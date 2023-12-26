Обзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED X

Сегодня в центре внимания будет сразу два телевизора Hisense серии UXKQ с диагоналями 65 и 85 дюймов. В их основе усовершенствованная технология Mini-LED X с пиковой яркостью до 2500 нит. Это новый этап развития LED-подсветки, в которой используются светодиоды размером в 50 раз меньше, чем в традиционных телевизорах. За счет этого увеличивается их количество и плотность размещения на экране, соответственно, и зон подсветки в сотни раз больше. На выходе это дает много преимуществ, включая глубокий черный цвет близкий по качеству к OLED-экранам. Также повышается яркость дисплея и его контрастность, лучше отображаются светлые области, позволяя воспроизводить HDR-контент. При этом исключается главная проблема OLED-матриц – выгорание. Светодиоды Hisense долговечны. Кроме того, наличие нанофильтра из квантовых точек в экране расширяет диапазон цветов и улучшает цветопередачу.

У моделей серии UXKQ есть отличия в характеристиках установленной матрицы в зависимости от диагонали. У телевизора с 85-дюймовым экраном яркость достигает 2500 нит, количество зон локального затемнения - 5 184, а нативный контраст имеет значение 4000:1. У Hisense UXKQ с диагональю 65 дюймов яркость до 1500 нит, 1 456 локальные зоны затемнения, нативный контраст 2500:1.За счет увеличенного количества локальных зон затемнения телевизор имеет чрезвычайно глубокий черный цвет. Мелкие элементы выглядят четко и хорошо выделяются на экране даже в темных участках. Картинка обладает высокой контрастностью. Экран Dynamic X-Display исключает засветку и блики независимо от угла просмотра и времени суток.

Телевизор имеет сертификат IMAX Enhanced, который гарантирует фирменное изображение IMAX и звук с эффектом погружения, как в кинотеатре. Dolby Vision IQ адаптирует яркость и цветовую температуру под внешнее освещение. Это значит, что ночью хорошо видны даже темные детали, а днем картинка всегда яркая, без размытий. Поддерживаются все основные форматы HDR-видео, включая HDR10, HDR 10+, HDR 10+ Adaptive, Dolby Vision и HLG.Обе модели имеют частоту обновления до 144 Гц. Доступна синхронизация частоты кадров с источником сигнала AMD Freesync, обеспечивающим плавный игровой процесс. Подключать к телевизору можно не только игровые консоли, но и персональные компьютеры. Сам телевизор поддерживает режим Game Mode Pro с минимальным временем отклика.

Для подключения источников сигнала доступен актуальный набор портов, включающий HDMI 2.1 с eARC и HDMI 2.1 с VRR с частотой пропускания 144 Гц, два HDMI 2.0 с ALLM. Под периферию и накопители имеются порты USB 2.0 и USB 3.0. Есть композитный вход и выход для внешней акустики. К сети подключается по Wi-Fi или через Ethernet RJ45. Эфирную сетку каналов можно подключить через кабельную или спутниковую антенну: есть встроенный декодер DVB-T/T2, C, S/S2.В Hisense UXKQ Mini-LED X проработали не только качество изображения, но и встроенной акустики. Здесь многоканальная система, состоящая из двух динамиков по 15 Вт, двух по 8 Вт и сабфувера 20 Вт. Сертификация WiSA Ready позволяет устроить настоящий домашний кинотеатр с объемным реалистичным звуком. Поддерживает Dolby Atmos и DTS Virtual X.

Телевизоры работают на базе обновленной операционной системы VIDAA U7. Она интуитивно понятная, её интерфейс минималистичен и делает процесс освоения проще. Возможности системы позволяют получать доступ к желаемому контенту при минимальном количестве нажатий. В наличии все популярные в России приложения: Кинопоиск, Youtube, KION, Wink и другие. Для взаимодействия с интерфейсом имеется пульт с кнопками для быстрого доступа к часто используемым сервисам. Есть поддержка голосовых помощников VIDAA Voice и Алисы от Яндекса.

Выполнены телевизоры серии UXKQ в корпусе с премиальным дизайном. Модель с диагональю 65″ оснащена одной подставкой, которая расположена по середине, а у 85-дюймовой – две ножки с двумя вариантами положения: близко друг к другу или широко в зависимости от размера поверхности, на которую устанавливается телевизор. Также обе модели можно повесить на стену с помощью VESA- кронштейнов.Hisense UXKQ Mini-LED X – телевизоры премиального уровня с высокими показателями яркости и контрастности, при этом без проблем с выгоранием, характерным для OLED. Пиковая яркость до 2500 нит, широкая цветовая палитра, частота обновления до 144 Гц, процессор Hi-View Engine X, игровой режим Game Mode Pro, многоканальный 4.1.2 звук с Dolby Atmos и сертфикацией WiSA Ready. Эти модели подарят пользователям максимум положительных эмоций от просмотра.Реклама. ООО «Горенье БТ». Erid: 2VtzqwCUkqA.