Обзор Huawei FreeBuds 4i. Эталонные беспроводные наушники с ANC до 8000 рублей

Что может быть лучше беспроводных наушников по уровню удобства? Только беспроводные наушники с активным шумоповадлением. Правда ценники на подобные модели, как правило, сильно кусаются. Относительно недавно в продажу поступили Huawei FreeBuds 4i, которые при относительно невысокой цене обладают компактным кейсом, внушительном запасом автономности, сенсорным управлением и качественным звучанием.

Комплектация

Huawei FreeBuds 4i поставляется в миниатюрной белой коробке. В комплект поставки входят сами наушники, кабель USB Type-C, две дополнительные пары сменных амбушюр, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

По сравнению с 3i, FreeBuds 4i стали ощутимо меньше в своих размерах. Кейс получил округлые формы, за счет которых их можно без дискомфорта помещать даже в узкие джинсы.

Huawei FreeBuds 4i продаются в трех цветовых решениях: черный, белый и красный. Во всех случаях наушники будут выполнены из глянцевого пластика. На нем довольно быстро образуется мелкая паутинка из царапин, впрочем тоже самое можно сказать про все наушники подобного типа.

Верхняя крышка, естественно, держится на магните и закрывается с соответствующим приятным щелчком. За счет округлой формы кейса его не так просто открывать одной рукой как FreeBuds Pro.

Также при открытии крышки загорается светодиод. Он отображает оставшийся уровень зарядки: зеленый 60-100%, желтый 20-60% и красный 0-20%.

На корпусе имеется одна единственная кнопка. Она находится на правой грани и отвечает за запуск процесса сопряжения.

Стандартного набора из трех пар амбушюр хватает, чтобы выбрать ту, которая позволит надежно фиксировать наушники в ушах.

Снизу имеется лишь разъем для зарядки USB Type-C.

Первое подключение

Подключение к смартфону происходит по Bluetooth 5.2. Для сопряжения необходимо зажать боковую кнопку и выбрать наушники в соответствующем разделе в настройках. Если же у вас телефон от Huawei или Honor, то нажимать кнопку и вовсе не придется, все автоматически определится, а на дисплее отобразится карточка с FreeBuds 4i. Качество соединения отличное, без задержек.

Для данных наушников предусмотрено приложение AI Life. Оно доступно в App Gallery, Play Market и App Store. Через него можно выбрать одну из трех степеней шумоподавления, включить проницаемость и произвести обновление прошивки до более актуальной версии, если такая имеется.

На каждом наушнике есть по небольшой сенсорной панели. Это менее удобно, чем физическими кнопки, зато выглядит более аккуратно. В приложении можно на свой вкус настроить действие по однократному и двойному нажатию. На касание 4i реагирует не сразу, приходится ждать несколько секунд.

Как звучат?

За звук в Huawei FreeBuds 4i отвечают пара динамических излучателей диаметром 10 мм. Играют крайне достойно, особенно в сравнении с плоским звучанием AirPods. Здесь отлично раскрываются и верхние и средние частоты и чувствуется хороший акцент низы. В целом, большая часть покупателей должна быть удовлетворена его качеством. Запас громкости солидный, на максимальных значениях звук не превращается в кашу.

Пары микрофон в FreeBuds 4i хватает, чтобы улавливать основные источники шумов и подавлять их на приемлемом уровне. Во время полета на самолете они помогают заглушить не только звуки от авидвигателей, но и, к примеру, плача детей.

Время работы

В каждом наушнике спрятан аккумулятор на 55 мАч. Их заявленное время работы составляет до 10 часов прослушивания музыки без включенного шумоподавления. Встроенная батарея в кейсе на 215 мАч дает еще 12 часов работы. Фактически цифры в нашем случае оказались равны 7 часам с ANC.

Поддерживается быстрая зарядка, которая после 10 минут обеспечивает 4 часа прослушивания. Для полного цикла зарядки понадобится всего 50 минут. Беспроводной зарядки нет. Есть еще один минус. Он заключается в том, что наушники саморазряжаются при длительном неиспользовании. По этой причине спустя неделю они могут оказаться полностью разряженными.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzor Huawei FreeBuds 4i показали себя, как добротные беспроводные наушники в своем ценовом сегменте. Они подойдут как для владельцем Android-смартфонов, так iPhone’ов, которых уже не устраивают обычные AirPods, но желания отдавать около 25 000 рублей за AirPods Pro нет. К плюсам модели можно отнести компактный кейс, неплохой звук, хорошее качество шумоподавления, удобное приложение, неплохой запас автономности и шуструю зарядку. Из минусов мы для себя отметили не самый быстрый отклик сенсорной панели на нажатие и саморазряжение наушников при длительном неиспользовании.

Huawei FreeBuds 4i получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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