Обзор Honor Hunter V700. Игровой ноутбук в грамотном исполнении

Компания Honor решила постепенно завоевывать рынок игровых ноутбуков. Ее первым продуктом в этом сегменте стал Hunter V700 со стильным дизайном, 16,1-дюймовым дисплеем на 144 Гц, процессором Intel Core i7-10750H и видеокартой GeForce RTX 2060. Есть ли в нем какие-либо подводные камни? Выясним в этом обзоре.

Комплектация

Honor Hunter V700 поставляется в нарядной черной коробке. Помимо самого ноутбука, внутри нее есть адаптер питания и вся соответствующая документация.

Дизайн

Со своим первым игровым ноутбуком компания Honor решила не мудрить и просто сделала то, что от них хочет получить любой геймер: продуманный минималистичный дизайн с небольшим количеством агрессивных ноток, реализованном в тонком и относительно легком корпусе. Он выполнен полностью из матового алюминия. Внешне выглядит впечатляюще, но разводы от пальцев собираются очень быстро, поэтому вместе с ноутбуком с собой придётся носить небольшую тряпочку.

Hunter V700 спокойно открывается одной рукой, что большая редкость для ноутбуков на Windows. Вместе с крышкой приподнимается нижнее основание корпуса. Это сделано для повышения забора воздуха, что положительно сказывается на системе охлаждения. В ней же спрятана RGB-подсветка, которую можно настроить по своему вкусу.

На лицевой части по центру находится логотип игровой линейки Honor. Нам он внешне чем-то напомнил боевой дрон из Cyberpunk 2077. Есть возможность также по своим предпочтениям выбрать его цвет из RGB-палитры и настроить стиль мерцания.

Клавиатура хоть и мембранная, но имеет хорошо ощущаемый ход. Она полноразмереного типа с Num Lock, хотя по факту он мало кому необходим. Куда лучше было бы разместить клавиатуру без цифрового блока, но с полноразмерными клавишами Shift. RGB-подсветка здесь опять же есть. К ее яркости и качеству исполнения вопросов нет.

В правом верхнем углу находится клавиша с логотипом Honor Hunter. Она отвечает за переключение между тремя режимами системы охлаждения: тихий, сбалансированный и игровой. Последний можно активировать только во время подключения зарядного устройства.

Тачпач обладает приличными габаритами и имеет быстрый отклик на нажатие.

На левой грани из разъемов есть коннектор питания, сетевой RJ45, USB 2.0 и mini jack 3.5 мм под наушники или микрофон.

На правую же сторону вынесли USB Type-C, x2 USB 3.2 и HDMI 2.0.

Пара динамиков в ноутбуке выведены по бокам. Они поддерживают систему Nahimiс, которая имитирует 5,1-канальный звук. Их качество более чем достойное даже на фоне последних MacBook’ов.

Если открутить снизу 4 винта, то станет видно, что система охлаждения состоит из двух внушительных вентиляторов. Она берет воздух с передней части ноутбука и выдувает его на левую и правую сторону. При пиковых нагрузках она работает достаточно громко, но это особенность всех мощных игровых ноутбуков.

Дисплей

За счет узких рамок Honor Hunter V700 удалось оснастить дисплеем на 16,1 дюйм, а не 15,6, как это обычно бывает. Сверху него даже нашлось место под HD веб-камеру. Разрешение экрана составляет Full HD. При такой диагонали отображаемое изображение довольно четкое без зернистости (137 ppi). Используется качественная IPS матрица. У нее равномерная подсветка по всей площади дисплея, яркая картинка и отсутствуют какие-либо засветы.По всем геймерским канонам частота обновления в дисплее составляет 144 Гц. Для большинства динамических игровых дисциплин этого более чем хватает, чтобы моментально на все реагировать.

Фирменный софт

В данном ноутбуке предустановлена специальная программа HONOR HUNTER Gaming Center. В первой вкладке можно сменить режим работы системы охлаждения и посмотреть на общее состояние ноутбука по основным параметрам.

Вторая вкладка полностью посвящена настройки подсветки логотипа HUNTER, клавиатуры и нижний грани. Во всех случаях можно настроить стиль мерцания и выбрать любой цвет из RGB-палитры.

Начинка

V700 работает на шестиядерном процессоре Intel Core i7-10750H, построенном на 14-нанометровом техпроцессе. На данный момент это один из топовых решений на рынке среди ноутбуков. Его базовая частота составляет 2,6 ГГц, а в режиме Turbo Boost доходит до 5,0 ГГц. Оперативная память на 16 Гбайт исполнена в двухканальном режиме двумя модулями по 8 Гбайт, которая работает на частоте 2667 МГц. При желании ее можно расширить до 32 Гбайт.

В качестве внутреннего накопителя выступает NVMe SSD объемом в 512 Гбайт. В ноутбуке предусмотрено место под второй M.2 накопитель.

За графику отвечает дискретная видеокарта Nvidia RTX 2060 c видеопамятью типа GDDR6 на 6 Гбайт. Учитывая то, что разрешение дисплея составляет всего Full HD, это дает возможность запускать все AAA-игры на ультра настройках графики. Так, нам удалось поиграть в Cyberpunk 2077 со включенной трассировкой лучей на средней при 50+ кадров/сек.

Время работы

Емкость аккумулятора составляет 3665 мАч. Ноутбук игровой, а значит прожорливый. Даже в режиме серфинга в интернете с выставленной яркостью на 50% он у нас прорабатал чуть больше 4 часов. Если же запустить какую-нибудь игру, то его автономности хватит максимум на 1,5 часа.Само зарядное устройство мощностью в 200 Вт немаленькое и весит около 1 кг. Для одного цикла зарядки ноутбуку понадобится 1,5 часа.

Итоги

По качеству исполнения Hunter V700 видно, что Honor решили серьезно и с долей трепета подойти к реализации своего первого игрового ноутбука. Больше всего в нем впечатляет грамотная система охлаждения и абсолютно самобытный дизайн. К его остальным преимуществам мы отнесли безрамочный дисплей на 16,1 дюйма с частотой обновления в 144 Гц, хороший запас производительности, полностью металлический корпус, широкие возможности кастомизации подсветки, качественный звук и быструю зарядку. Во время тестирования серьезных недостатков замечено не было.