть оптический аудиовыход, два USB, два входа под антенну разных типов. Поддерживаются кабельные и спутниковые провайдеры. На верхней грани слот под CI.

Hisense 43AE7400F

Дополнительная группа разъемов на тыльной стороне. Тут композитный вход, еще один HDMI, RJ-45. Пара USB пригодится для подключения внешнего диска или флешки с медиафайлами, а также внешней клавиатуры для управления.

Hisense 43AE7400F

Общий набор отличный. Можно будет подключить разные типы устройств, включая устаревшие варианты. Распределены они удобно, друг друга не перекрывают.

Hisense 43AE7400F

Комплектуется телевизор пультом ДУ с набором традиционных кнопок, дополненных группой клавиш для доступа популярных стриминговых сервисов.

Начинка

Hisense 43AE7400F оснащается 43-дюймовой панелью. Это 8-битный IPS с Direct-LED подсветкой. Заявленный контраст 4000:1. Разрешение 4К (3840×2160) со скоростью обновления 60 Гц. Все поддерживают частоту обновления 60 Гц.

Hisense 43AE7400F

Поддерживается HDR10. Этот режим корректно работал с Sony PlayStation 5. Общее качество картинки хорошее. Предлагается несколько пресетов отображения.

Hisense 43AE7400F

По опыту, оптимально выдает в играх на режиме «Динамический». Подключали к разъему HDMI ARC, с ним при включении консоли с геймпада включение ТВ проходило автоматически без пульта ДУ.

Hisense 43AE7400F

Изображение хорошо читаемо под разными углами наклона. По периметру присутствуют ограниченные участки с более ярким уровнем подсветки.

Hisense 43AE7400F

Оснащен парой динамиков по 7 Вт каждый. Поддерживается Dolby Audio. Звуковая сцена с акцентом на высокие частоты, басы слабые. Это в целом характерно для встроенной акустики для большинства ТВ. Лучше подходит для фильмов и эфирной сетки каналов. Для примера предлагаем посмотреть в тестовом ролике ниже все доступные пресеты звука и изображения, а также он позволяет в целом оценить работу динамиков.

Тест звука и картинки Hisense 43AE7400F с Sony PlayStation 5

За работу SMART TV и декодирование сигнала отвечает процессор MSD6886. Четыре ядра. На высокий уровень быстродействия рассчитывать не стоит, но и зависания за время длительных тестов обнаружено не было.

Hisense 43AE7400F

Корректно декодирует популярные форматы файлов. Для запуска использовался набор файлов с разными кодеками и расширениями. В снимке ниже приведен пример запуска AVI файла.

Hisense 43AE7400F

Интерфейс

В качестве интерфейса используется Vidaa, построенная на базе Linux. При первом включении предлагается добавить данные для доступа в сеть. У Hisense 43AE7400F есть выбор между беспроводным и проводным вариантами.

Hisense 43AE7400F

Несмотря на невысокую стоимость, тут двухдиапазонный модуль. С учетом 4К-разрешения, оптимальнее 802.11ac.

Hisense 43AE7400F

Главный экран включает плитки с приложениями. Они изначально предустановлены в систему. Для удобства также есть миниатюры для быстрого запуска рекомендованных фильмов и роликов.

Hisense 43AE7400F

Есть приложение Youtube. Работает корректно.

Hisense 43AE7400F

Доступен экран с тонкими настройками работы системы. Включает он весь необходимый набор опций.

Hisense 43AE7400F

Hisense 43AE7400F

Hisense 43AE7400F

Редактирование списка каналов, проведение сканирования эфирной сети. Параметры изображения и звука.

Hisense 43AE7400F

Дополнительные приложения ставятся через собственный магазин приложений, наполняемый самой Hisense.

Итоги по Hisense 43AE7400F

Золото. Выбор редакции MegaObzorHisense 43AE7400F при своей невысокой стоимости предлагает хорошее качество картинки, позволяя рассматривать его для просмотра ТВ-каналов, фильмов и роликов со стриминговых сервисов, а также для игр с консолями последнего поколения. Набор портов ввода и вывода, узкие боковые рамки, широкие углы обзора, поддержка ARC, динамики Dolby Audio, Wi-Fi c поддержкой 802.11ac, технология 4K Upscaling. Не устроить может оболочка Vidaa, она уступает по гибкости Android.
Hisense 43AE7400F получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Hisense 43AE7400F
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