Мультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1H

Немного банальности: технологический прогресс не стоит на месте, и даже привычная техника для дома меняется и с каждым годом приобретает всё больше новых функций. Например, классические ТВ и проекторы постепенно превращаются во что-то новое. Производители улучшают качество изображения у телевизоров, параллельно увеличивая их диагональ, а в проекторах - добавляют функции ТВ и различные порты для полноценного просмотра и развлечений. Мы же обратим внимание на важную ступень в эволюции последних, а именно - появление ультракороткофокусных лазерных проекторов. Над развитием этого направления компания Hisense активно работала последнее десятилетие, и как итог – предлагает самые инновационные технологии и продукты. Картинка в таких проекторах выводится не привычными “лампочками”, а проецируется лазером. Давайте подробнее узнаем, что это такое, на примере ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL1H.

Внешний вид

Впервые эта модель была представлена в рамках выставки CES 2023. Внешне это консоль размером 531×120×335 мм, внутри которой находится лазерный источник X-Fusion на одном излучателе с ресурсом службы более 25 000 часов. Принцип работы следующий: проектор, установленный на расстоянии менее 45 см от стены, выводит 4K-изображение с диагональю от 80 до 120 дюймов. По сути, в небольшом корпусе помимо лазерного источника расположены все привычные составляющие обычного ТВ: двухполосная аудиосистема с усилителем, модули Bluetooth и Wi-Fi, телевизионный тюнер, выводы HDMI, USB и т.д.> Кстати, на российском рынке такой проектор (без экрана) можно приобрести в М.Видео. Там он доступен за 159 999 рублей.Hisense PL1H выполнен в строгом современном дизайне, не лишённом при этом плавных линий. В основе используется пластик преимущественно черного цвета. Лицевая сторона обтянута тканью, под которой находится группа динамиков, а в центре размещен логотип бренда, где также скрывается ИК-приемник для комплектного пульта ДУ и индикатор активности. PL1H выглядит актуально и стильно, поэтому с легкостью впишется в любое пространство.

Вся “техническая” сторона проектора, а именно - порты ввода/вывода, состоящие из двух HDMI, USB (2.0 и 3.0), сетевого RJ-45, оптического аудиовыхода, слота под CI-карту и пары коннекторов для телевизионной антенны - располагаются сзади корпуса, как и полагается. В проекторе используется активное охлаждение, поэтому по краям есть вентиляционная решетка с необычным треугольным рисунком.

Подключение и установка

Объектив проектора находится в нише верхней панели. Ещё Hisense Laser TV PL1H оснащён датчиками присутствия, которые автоматически отключают проекцию в момент приближения к консоли, это необходимо для защиты глаз от яркого света. А установить модель можно на ровной поверхности, используя ножки с регулировкой уровня.Для подключения и установки не потребуется помощь специалиста, достаточно установить проектор на необходимом расстоянии от стены. Кстати, в зависимости от него будет меняться и размер экрана. Так, на дистанции в 21 см диагональ будет составлять 80 дюймов, а на расстоянии 42 см - увеличится до впечатляющих 120 дюймов. Небольшая ремарка: проецировать картинку можно не только на специальный экран, но и на любую светлую поверхность, в том числе и стену. Фокусное расстояние фиксированное, изображения настраивается с помощью технологии ручной корректировки геометрии по 8 точкам либо автоматически (с использованием смартфона).

Изображение и звук

Мы привыкли, что изображение при использовании обычных проекторов блеклое и тусклое, но у Hisense Laser TV PL1H дела обстоят иначе. Этот аппарат проецирует яркое и сочное изображение, точно передаёт цвета даже на максимальной диагонали. Его пиковая яркость составляет 2100 ANSI-люмен, а это значит, что картинка будет насыщенной даже в хорошо освещенной комнате. Есть и технология Dolby Vision HDR, которая оптимизирует цвета и усиливает контрастность в реальном времени, а благодаря лазерному источнику X-Fusion создается четкое изображение с естественными оттенками в формате HDR10.

ТВ-тюнер

Софт

Итоги

Помимо этого, у PL1H неплохой звук. Акустическая система включает поддержку Dolby Atmos, а также два динамика по 15 Вт каждый. Они могут использоваться как для работы при воспроизведении контента, так и как внешняя акустика для смартфона или другого источника звука. Подключение будет производиться по Bluetooth, а вывод изображения при этом может быть отключен.Hisense Pl1H, как и говорилось в начале, имеет встроенный ТВ-тюнер. Он распознает аналоговый и цифровой сигнал (DVB-T2/T/C/S2/S), имеет функции Time Shift (просмотр телепрограмм с возможностью сделать паузу и перемотку) и PVR (запись телепрограмм). И отдельно стоит отметить поддержку eARC и CEC, которые обеспечивают взаимное управление устройствами, например, плеером или игровой консолью, а также позволяют подключать внешнюю акустику с обратной передачей звука.Нельзя не упомянуть и про то, что проектор поддерживает игровой режим с автоматическим переводом на низкие задержки входного сигнала ALLM. При этом PL1H сам умеет определять подключение игровой консоли.Hisense PL1H работает под управлением операционной системы VIDAA U6.0 с голосовым помощником Vidaa Voice. Передавать команды можно нажатием кнопки на пульте ДУ или фразы «Хей, Вида». С помощью помощника запускается поиск контента в сети или на стриминговых сервисах, он же может отвечать на информационные вопросы, менять громкость, переключать каналы, выводить настройки.В целом интерфейс оформлен привычно для современных Smart TV: здесь выводится каталог с установленными приложениями, иконки быстрого запуска фильмов и сериалов. Список приложений может быть дополнен самим пользователем, при этом уже на старте доступно большинство из популярных в России. Можно смотреть эфирную сетку телевизионных каналов, IP-телевидение, ролики на YouTube, фильмы и сериалы с различных сервисов, включая Кинопоиск, Окко и др. В общем, в этом плане всё достаточно просто и очень удобно.Для ещё большего удобства можно использовать приложение для смартфона Vidaa Smart TV. С его помощью проектором можно управлять дистанционно (при условии нахождения в одной локальной сети). Отдельно отметим возможность подключения к системе Умного дома Яндекса. После проведения интеграции владелец сможет передавать команды Алисе.Hisense Laser TV PL1H выступает удачной альтернативой как телевизорам с большой диагональю, так и обычным проекторам, ведь он совмещает в себе все плюсы этих устройств, при этом лишен большинства их минусов. Данное решение универсально: оно подойдет и для просмотра ТВ-каналов, фильмов, сериалов, и для игр с эффектом погружения. Премиальное внешнее исполнение, ультракороткофокусная технология, живое и яркое изображение, объемный звук, простая и удобная настройка, длительный срок службы (более 25 000 часов) - всё это и даже больше собрано в этом небольшом, приятном на вид лазерном проекторе, который готов подарить вам лучшие впечатления из доступных сегодня на рынке.