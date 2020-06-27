Обзор Honor Magic Earbuds. Хорошие TWS-наушники с «шумодавом»

Бренд Honor зарождался как бюджетное ответвление компании Huawei, но за годы развития в линейке появилось достаточно устройств, которые можно смело называть флагманами. Новые полностью беспроводные наушники Honor Magic Earbuds как раз можно отнести к таким гаджетам: простое подключение, отличный звук, сенсорное управление, активное шумоподавление, режим «прозрачности» и 9000 рублей на старте продаж. Соответствуют ли они своей цене? Предлагаю разобраться.

Комплектация

Гарнитура упакована в качественную коробку голубого цвета. Внутри находятся сами наушники в зарядном чехле, кабель USB–USB Type-C для зарядки, четыре пары силиконовых насадок разного размера (одна уже установлена) и набор документации. В продаже есть устройства белой и бирюзовой расцветок. На момент написания статьи действовали акции, по которым наушники на официальном сайте отдавались либо со скидкой 1500 рублей, либо с умным браслетом Honor Band 5 в подарок.

Конструкция и дизайн

Наушники выполнены в узнаваемом дизайне, впервые предложенным «фруктовой» компанией, но теперь эксплуатируемым многими производителями. На мой взгляд, использование «палочек», торчащих из ушей на 3 см, является не самым идеальным дизайнерским решением. Звуковод расположен под углом и имеет овальную форму, так что использовать амбушюры стороннего производителя тут не получится. Закрыт он не сеточкой, а перфорированной пластинкой, что намного практичнее. С внутренней стороны расположены контакты для зарядки и сенсоры, отслеживающие ношение.

У каждого наушника имеется по три микрофона. Первый находится возле основания «ножки», второй – с внешней стороны. Именно они служат для функционирования систем шумоподавления и «прозрачности». Главный разговорный микрофон расположен под металлической сеткой на торце «палочки» и дополнительно выделен металлическим ободком. На «ножку» также нанесены логотип и маркировка R/L. Есть еще одно отверстие находится возле звуковода под амбушюром, вероятнее всего, оно служит для компенсации избыточного давления.

Гарнитура выполнена из глянцевого белого пластика. Конструкция довольно прочная: проверено несколькими падениями на асфальт с двухметровой высоты. Наушники защищены от пота, дождя и песка по протоколу IP54. В ушах они удерживаются за счет насадок, выполненных из белого силикона.

Перед использованием стоит примерить все четыре комплекта, чтобы выбрать наиболее подходящий. Хотя посадка вышла довольно плотная, у меня при беге наушники иногда выпадали.

Кейс имеет овальную форму и довольно крупные размеры (80x35x29 мм) и вес (62 г вместе с наушниками). Выполнен он из того же материала, что и сама гарнитура. Имеется небольшой паз, помогающий открытию, но сделать это одной рукой весьма проблематично.

Крышку украшает логотип, сзади находится разъем USB Type-C для зарядки и клавиша, активирующая режим первого сопряжения. Спереди имеется индикатор, информирующий о степени заряда батареи зеленым, желтым или красным цветом. Еще один светодиод находится под крышкой: он показывает заряд гарнитуры и статус подключения. Сами наушники располагаются горизонтально в специальных углублениях с подпружиненными контактами. Благодаря сильным магнитам крышка самопроизвольно не откроется, а гарнитура не выпадет.

Подключение и управление

Сопряжение с мобильным устройством осуществляется довольно просто: достаточно открыть крышку кейса и на пару секунд удержать клавишу. Затем на телефоне находим Magic Earbuds в списке доступных устройств и подключаемся. Не забудьте в настройках поставить галочку напротив кодека AAC, иначе будет использоваться более грубое сжатие с помощью SBС, а вот поддержки aptX здесь нет. Последующие соединения будут происходить автоматически при открытии крышки кейса, а если у вас смартфон Huawei или Honor, то дополнительно всплывет панелька, показывающая заряд чехла и каждого наушника. Процесс подключение занимает всего пару секунд.

Для соединения используется модуль Bluetooth 5.0, ведущим является левый наушник. Качество связи неплохое: обрывы связи практически отсутствуют, и лишь в зонах с высоким уровнем радиопомех возможны «заикания». Отставаний при просмотре YouTube я не заметил, но небольшая задержка в динамических играх все же присутствует. Наушники могут подключаться одновременно лишь к одному источнику.

На внешней стороне корпуса находится сенсорная зона, которая распознает два вида воздействия: двойное касание (ставит музыку на паузу) и длительное удержание (включает режим активного шумоподавления). Расширяются возможности устройства с помощью фирменного приложения Huawei AI Life. Оно позволяет отдельно для каждого наушника настроить, что будет происходить во время двойного тапа: переключение на следующий или предыдущий треки, пауза или активация голосового помощника. Также можно указать режимы, переключающиеся удержанием пальца: шумоподавление, звукопроницаемость и пассивная шумоизоляция. Нажатие сопровождается комментарием на английском языке. Почему решили не задействовать одинарное или тройной касание – не понятно.

Звучание и шумоподавление

Благодаря сенсорам, наушники понимают, когда они вставлены в уши, и, при извлечении, автоматически останавливают воспроизведение. На устройствах с оболочкой EMUI 10, воспроизведение будет автоматически возобновляться, как только гарнитура вернутся обратно. Через утилиту можно также обновить прошивку и посмотреть заряд каждого наушника и пенала.Внутри корпуса находятся 10-миллиметровые драйверы, работающие на всем слышимом диапазоне (20 Гц – 20 кГц). Из всех достоинств наушников, качество их звучания считаю главным преимуществом. Оно получилось довольно чистым и сбалансированным на всех частотах: верхние хорошо акцентированы, средние не сливаются в кашу, а басы глубокие и объемные. Устройство подойдет для прослушивания как классических произведений, так и тяжелого рока, а вокал «не затеряется» на фоне инструментов. Однако сильно обольщаться все же не стоит: хорошие результаты гарнитура показывает лишь в своем классе, а вот в сравнении с качественными проводными наушниками, аудиофилы легко заметят разницу. Также следует помнить, что хороший звук будет лишь в том случае, если амбушюры подобраны правильно. Для комфортного прослушивания вполне достаточно 30% от максимальной громкости.

Не стоит ждать от Magic Earbuds эффективности шумоподавления на уровне полноразмерных наушников, где отсекаются все внешние источники: внутриканальным моделям такое будет просто не под силу. Местный «шумодав» лучше всего справляется с низкочастотным диапазоном звуков, громкостью до 32 дБ, среди которых, например, фоновые офисный и уличный шумы, гулы автомобильных двигателей, турбин самолетов и, частично, метро. А вот разговоры, лязги, гудки блокируются исключительно пассивно и далеко не полностью. Чтобы не терять связь с внешним миром, предусмотрен «режим прозрачности»: через микрофоны вы будите слышать все, что происходит вокруг без необходимости вынимать наушники. Поскольку шумоподавление несколько снижает качество музыки и автономность, я бы рекомендовал активировать его лишь в тех случаях, когда окружающие шумы действительно мешают прослушиванию.

Автономность

Magic Earbuds вполне комфортно можно использовать в качестве гарнитуры даже на улице: внешние шумы неплохо блокируются, правда, собеседник иногда будет слышать их остатки в виде булькающих звуков. Наушники способны работать и в монорежиме, для чего просто нужно оставить один из них в кейсе.Внутри каждого наушника располагается аккумулятор на 37 мАч. С активным шумоподавлением левый «проживет» примерно 3 ч, с пассивным – на полчаса больше. Правый же будет работать немного дольше. Полная зарядка в кейсе осуществляется за час. Батарея емкостью 410 мАч, позволяет проделывать такой «фокус» до трех раз, что дает в общей сложности, до 13 часов автономной работы. Не рекорд, конечно, но многие не дотягивают и до этого. Сам кейс вместе с гарнитурой заряжается от порта компьютера за 1 ч 20 мин.

Выводы

Honor Magic Earbuds – хорошее решение, правда, не лишенное недостатков. С одной стороны, тут есть отличный звук, хорошее качество соединения, система шумоподавления и режимом «прозрачности», с другой – большой зарядный кейс, порезанное управление и невысокая автономность. С моей точки зрения, первое значительно перевешивает второе. Цена же, с учетом наличия «шумодава» и бонусов при покупке, вполне оправдана. Для поклонников бренда Honor, Magic Earbuds – настоящий «маст хэв», для всех остальных – достойное решение, которое, однако, перед покупкой следует протестировать на собственных ушах. Автор: Артем Костенко