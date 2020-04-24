Обзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безрамочный ноутбук для работы

Казалось бы, что может быть проще выбрать подходящий ноутбук под рабочие задачи с приятным дизайном, тонким корпусом средним уровнем производительности и хорошей автономностью. Но при сложившейся ситуации на рынке в данной категории практически не из чего выбирать. Мы взяли на тест Honor MagicBook 14, который, на первый взгляд способен удовлетворить все наши потребности. Посмотрим, как он себя показал в деле.

Комплектация

Honor MagicBook 14 поставляется в простенькой картонной коробке. Внутри нее вы найдете сам ноутбук, кабель USB Type-C, блок питания и стандартный набор документации.

Дизайн

Honor MagicBook 14 выполнен в сдержанном стиле без излишних дизайнерских элементов. Корпус изготовлен целиком из алюминия в темно-сером цвете. Размеры ноутбука составляют 323x221x15.8 мм, а вес 1.45 кг, так что его можно брать с собой без какого-либо внутреннего напряжения.

При первом открытии ноутбука больше всего впечатляет минимальные рамки вокруг дисплея. Только это уже дает понять, что перед вами по-настоящему актуальное и свежее устройство.

Сама крышка ноутбука держится на широком тугом шарнире, способный раскрываться пол углом до 180°. Благодаря этому можно в удобном формате открыть ноутбук, лежа на диване.

Внутри имеется клавиатура с хорошим откликом, которая не прогибается даже при сильном нажатии. Также она оснащена трехуровневой подсветкой с не самым большим запасом яркости, хотя этого уже хватает, чтобы с комфортом поработать в темное время суток.

Веб-камеру встроили прямо по центру в ряде клавиш F1-F12. Очень грамотное решение, учитывая что сейчас в основном все используют видеосвязь через смартфон.

К качеству тачпада тоже сложно придраться. Немаленький по своим размерам, с хорошим покрытием и поддержкой жестов и, главное, быстрым реагированием на нажатие.

Справа в клавишу включения встроили сканер отпечатков пальцев, который по скорости работы не уступает современным смартфонам.

Теперь поговорим о разъёмах. Слева здесь имеются HDMI, USB 3.0 и USB-C, с помощью которого и осуществляется зарядка.

На правой же грани расположились вход для наушников и микрофона 3,5 мм и USB 3.0. Про слот под SD-карты, к сожалению, забыли.

Дисплей

В Honor MagicBook 14 благодаря минимальным рамкам в столь компактный корпус удалось разместить дисплей на 14 дюймов, вместо положенных 13,3 дюймов. Его разрешение составляет Full HD, а используемой матрицей является IPS. Покрытие дисплея матовое, а максимальный уровень яркости равен 250 нит, так что при работе в офисе не будет испытано никакого дискомфорта.

Начинка

Honor MagicBook 14 работает на четырехъядерном процессоре AMD Ryzen 5 3500U, работающий на частоте до 3,7 ГГц. Уровень TDP составляет 15 W.

В качестве видеокарты выступает интегрированная AMD Radeon Vega 8 с объемом видеопамяти в 1 Гбайт. По уровню производительности ее хватает, чтобы запускать Counter-Strike: Global Offensive, World of Tanks на среднем уровне графики с неплохим FPS. Также мы попытались поиграть в Control, но даже на низких настройках число кадров в секунду оказался неиграбельным.

В роли оперативной памяти выступают 8 Гбайт типа DDR4 с частотой 2,4 ГГц.

Значимую роль в скорости работы ноутбука оказывает SSD, который в нем установлен. В этом плане Honor MagicBook 14 точно не пожадничали и поставили накопитель Samsung PM981 объемом 256 Гбайт.

Время работы

По уровню автономности в Honor MagicBook 14 полный порядок. При уровне яркости в 70% в смешанном режиме при работе в браузере, офисных программами и Adobe Photoshop ноутбук проработал около 6,5 часов, что является достойным результатом.Зарядка в Honor MagicBook 14 осуществляется с помощью компактного зарядного устройства мощностью 65 Вт. Устройство поддерживает быструю зарядку и способно зарядиться до 100% приблизительно за 2 часа.

Итоги

Honor MagicBook 14 показал себя, как эталонной рабочей машинкой. За относительно невысокую стоимость в 45 000 рублей ноутбук обладает стильным дизайном, безрамочным дисплеем на 14», качественной клавиатурой, неплохим запасом производительности, быстрым SSD, встроенным сканером отпечатков пальцев и внушительным запасом автономности.К его минусам мы отнесли, разве что отсутствие слота под SD-карту.