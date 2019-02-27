Обзор Hoover HF18DPT 019 H-FREE. Беспроводной пылесос с инновационной насадкой

В конце прошлого года стартовали продажи нового беспроводного пылесоса Hoover H-FREE. Впервые он был продемонстрирован на выставке IFA 2018 в сентябре, в начале текущего года мы начали его детальное изучение и испытания в условиях офиса, а также квартиры. Одной из особенностей новинки стала насадка H-Lab Flat&Drive, обеспечивающая маневренность и возможность уборки в труднодоступных местах.

Hoover H-FREE обзор

Рекомендованная стоимость составляет 13690 рублей. Продажи уже стартовали. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает основную электрощетку, щелевую насадку 2 в 1, большую щетку для мебели, мини турбощетку с ионами серебра, крепление на стену, блок питания, трубу, техническую документацию и гарантийный талон международного образца. Собрано все в коробке из плотного картона с качественной полиграфией.

Внешний вид

Внешний вид у Hoover H-FREE стильный и технологичный. В оформлении используются характерные для этого производителя цвета: красный, серебристый и черный.

Основной блок пылесоса выполнен из качественного пластика. Сборка проведена без огрехов. Хват удобный.

Как и рассмотренный ранее Hoover RA22AFG 019, его можно будет вешать на стену. В комплекте идет специальная рамка.

Блок аккумулятора здесь съемный. Проводить зарядку можно будет как в сборе, так и сняв аккумулятор. Удобно. Тут используется литиевый аккумулятор 18V.

Управление простое, на ручке находится кнопка старта с возможностью зафиксировать ее после включения.

Дополнительно к ней TURBO на верхней грани. Присутствует светодиодный индикатор активности. Отдельный элемент, отображающий точный уровень заряда батареи, отсутствует.

Пыль и загрязнения собираются в прозрачный контейнер. Можно снять его полностью или очистить, откинув крышку.

На тыльной части расположен съемный блок фильтра пост-очистки. Снимается одновременным зажатием двух фиксаторов.

Устанавливать насадки можно как на трубу, так и напрямую к основному блоку. Второй вариант оптимален при уборке мебели или во время чистки кресел в автомобиле.

Насадки

Главная насадка в Hoover H-FREE - H-LAB FLAT&DRIVE. Механизм соединения позволяет быстро переключаться между углами 90º и 180º. Маневренная, позволяет убраться под мебелью и труднодоступными участками.

На фронтальной стороне группа из трехсветодиодных индикаторов. Есть отдельный индикатор отображающий состояние работы. При смене цвета с синего на красный, необходимо будет провести очистку турбощетки.

Снимается несложно. Спирально расположен ряд из искусственного ворса. Опционально в официальном интернет-магазине Hoover доступен дополнительный ворсовый валик для твердых поверхностей. Цена 1490 рублей

В комплекте также есть мини-турбощетка. Она подойдет для уборки мягкой мебели, а также её оценят владельцы домашних животных. Есть регулировка ворса по высоте.

Щелевая насадка с подвижным блоком.

Щетка для мебели без активного питания, она также идет в формате 2-в-1.

Тесты

Основная стихия Hoover H-FREE – поддерживание чистоты в квартире с проведением ежедневной уборки мелких загрязнений. В таком режиме его аккумулятора хватает на несколько дней работы без подзарядки.

В режиме постоянной уборки это примерно 20-25 минут работы, этого достаточно для 2-3-комнатной квартиры. Время работы сокращается при активации режима TURBO. В этом режиме по силе всасывания он приближен к проводным пылесосам.

Пылесос эффективно справлялся не только с уборкой пола в квартире, но и в качестве инструмента для очистки мебели. Моторизированная насадка эффективно собирает мелкие загрязнения, шерсть и пыль.

Шум во время работы умеренный. Разбирается и собирается интуитивно. В запасе предлагается весь необходимый набор насадок.

Итоги по Hoover H-FREE

Система фильтрации в этом пылесосе эффективно удерживает мелкие частицы пыли. Как результат, не окажет негативного влияния на аллергиков и детей.Hoover H-FREE можно рекомендовать как в качестве основного пылесоса в квартиру небольшой и средней площади или частный дом, так и в дополнение к проводному пылесосу. Легкий вес, удобная конструкция, набор насадок, хорошая автономность, маневренность упрощают ежедневную уборку пыли и загрязнений с пола и мебели.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".