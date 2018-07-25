Обзор Hoover TTE 2005 019 TELIOS PLUS. Пылесос с многоразовым тканевым мешком

Продолжая изучение актуальной бытовой техники, сегодня мы детально изучим мешковый пылесос Hoover TELIOS PLUS. Классическая модель с мощностью 2000 Вт, оснащенная многоразовым тканевым мешком и моющимся EPA-фильтром. Одной из особенностей этой модели также стала интересная реализация места под хранение аксессуаров непосредственно в корпусе пылесоса.

Hoover TELIOS PLUS обзор

К моменту публикации пылесос находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Hoover TELIOS PLUS в коробке из прочного картона. Оформление информативное, на гранях коробки подробно описано об основных достоинствах пылесоса.

Внешний вид

Комплект включает в себя гибкий шланг, телескопическую трубу, основную насадку, насадку для паркета parquet caresse (паркет керисс), три дополнительные насадки (щелевую, мебельную и насадку для деликатных покрытий («мягкая щетка»), руководство пользователя и гарантийный талон.Дизайн практичный без декоративных элементов. Основным материалом выступает пластик с немарким покрытием.

В оформлении Hoover TELIOS PLUS преобладает ярко-красный цвет. Нижняя часть серая.

Колеса пластиковые, они не выступают за пределы основной плоскости. Проходимость хорошая. Ближе к фронтальной стороне дополнительно колесо в виде ролика, поворачивающегося вокруг оси.

С тыльной стороны присутствует паз под фиксацию насадки со шлангом и трубой, что очень удобно, ведь на время хранения пылесос можно будет установить вертикально.

Доступны регулятор мощности всасывания, механическая кнопка включения и кнопка сбора кабеля. Управление интуитивное.

Крышка у Hoover TELIOS PLUS с дополнительным отсеком, в котором в нишах располагаются три дополнительные насадки. Отличный вариант, исключающий риск потери этих компактных насадок.

Для контроля заполнения мешка и понимания необходимости его очистки есть небольшое окошко в тыльной части крышки.

Крышка отсека для мешка откидывается вверх, извлекать мешок удобно. Ставится он в направляющие, снимается сдвигом вверх.

Это многоразовый тканевой мешок с удобным удалением собранной грязи. В месте выхода воздуха установлен обслуживаемый HEPA-фильтр.

Переносить пылесос можно с места на места при помощи ручки, расположенной на фронтальной части. Он относительно легок, весит 4.85 кг.

Тесты

В комплекте с Hoover TELIOS PLUS идет гофрированный шланг с пластиковой ручкой. Как и в ряде рассмотренных ранее решениях тут нет дополнительных элементов управления. Патрубок в руке держится удобно. Труба с телескопической конструкцией, позволяющей изменять длину. Фиксируются надежно.

Основная насадка с роликами. Два рабочих состояния, переключение между которыми проходит с помощью педали. Нижнее основание металлическое. Щетина щетки из искусственного ворса.

Для паркета и ламината есть насадка специальной конструкции для максимально деликатной уборки. Мягкий ворс из натуральных волокон и колеса из войлока обеспечат сохранение любого покрытия и очистят (или уберут) его без царапин.

Дополняют этот набор щелевая насадка, насадка для мягкой мебели и щетка для пыли. Такой набор обеспечивает возможность уборки разных типов поверхности, включая труднодоступные участки.

Обслуживание таких пылесосов предполагает очистку мешка от накопившихся загрязнений. Периодически необходимо будет проводить обслуживание выходного фильтра HEPA. Производитель позаботился и обеспечил доступность аксессуаров. Для российских пользователей доступны сменные одноразовые мешки и фильтры для данного пюлесоса. Приобрести их можно в розничных сетях и в официальном интернет-магазине Hoover.

Пылесос Hoover TELIOS PLUS удобен в эксплуатации. Относительно компактные габариты и легкий вес, не создает трудностей в перемещении по комнате и переноске между ними. Длина кабеля позволит удалиться от розетки на значительно расстояние. Чаще всего нами использовалась основная насадка, она показала хорошую эффективность сбора грязи. Шум во время работы ровный и нераздражающий.

Итоги по Hoover TELIOS PLUS

Hoover TELIOS PLUS - компактный и хорошо сбалансированный мешковый пылесос. Эта модель позволит тщательно и быстро убирать большие площади с разными типами покрытий. К плюсам отнесем практичный дизайн, два варианта парковки, хорошую маневренность, хранение трех насадок в корпусе, фильтр HEPA, многоразовый мешок, высокая мощность всасывания, доступность сменных комплектующих в России. Не устроить может отсутствие управление на рукоятке.