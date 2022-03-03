Обзор Horizon: Forbidden West. Рецепт правильного сиквела для эксклюзива Sony

С момента старта игры Horizon: Forbidden West прошло уже больше 10 дней. Для меня она стала одной из самых ожидаемых в графике релизов на первую половину 2022 года. Horizon Zero Dawn понравилась еще во время начала эксплуатации PlayStation 4 Pro, первая «платина» именно на нее, и там же позже вернулись в режим «новая игра+» после выхода. В продолжение играли на некстген-консоли в версии для PS5, и она тоже пройдена на «платину».

Сюжет и квесты

Сюжет игры продолжает первую часть и дополнение, отвечая на вопросы о том, откуда был получен сигнал на пробуждение Геи (искусственный интеллект, отвечающий за экологию) и отсоединение подпрограммы Гефест (искусственный интеллект, отвечающий за создание машин и экологию), а также активацию Аида. Мир под угрозой существования и протагонисту в лице Элой предстоит разобраться в ситуации и спасти человечество.

Как и в первой части, фрагменты мозаики, складывающей общую картину повествования, разбросаны по всему открытому миру, подталкивая игрока к последовательному изучению и раскрытию как через основную сюжетную линию, так и дополнительные квесты. Последние были заметно переработаны, немалая часть из них состоит из нескольких этапов, они же раскрывают НПС, которые сопровождают Элой и присоединяются к ней по мере развития истории.

Отлично проработали мимику не только протагониста, но и НПС. За счет этого лучше погружаешься в происходящее и это именно то, что ждешь от игр нового поколения. Все это, к слову, дополняется шикарной звуковой атмосферой. Хотя нельзя не отметить минус, который заключается в большом количестве отвлекающих диалогов в дополнительных ветках во время общения, и уже через какое-то время стараешься пропускать их.

Машины

Они не влияют на действия внутри как основной линейки, так и дополнительной. Это же касается разбросанных по миру элементов с описанием хода игры и рассказов истории, только часть из них выполнена в виде голосовых записей. А так история действительно интересная, в ней хочется разобраться и узнать больше деталей. Тем более разработчики постарались, проведя сложную и масштабную работу с локализацией под русскоязычных пользователей.В открытом мире Horizon: Forbidden West есть как знакомые по первой части машины, так и новые. Причем, с новыми идет знакомство уже с пролога. Добавлены новые механики, разнообразие машин стало большим. У многих из них есть модификации с отличиями по уязвимости и атакам.

Во время сражения с большими машинами требуется менять тактику и комбинировать различные типы урона. За время прохождения это не наскучило.

Люди

Теперь по миру можно перемещаться по воздуху.Одной из слабых сторон первой части было сражение с людьми. Лагеря можно было методично зачищать на расстоянии, раздавая хедшоты стрелами. Люди использовали ограниченное количество типов атак. И это было скучно.

Навыки

Во второй части на них накинули броню, добавили атаки здоровья. Увеличилось и разнообразие по типу людей-наемников в лагерях. Они к тому же умеют управлять машинами в режиме наездника. Под них же переработана система с приемами, теперь работает тактика с простым заклиниванием с большой вероятностью отправить на ближайшее сохранение даже на нормальном уровне сложности.Собственно, про навыки, в Horizon: Forbidden West есть шесть отдельных веток: воин, охотник, лучник, знахарь, лазутчик и мастер машин. В большинстве из них помимо очевидных навыков, есть и те, которые дают бонусы на основной тип оружия. Очки для прокачки идут как при повышении уровня, так и при выполнении квестов, а также активностей.

Оружие и броня

Есть аналог «ульты». Например, она может на короткое время добавить урона при использовании определенных типов лука и стрел. Так или иначе, данная система будет располагать к изучению разбросанных по миру активностей. Связано еще и с тем, что есть условное разделение локаций и заданий в мире по уровню игрока. Да, в них можно прийти даже на низком уровне прокачки, но прохождение с неподготовленным персонажем будет сложнее или вовсе невозможным. Поэтому для комфортного изучения мира лучше придерживаться рекомендаций.

С броней все в целом схоже с тем, что было заложено в первой части. Как и ранее, есть общие параметры по поглощаемому уровню и бонусы на отдельные типы стихийного урона. Ее можно кастомизировать, устанавливая усиливающие блоки в количестве 1-3 шт. Броня по эффективности сортируется привычной цветовой матрицей, от обычных – зеленых, до легендарных. Аналога брони «Ткань щита» из первой части нам за время игры найти не удалось.

По оружию добавлены новые типы с уникальными механиками. Выбор вооружения по зачистке наемников и машин сейчас у игрока широкий.

Броня и оружие улучшается теперь только на верстаках, расположенных в безопасных зонах. Для их улучшения требуются различные типы деталей машин и животных. Побегать придется изрядно. Бывали ситуации, когда за время прокачки оружия и набора требуемых запчастей, находилось оружие улучшенного ранга и процесс охоты начинался снова.

Активности

Помимо сюжетных цепочек, в открытом мире Horizon: Forbidden West можно заняться различными типами активности. Среди них охотничьи угодья из первой части, когда за ограниченное время требуется решить задачу с машинами в загоне. К этому добавился аналог с бойцовыми ямами, в которых идет заучивание комбинаций для сражения с наемниками.

Sony DualSense

Также появилась арена с несколькими этапами. Своего рода аналог охотничьих угодий, но с более мощными машинами. В награду дают особый вид валюты для покупки уникального вооружения. Есть также мини-игра с пошаговым режимом, похожим на шахматы, а также гонки на ездовых машинах.Как и было обещано, в полной мере реализованы технические возможности геймпада Sony DualSense. Среди них обратная отдача с вибрацией при езде и перемещении по миру, вывод звука, отдача и сопротивление по куркам при взаимодействии с оружием.

Итоги

Я игрой полностью удовлетворен. Обязательно к ней вернусь в случае выхода дополнения или появления новых режимов. Игра Horizon: Forbidden West отлично проработана визуально и технически. Пример правильного сиквела, когда сохранено все лучше от первой части и гармонично добавлено новое. На ближайшее будущее это главный эксклюзив платформы Sony Playstation.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".