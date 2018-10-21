Обзор Huawei P20 Pro. Главный камерафон спустя полгода

2018-10-21, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - Huawei P20 Pro; [354]
28 марта состоялась мировая премьера смартфона Huawei P20 Pro. За это время смартфон до сих является обладателем лучшей камерой на рынке. Сегодня мы поговорим, что стало с Huawei P20 Pro спустя полгода его выхода и стоит ли его еще покупать, ведь цена цена на него ощутимо снизилась.

Внешний вид

Корпус смартфона выполнен из высокопрочного металла, который действительно защищает ваш смартфон. Вся конструкция ощущается крайне надежней и монолитной. Корпус также защищен от пыли и влаги по стандарту IP67. На российском рынке смартфон доступен в цветах: полночный синий, переливающийся синий или сумеречный.

Задняя панель выполнена из прочного 2,5D стекла. Да, со временем на нем начнут появляться царапины, но от этого можно защититься лишь чехлом, который, кстати, уже есть в комплекте.

Под экраном расположился сканер отпечатков пальцев, который распознает лажает в 99 случаев из 100 и работает даже с мокрыми руками. Также можно разблокировать смартфон при помощи лица.

На правой грани расположены кнопки включения и качелька регулировки громкости. Кнопки в корпусе зафиксированы отлично, какой-либо люфт отсутсвует.

Снизу находится динамик с микрофоном , а также разъем USB Type-C. Разъема под наушники увы нет. Габариты смартфона составляют 155x73х7.8 мм при весе в 180 граммов.

Экран

Смартфон имеет 6,1-дюймовый дисплей с разрешением 2240х1080 пикселей (408 PPI) Сверху экрана находится уже привычный вырез под все фронтальную камеру, динамик и другие элементы. При желании в настройках можно эту «челку» скрыть, вернув стандартный по форме прямоугольный экран. OLED матрица имеет отличную цветопередачу с большим запасом максимальной яркости. При необходимости в настройках можно изменить температуру и контрастность экрана.

Начинка

Huawei P20 Pro работает на процессоре HiSilicon Kirin 970 с 6 Гбайт оперативной памяти со скоростью в 7700 МБ/с и встроенной памятью на 128 ГБ типа UFS 2.1. Корпус смартфона не нагревается даже в самых требовательных играх. Максимум чего можно добиться так это температуры в 40 градусов при записывании видео в SlowMo. Смартфон работает на Android версии 8.1 с установленной фирменной оболочкой EMUI 8.1. В синтетических тестах Huawei P20 Pro показывает отличные для флагмана такого уровня результаты.

Связь

Касательно связи, то смартфон поддерживает все LTE во всех актуальных диапазонах. В работе с российскими SIM-картами никаких сбоев замечено не было. Кстати смартфон поддерживают работу с двумя SIM-картами одновременно. К сожалению, здесь стоит версия Bluetooth 4.2, когда у большинства флагманов уже есть Bluetooth 5. Зато в Huawei P20 Pro есть ИК-Порт, NFC датчик, а GPS и ГЛОНАСС весьма точно определяет ваше местоположение.

Аккумулятор

Во время тестирования Huawei P20 Pro использовался, как основное устройство. Из смартфон удалось выжать максимум 5-6 часов работы экрана, что является очень достойным результатом. Аккумулятор имеет емкость в 4000 мАч с поддержкой фирменной технологии SuperCharge. Заряд от нуля до 100% происходит примерно за два часа.

Камера

Главной особенностью смартфона является тройная камера. Первый модуль на 40 Мп является основным, второй на 20 Мп делает черно-белые и улучшает глубину боке, а третий модуль на 8 Мп представляет собой телеобъектив с увеличением до 3Х. Благодаря этим трем модулям Huawei P20 Pro до сих пор занимает первую позицию в рейтинге DxOMark, набрав 109 баллов.

Искусственный интеллект, который встроен в камеру способен различать объекты и подбирать под них максимально подходящий режим.

Пример фото с оптическим 3-кратным увеличением.

Пример фото с цифровым 10-кратным увеличением.

Также Huawei P20 Pro отлично справляется с кадрами с плохим освещением за счет отдельного режима для ночной съемки, при котором снимок делается при выдержке в 4 секунды.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzor Итак, на вопрос «Стоит ли покупать Huawei P20 Pro» мы однозначно отвечаем да. На данный момент смартфон можно купить в среднем за 48 000 рублей и за эти деньги вы получаете самую лучшую на данный момент, высокую производительность, надежный и что не мало важно красивый корпус, безрамочный экран и емкий аккумулятор на 4000 мАч. К минусам можно только отнести отсутсвие разъема под наушники, достаточно маркий корпус и выпирающие модули камеры.
Huawei P20 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com».

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