Обзор Hisense 43AE7400F. Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор для Sony PlayStation 5

Стартовавшие не так давно игровые консоли Microsoft и Sony поддержали общий тренд на смещение акцента на 4К-контент. На этом фоне также становятся доступнее и телевизионные панели с поддержкой разрешения в увеличенной четкости. Изучаемый сегодня Hisense 43AE7400F относится к недорогому сегменту, при этом поддерживает технологии повышения качества изображения и декодирования. Мы его тестировали в разных сценариях, включая стриминговые сервисы, потоковое вещание эфирной сетки, игры с некстген-консолями и запуск фильмов с флешки.

Комплектация

К моменту публикации эта модель уже находится в свободном доступе в российских магазинах.

Упакован в коробку с информацией по характеристикам и особенностям работы. Внутри зафиксирован в транспортировочный пакет и пенопласт, предотвращающий получение повреждений при перевозке. Стартовый набор включает ножку, пульт ДУ с батарейками, кабель питания, набор документации.

Внешний вид

Перед первым включением нужно будет определиться со способом установки. Первый вариант — это комплектная ножка. Выполнена в виде цельной рамки, фиксируемой при помощи винтов. Стоит на ней устойчиво.

Второй – VESA совместимый кронштейн, соответствующие отверстия есть на крышке. Они усилены. Такой способ надежнее, исключает риск опрокидывания при неаккуратном обращении, особенно при наличии детей.

Поверхность панели с полуматовым покрытием. Кристаллический эффект не выражен. Нижняя рамка из пластика, окрашенного в темно-серый цвет.

В центре расположен блок со светодиодным индикатором, совмещенный с приемником для ИК-пульта. Уровень ее яркости невысокий, в ночное время не раздражает.

Задняя часть корпуса Hisense 43AE7400F выполнена из матового пластика. Толщина по краям небольшая. В центре в утолщении расположена техническая начинка и распределены разъемы.

На правой грани три HDMI, один из них с поддержкой ARC. Напомним, он дает обратное управление с подключенного устройства. Совместное включение и выключение. Также можно использовать под внешний саундбар с соответствующим разъемом.

Есть оптический аудиовыход, два USB, два входа под антенну разных типов. Поддерживаются кабельные и спутниковые провайдеры. На верхней грани слот под CI.

Дополнительная группа разъемов на тыльной стороне. Тут композитный вход, еще один HDMI, RJ-45. Пара USB пригодится для подключения внешнего диска или флешки с медиафайлами, а также внешней клавиатуры для управления.

Общий набор отличный. Можно будет подключить разные типы устройств, включая устаревшие варианты. Распределены они удобно, друг друга не перекрывают.

Начинка

Комплектуется телевизор пультом ДУ с набором традиционных кнопок, дополненных группой клавиш для доступа популярных стриминговых сервисов.Hisense 43AE7400F оснащается 43-дюймовой панелью. Это 8-битный IPS с Direct-LED подсветкой. Заявленный контраст 4000:1. Разрешение 4К (3840×2160) со скоростью обновления 60 Гц. Все поддерживают частоту обновления 60 Гц.

Поддерживается HDR10. Этот режим корректно работал с Sony PlayStation 5. Общее качество картинки хорошее. Предлагается несколько пресетов отображения.

По опыту, оптимально выдает в играх на режиме «Динамический». Подключали к разъему HDMI ARC, с ним при включении консоли с геймпада включение ТВ проходило автоматически без пульта ДУ.

Изображение хорошо читаемо под разными углами наклона. По периметру присутствуют ограниченные участки с более ярким уровнем подсветки.

Тест звука и картинки Hisense 43AE7400F с Sony PlayStation 5

Оснащен парой динамиков по 7 Вт каждый. Поддерживается Dolby Audio. Звуковая сцена с акцентом на высокие частоты, басы слабые. Это в целом характерно для встроенной акустики для большинства ТВ. Лучше подходит для фильмов и эфирной сетки каналов. Для примера предлагаем посмотреть в тестовом ролике ниже все доступные пресеты звука и изображения, а также он позволяет в целом оценить работу динамиков.

За работу SMART TV и декодирование сигнала отвечает процессор MSD6886. Четыре ядра. На высокий уровень быстродействия рассчитывать не стоит, но и зависания за время длительных тестов обнаружено не было.

Корректно декодирует популярные форматы файлов. Для запуска использовался набор файлов с разными кодеками и расширениями. В снимке ниже приведен пример запуска AVI файла.

Интерфейс

В качестве интерфейса используется Vidaa, построенная на базе Linux. При первом включении предлагается добавить данные для доступа в сеть. У Hisense 43AE7400F есть выбор между беспроводным и проводным вариантами.

Несмотря на невысокую стоимость, тут двухдиапазонный модуль. С учетом 4К-разрешения, оптимальнее 802.11ac.

Главный экран включает плитки с приложениями. Они изначально предустановлены в систему. Для удобства также есть миниатюры для быстрого запуска рекомендованных фильмов и роликов.

Есть приложение Youtube. Работает корректно.

Доступен экран с тонкими настройками работы системы. Включает он весь необходимый набор опций.

Редактирование списка каналов, проведение сканирования эфирной сети. Параметры изображения и звука.

Итоги по Hisense 43AE7400F

Дополнительные приложения ставятся через собственный магазин приложений, наполняемый самой Hisense.Hisense 43AE7400F при своей невысокой стоимости предлагает хорошее качество картинки, позволяя рассматривать его для просмотра ТВ-каналов, фильмов и роликов со стриминговых сервисов, а также для игр с консолями последнего поколения. Набор портов ввода и вывода, узкие боковые рамки, широкие углы обзора, поддержка ARC, динамики Dolby Audio, Wi-Fi c поддержкой 802.11ac, технология 4K Upscaling. Не устроить может оболочка Vidaa, она уступает по гибкости Android.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".