Обзор Horizon: Forbidden West. Рецепт правильного сиквела для эксклюзива Sony

Как и в первой части, фрагменты мозаики, складывающей общую картину повествования, разбросаны по всему открытому миру, подталкивая игрока к последовательному изучению и раскрытию как через основную сюжетную линию, так и дополнительные квесты. Последние были заметно переработаны, немалая часть из них состоит из нескольких этапов, они же раскрывают НПС, которые сопровождают Элой и присоединяются к ней по мере развития истории.
Отлично проработали мимику не только протагониста, но и НПС. За счет этого лучше погружаешься в происходящее и это именно то, что ждешь от игр нового поколения. Все это, к слову, дополняется шикарной звуковой атмосферой. Хотя нельзя не отметить минус, который заключается в большом количестве отвлекающих диалогов в дополнительных ветках во время общения, и уже через какое-то время стараешься пропускать их.
Они не влияют на действия внутри как основной линейки, так и дополнительной. Это же касается разбросанных по миру элементов с описанием хода игры и рассказов истории, только часть из них выполнена в виде голосовых записей. А так история действительно интересная, в ней хочется разобраться и узнать больше деталей. Тем более разработчики постарались, проведя сложную и масштабную работу с локализацией под русскоязычных пользователей.
Во время сражения с большими машинами требуется менять тактику и комбинировать различные типы урона. За время прохождения это не наскучило.
Теперь по миру можно перемещаться по воздуху.
Во второй части на них накинули броню, добавили атаки здоровья. Увеличилось и разнообразие по типу людей-наемников в лагерях. Они к тому же умеют управлять машинами в режиме наездника. Под них же переработана система с приемами, теперь работает тактика с простым заклиниванием с большой вероятностью отправить на ближайшее сохранение даже на нормальном уровне сложности.
Есть аналог «ульты». Например, она может на короткое время добавить урона при использовании определенных типов лука и стрел. Так или иначе, данная система будет располагать к изучению разбросанных по миру активностей. Связано еще и с тем, что есть условное разделение локаций и заданий в мире по уровню игрока. Да, в них можно прийти даже на низком уровне прокачки, но прохождение с неподготовленным персонажем будет сложнее или вовсе невозможным. Поэтому для комфортного изучения мира лучше придерживаться рекомендаций.
С броней все в целом схоже с тем, что было заложено в первой части. Как и ранее, есть общие параметры по поглощаемому уровню и бонусы на отдельные типы стихийного урона. Ее можно кастомизировать, устанавливая усиливающие блоки в количестве 1-3 шт. Броня по эффективности сортируется привычной цветовой матрицей, от обычных – зеленых, до легендарных. Аналога брони «Ткань щита» из первой части нам за время игры найти не удалось.
По оружию добавлены новые типы с уникальными механиками. Выбор вооружения по зачистке наемников и машин сейчас у игрока широкий.
Броня и оружие улучшается теперь только на верстаках, расположенных в безопасных зонах. Для их улучшения требуются различные типы деталей машин и животных. Побегать придется изрядно. Бывали ситуации, когда за время прокачки оружия и набора требуемых запчастей, находилось оружие улучшенного ранга и процесс охоты начинался снова.
Также появилась арена с несколькими этапами. Своего рода аналог охотничьих угодий, но с более мощными машинами. В награду дают особый вид валюты для покупки уникального вооружения. Есть также мини-игра с пошаговым режимом, похожим на шахматы, а также гонки на ездовых машинах.