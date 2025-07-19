realme Buds T200x обзор. Недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Крышка с магнитным креплением. Два посадочных канала в которых наушники также дополнительно удерживаются при помощи магнитов, предотвращая случайное выпадение при ношении в кармане.
Исполнение минималистичное. На лицевой стороне выгравирован логотип бренда и светодиодный индикатор активности. Заряжается через разъем USB-C в основании.
У наушников характерное исполнение. Округлая основная часть с 12 мм динамиком и вытянутая ножка.
На внешней стороне текстурная вставка, играющая при попадании света. Управление realme Buds T200x сенсорное, зона управления на каждом из наушников на внешней стороне ножки.
По два микрофона на каждом, один разговорный и второй определяет внешний шум, отвечая за работу активного шумоподавления. Корпус наушников защищен от пыли и воды по требования класса IP55.
В комплекте идет три пары силиконовых амбушюр для подбора удобной посадки, они между собой отличаются габаритами.
На основной странице изображение гарнитуры, отдельные данные по заряду правого и левого наушников. Переключатель режимов шумоподавления, выбор пресета эквалайзера, активация игрового режима.
Режимы эквалайзера: серенада, пользовательские настройки, чистые басы, глубокие басы.
Изменение схемы управления с выбором действий.
В ушах наушники сидят удобно. Наличие защиты от воды позволит использовать их во время тренировок в зале и на открытом воздухе. При резких поворотах головы в стороны не выпадают. Встроенный в них аккумулятор давал по 6 часов работы на среднем уровне громкости. В зарядном кейсе два полных цикла зарядки.
Звук выдают живой и насыщенный, без перекоса. Поддержка активного шумоподавления позволяет слушать подкасты и музыку в общественном транспорте, самолете и на шумной улице. Также здесь продвинутая система шумоподавления во время разговоров.