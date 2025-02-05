Creative ZEN AIR PRO обзор TWS-наушников с Qi-зарядкой и ANC

Не так давно представленные наушники Creative ZEN AIR PRO меняют стандарт звукового погружения, предлагая поддержку Bluetooth LE Audio с бесперебойной передачей звука без задержек. Оснащены они 10 мм динамическими излучателями, выполнены в корпусе с защитой IPX5, демонстрируют длительное время автономной работы и беспроводную зарядку, используют беспроводной модуль Bluetooh 5.3 с аудиокодеком AAC.

Creative ZEN AIR PRO

Комплектация

Creative ZEN AIR PRO

Поставляются в коробке из плотного картона со стильным оформлением. На ее боковой стороне приведены ключевые особенности, а с обратной подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает дополнительные пары амбушюров, кабель и руководство пользователя.

Creative ZEN AIR PRO

Внешний вид

У наушников аккуратное внешнее исполнение с плоской внешней частью. При этом это традиционная внутриканальная конструкция с установленными на ножку динамика силиконовыми амбушюрами.

Creative ZEN AIR PRO

Ориентированы они на широкую аудиторию и в том числе на тех, кто использует гарнитуру во время занятий фитнесом и спортом, как в помещении, так и на природе. Защищены от брызг воды по классу защиты IPX5.

Creative ZEN AIR PRO

В ушах сидят плотно, комплектным набором из трех пар амбушюров можно подобрать оптимальное прилегание под индивидуальные предпочтения. За счет такого исполнения дают хороший уровень пассивной звукоизоляции.

Creative ZEN AIR PRO

На внешней стороне нанесен слегка заметный логотип бренда. В верхней зоне микрофон шумоподавления, ниже светодиодный индикатор активности и в основании разговорный микрофон.

Creative ZEN AIR PRO

Зарядный кейс у Creative ZEN AIR PRO со скругленными боковыми гранями. На его лицевой стороне многофункциональная механическая кнопка и четыре светодиодных индикатора.

Creative ZEN AIR PRO

Зарядка встроенного в кейс аккумулятора осуществляется через разъем USB-C. Также кейс поддерживает Qi-зарядку. Внутри наушники фиксируются при помощи магнитов.

Creative ZEN AIR PRO

Софт

Наушники сопровождаются поддержкой управления через фирменное приложение, доступное для iOS и Android. В главном его окне выводятся данные по заряду правого и левого наушников. Кнопка активации эквалайзера, режима активного шумоподавления и перехода в изменение схемы сенсорного управления.

Creative ZEN AIR PRO

Эквалайзер с готовыми пресетами под разные жанры игр и сценарии. Балансировка верхних и низких частот.

Creative ZEN AIR PRO

Активное шумоподавление с дополнительным режимом прослушивания. Корректируется вручную уровень активного шумоподавления и режима окружающей среды.

Creative ZEN AIR PRO

Меняется схема сенсорного управления. Пользователь может выбрать команды для разных типов действий.

Creative ZEN AIR PRO

Тесты

Для соединения гарнитура Creative ZEN AIR PRO использует современный интерфейс Bluetooth 5.3 LE Audio с поддержкой кодеков SBС и AAC. Звук передает без заметных задержек и артефактов. Использовали их со смартфоном Apple и настольным ПК.

Creative ZEN AIR PRO

10 мм излучатель, выдающий живую и насыщенную сцену. Производитель тщательно подходит к настройке своей акустики, эти наушники не стали исключением. Сбалансированное звучание на композициях различных жанров. Басы мягкие, не перенасыщают и не оттягивают на себя внимание, середина детализированная и звонкие верхи. Гарнитура эксплуатировалась дома, а также во время прогулок.

Creative ZEN AIR PRO

Для шумных помещений и общественного транспорта будет актуален ANC. Отсекает шумы и не отвлекает от прослушивания музыки, просмотра фильмов и сериалов. К ее работе не было нареканий. Встроенный микрофон во время разговоров не искажает голос, передает его чистым.

Creative ZEN AIR PRO

Хорошие показатели автономной работы. На среднем уровне громкости работали в районе 9 часов и два полных цикла зарядки в комплектном кейсе. А в них можно проводить много времени, надетыми не раздражают и не утомляют.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative ZEN AIR PRO – доступные TWS-наушники с активным шумоподавлением, Qi-зарядкой, Bluetooth 5.3 LE Audio, защитой класса IPX5, аккуратным внешним исполнением и удобным ношением, длительным временем автономной работы и управлением через фирменное приложение.
Creative ZEN AIR PRO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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