Creative ZEN AIR PRO обзор TWS-наушников с Qi-зарядкой и ANC

Не так давно представленные наушники Creative ZEN AIR PRO меняют стандарт звукового погружения, предлагая поддержку Bluetooth LE Audio с бесперебойной передачей звука без задержек. Оснащены они 10 мм динамическими излучателями, выполнены в корпусе с защитой IPX5, демонстрируют длительное время автономной работы и беспроводную зарядку, используют беспроводной модуль Bluetooh 5.3 с аудиокодеком AAC.

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона со стильным оформлением. На ее боковой стороне приведены ключевые особенности, а с обратной подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает дополнительные пары амбушюров, кабель и руководство пользователя.

Внешний вид

У наушников аккуратное внешнее исполнение с плоской внешней частью. При этом это традиционная внутриканальная конструкция с установленными на ножку динамика силиконовыми амбушюрами.

Ориентированы они на широкую аудиторию и в том числе на тех, кто использует гарнитуру во время занятий фитнесом и спортом, как в помещении, так и на природе. Защищены от брызг воды по классу защиты IPX5.

В ушах сидят плотно, комплектным набором из трех пар амбушюров можно подобрать оптимальное прилегание под индивидуальные предпочтения. За счет такого исполнения дают хороший уровень пассивной звукоизоляции.

На внешней стороне нанесен слегка заметный логотип бренда. В верхней зоне микрофон шумоподавления, ниже светодиодный индикатор активности и в основании разговорный микрофон.

Зарядный кейс у Creative ZEN AIR PRO со скругленными боковыми гранями. На его лицевой стороне многофункциональная механическая кнопка и четыре светодиодных индикатора.

Зарядка встроенного в кейс аккумулятора осуществляется через разъем USB-C. Также кейс поддерживает Qi-зарядку. Внутри наушники фиксируются при помощи магнитов.

Софт

Наушники сопровождаются поддержкой управления через фирменное приложение, доступное для iOS и Android. В главном его окне выводятся данные по заряду правого и левого наушников. Кнопка активации эквалайзера, режима активного шумоподавления и перехода в изменение схемы сенсорного управления.

Эквалайзер с готовыми пресетами под разные жанры игр и сценарии. Балансировка верхних и низких частот.

Активное шумоподавление с дополнительным режимом прослушивания. Корректируется вручную уровень активного шумоподавления и режима окружающей среды.

Меняется схема сенсорного управления. Пользователь может выбрать команды для разных типов действий.

Тесты

Для соединения гарнитура Creative ZEN AIR PRO использует современный интерфейс Bluetooth 5.3 LE Audio с поддержкой кодеков SBС и AAC. Звук передает без заметных задержек и артефактов. Использовали их со смартфоном Apple и настольным ПК.

10 мм излучатель, выдающий живую и насыщенную сцену. Производитель тщательно подходит к настройке своей акустики, эти наушники не стали исключением. Сбалансированное звучание на композициях различных жанров. Басы мягкие, не перенасыщают и не оттягивают на себя внимание, середина детализированная и звонкие верхи. Гарнитура эксплуатировалась дома, а также во время прогулок.

Для шумных помещений и общественного транспорта будет актуален ANC. Отсекает шумы и не отвлекает от прослушивания музыки, просмотра фильмов и сериалов. К ее работе не было нареканий. Встроенный микрофон во время разговоров не искажает голос, передает его чистым.

Итоги

Хорошие показатели автономной работы. На среднем уровне громкости работали в районе 9 часов и два полных цикла зарядки в комплектном кейсе. А в них можно проводить много времени, надетыми не раздражают и не утомляют.Creative ZEN AIR PRO – доступные TWS-наушники с активным шумоподавлением, Qi-зарядкой, Bluetooth 5.3 LE Audio, защитой класса IPX5, аккуратным внешним исполнением и удобным ношением, длительным временем автономной работы и управлением через фирменное приложение.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".