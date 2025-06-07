Наушники Machenike TH60 AI оценили в 20 долларов

Компания Machenike пополнила ассортимент игровых беспроводных наушников моделью TH60 AI, которая выделяется своим футуристичным дизайном. Новинка характеризуется 10-мм динамическими драйверами, задержкой 0,04 секунды, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.4, поддержкой кодеков SBC и AAC, четырьмя микрофонами с функцией шумоподавления (ENC), для снижения шума окружающей среды во время телефонных звонков, поддержкой синхронного перевода в режиме реального времени на базе искусственного интеллекта (145 языков), временем автономной работы до 7 часов или до 32 часов с учетом зарядного футляра, а также поддержкой быстрой зарядки. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 20 долларов.

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