Creative ZEN AIR PRO обзор TWS-наушников с Qi-зарядкой и ANC

Поставляются в коробке из плотного картона со стильным оформлением. На ее боковой стороне приведены ключевые особенности, а с обратной подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает дополнительные пары амбушюров, кабель и руководство пользователя.
Ориентированы они на широкую аудиторию и в том числе на тех, кто использует гарнитуру во время занятий фитнесом и спортом, как в помещении, так и на природе. Защищены от брызг воды по классу защиты IPX5.
В ушах сидят плотно, комплектным набором из трех пар амбушюров можно подобрать оптимальное прилегание под индивидуальные предпочтения. За счет такого исполнения дают хороший уровень пассивной звукоизоляции.
На внешней стороне нанесен слегка заметный логотип бренда. В верхней зоне микрофон шумоподавления, ниже светодиодный индикатор активности и в основании разговорный микрофон.
Зарядный кейс у Creative ZEN AIR PRO со скругленными боковыми гранями. На его лицевой стороне многофункциональная механическая кнопка и четыре светодиодных индикатора.
Зарядка встроенного в кейс аккумулятора осуществляется через разъем USB-C. Также кейс поддерживает Qi-зарядку. Внутри наушники фиксируются при помощи магнитов.
Эквалайзер с готовыми пресетами под разные жанры игр и сценарии. Балансировка верхних и низких частот.
Активное шумоподавление с дополнительным режимом прослушивания. Корректируется вручную уровень активного шумоподавления и режима окружающей среды.
Меняется схема сенсорного управления. Пользователь может выбрать команды для разных типов действий.
10 мм излучатель, выдающий живую и насыщенную сцену. Производитель тщательно подходит к настройке своей акустики, эти наушники не стали исключением. Сбалансированное звучание на композициях различных жанров. Басы мягкие, не перенасыщают и не оттягивают на себя внимание, середина детализированная и звонкие верхи. Гарнитура эксплуатировалась дома, а также во время прогулок.
Для шумных помещений и общественного транспорта будет актуален ANC. Отсекает шумы и не отвлекает от прослушивания музыки, просмотра фильмов и сериалов. К ее работе не было нареканий. Встроенный микрофон во время разговоров не искажает голос, передает его чистым.
Хорошие показатели автономной работы. На среднем уровне громкости работали в районе 9 часов и два полных цикла зарядки в комплектном кейсе. А в них можно проводить много времени, надетыми не раздражают и не утомляют.