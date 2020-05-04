Обзор Huawei P40 Pro. Удачное продолжение P-серии

Несмотря на сверх напряженную внешнюю обстановку для Huawei в виде блокировки Google сервисов и общемировой пандемии, их смартфоны продолжают выходить в привычном режиме и в частности свежие флагманы серии P40. Мы целый месяц тестировали смартфон и выяснили все его особенности, как прожить без Play Market, а также нашли актуальный способ по возращению всех Gapps'ов.

Huawei P40 Pro

Комплектация

Huawei P40 Pro в классической для их бренда белой коробке. Внутри нее находится сам смартфон, силиконовый чехол, наушники, провод USB Type-C, блок питания и вся необходимая документация.

Huawei P40 Pro

Дизайн

В дизайне флагманов Huawei всегда происходит некая эволюция. От каких-то прошлых особенностей они отказываются, а что-то применяют впервые. В P40 Pro по сравнению c Mate 30 Pro диплей не настолько радикально изогнутый, что позволило вновь вернуть физическую качалку регулировки громкости.

Huawei P40 Pro

В России Смартфон будет продаваться в двух однотонных цветах: матовый мерцающий и серебристый и глянцевый черный, как у нас. Со времен может появиться вариант в синем цвете.

Huawei P40 Pro

Сам корпус изготовлен из алюминия и защищен от попадания пыли и влаги по стандарту IP68. Углы смартфона дополнительно усилены для предотвращения серьезных последствий при падении.

Huawei P40 Pro

Модуль камер задней крышке выполнен в той же же манере, что и в P30 Pro, но теперь стал в два раз шире. Выглядит солиднее.

Huawei P40 Pro

Снизу имеется динамик, USB Type-C 3.1, микрофон, а также слот под SIM-карты и NanoSD (до 256 Гбайт) Приятная новость — смартфон поддерживает работу eSIM,

Huawei P40 Pro

Дисплей на лицевой части занимает всю переднюю поверхность без какого-либо подбородка снизу. Единственное за, что цепляется глаз так это большой вырез под две камеры, 3D-сенсор. Выглядит не самым лучшим образом, но такова плата за точную и быструю разблокировку смартфона по лицу.

Huawei P40 Pro

Габариты P40 Pro составляют 158.2×72.6×8.95 мм, а вес 203 гр.

Huawei P40 Pro

Экран

Во флагманах Huawei никогда не было проблем с качеством экранов и P40 Pro не стал исключением. Здесь установлен большой безрамочный дисплей на 6,68 дюймов с OLED матрицей и разрешением 2640 х 1200 пикселей (441 ppi). Запас яркости в нем хороший, а цветопередача одна из лучших.

Huawei P40 Pro

Вместо стандартной часты обновления кадров в 60 Гц смартфон получил 90 Гц. Разница разительная, картинка ощущается более живой, естественной и плавной. Касательно сканера встроенного в экран, то он стал быстрее и точнее работать, чем в Mate 30 Pro.

Начинка

Huawei P40 Pro работает на восьмиядерном процессоре Kirin 990, построенном на 7-нм тех процессе. За графику отвечает чип Mali-G76 MP16. В смартфоне уже имеется поддержка 5G сетей. Объем оперативной памяти составляет 8 Гбайт, а внутренней 256 Гбайт. По уровню быстродействия системы и показателям в играх здесь полный порядок.

Huawei P40 Pro

P40 Pro работает на Android 10 с установленной оболочкой EMUI 10.1. Как вы знаете, в нем нет Google сервисов, а скачивать приложения можно из фирменного магазина AppGallery. Сейчас в нем нет многих приложений, но чистоты ради скажем, что со временем их становится больше. Самый легкий способ в один миг вернуть все свои привычные приложения это во время первой активации смартфона перенести все данные со старого смартфона через Phone Clone. Весь процесс автоматический, поэтому с этой задачей справится каждый. В дальнейшем же все приложения можно скачивать из стороннего магазина APKPure.

Huawei P40 Pro

Сейчас вновь появился рабочий способ вернуть на смартфон все Google сервисы, но он не всегда работает и нам удалось все установить с пятой попытки, до этого посконно вылезли ошибки Play Market. Благо эту процедуру необходимо будет проделать всего один раз.

Huawei P40 Pro

Камера

В этот раз Huawei обошлась без каких-либо феноменальный революций, просто улучшили то, что до этого работало без нареканий. В роли основного модуля выступает сенсор Sony IMX700 с физическими размерами 1,28" разрешением на 50 Мпикс и большой светосилой в f/1.9. По качеству его работы претензий нет. Фокусируется быстро, в балансе белого не ошибается, в темное время не шумит.

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro

Второй широкоугольный модуль имеет разрешение в 40 Мпикс и светосилу f/1.8. Снимки выходят в резкости, как в дневное, так и ночное время суток.

Huawei P40 Pro

Третий телемодуль на 12 Мпикс со светосилой f/3,4 имеет настоящий оптический зум до x5, гибридный до х10 и физический до х50. Снимает очень достойно.

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro

Фронтальная же камера имеет модуля на 32 Мпикс со светосилой f/2,2 и TOF-камеру. Наконец-то Huawei дала возможность полностью отключить режим украшения, поэтому теперь снимки выходят резкими и четкими.

Huawei P40 Pro

Видео же записывается в максимальном разрешении 4K при 60 fps. Фишка с замедленным видео, как в Mate 30 Pro сохранилась.

Время работы

В P40 Pro встроен аккумулятор емкость в 4200 мАч. При выставленном максимальном разрешении с частотой обновления кадров в 90 Гц, смартфона хватало ровно на сутки, но порой доживал только для вечера. Если же установить «умное разрешение» и стандартные 60 Гц, то смартфон уже способен проработать около 1,5 суток. Зарядка осуществляется при помощи комплектного блока питания Huawei Super Charge на 40 Вт. Для полного заряда с нуля ему необходимо около 1,5 часов.

Huawei P40 Pro

Итоги

Huawei P40 Pro вышел крайне любопытным смартфоном, который из-за наличия санкция в свою сторону привлекает еще больше внимания. Если вы готовы смириться с отсутствием Play Market и других Google сервисов или в состоянии все самостоятельно установись, то смартфон обязателен к рассмотрению в покупке.
К его плюсам мы отнесли, привлекательный дизайн, четкий дисплей на 90 Гц, производительный процессор, быстрый сканер, высокое качество фото и видео, большой запас автономной работы, поддержка 5G сетей и eSIM карт. Из минусов мы выделили отсутсвие Google сервисов из коробки, маркий корпус и невпечатляющее качество звука.
Комментарии и отзывы Huawei P40 Pro
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