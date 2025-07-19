realme Buds T200x обзор. Недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Недорогие наушники realme Buds T200x оснащены 12 мм излучателем с улучшенным воспроизведением низких частот, мощным и глубоким звучанием. Для соединения гарнитура использует современный Bluetooth 5.4 и детальные настройки через фирменное приложение realme Link. Из особенностей отмечается поддержка активного шумоподавления.

realme Buds T200x обзор

Комплектация

Ярко-желтая коробка из плотного картона с минималистичным оформлением. Внутри нее наушники зафиксированы на подложке. Комплект включает дополнительные пары силиконовых амбушюр, руководство пользователя и гарантийный талон.

realme Buds T200x комплектация

Внешний вид

Доступны в двух версиях цветового исполнения. Компактный зарядный чехол с закругленными боковыми гранями. Оптимальный вес и габариты для того чтобы ежедневно носить их с собой.

realme Buds T200x внешний вид

Крышка с магнитным креплением. Два посадочных канала в которых наушники также дополнительно удерживаются при помощи магнитов, предотвращая случайное выпадение при ношении в кармане.

realme Buds T200x внешний вид

Исполнение минималистичное. На лицевой стороне выгравирован логотип бренда и светодиодный индикатор активности. Заряжается через разъем USB-C в основании.

realme Buds T200x внешний вид

У наушников характерное исполнение. Округлая основная часть с 12 мм динамиком и вытянутая ножка.

realme Buds T200x внешний вид

На внешней стороне текстурная вставка, играющая при попадании света. Управление realme Buds T200x сенсорное, зона управления на каждом из наушников на внешней стороне ножки.

realme Buds T200x внешний вид

По два микрофона на каждом, один разговорный и второй определяет внешний шум, отвечая за работу активного шумоподавления. Корпус наушников защищен от пыли и воды по требования класса IP55.

realme Buds T200x внешний вид

В комплекте идет три пары силиконовых амбушюр для подбора удобной посадки, они между собой отличаются габаритами.

Софт

Гарнитура сопровождается поддержкой realme Link, утилиты объединяющей разную периферию и устройства этого производителя.

realme Buds T200x софт

На основной странице изображение гарнитуры, отдельные данные по заряду правого и левого наушников. Переключатель режимов шумоподавления, выбор пресета эквалайзера, активация игрового режима.

realme Buds T200x софт

Режимы эквалайзера: серенада, пользовательские настройки, чистые басы, глубокие басы.

realme Buds T200x софт

Изменение схемы управления с выбором действий.

Тесты

realme Buds T200x для соединения используют современный Bluetooth 5.4 с кодеками AAC и SBC. Поддерживает разные типы устройств, за время тестирования мы не сталкивались с проблемами соединения и передачи звука. Доступный игровой режим позволяет сократить задержки, но при включении снижается детализация звука.

realme Buds T200x тесты

В ушах наушники сидят удобно. Наличие защиты от воды позволит использовать их во время тренировок в зале и на открытом воздухе. При резких поворотах головы в стороны не выпадают. Встроенный в них аккумулятор давал по 6 часов работы на среднем уровне громкости. В зарядном кейсе два полных цикла зарядки.

realme Buds T200x тесты

Звук выдают живой и насыщенный, без перекоса. Поддержка активного шумоподавления позволяет слушать подкасты и музыку в общественном транспорте, самолете и на шумной улице. Также здесь продвинутая система шумоподавления во время разговоров.

realme Buds T200x тесты

Итоги

realme Buds T200x – недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлением, сенсорным управлением, настройкой через приложение, хорошими показателями автономной работы.
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