Обзор HyperX Alloy Core RGB. Лучшая мембранная клавиатура до 4000 рублей

Не так давно компания HyperX расширила линейку игровых клавиатуру с мембранными переключателями. Для неё заявлены влагозащищенное исполнение, многоцветная RGB-подсветка, функции Anti-Ghosting и Key Rollover. Еще одним её весомым преимуществом относительно решений с механическими переключателями, ожидаемо, стала стоимость.

HyperX Alloy Core RGB обзор

Доступна она в магазине DNS с рекомендованной стоимостью в 3990 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данные по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает набор документации.

Внешний вид

Общая стилистика этого производителя прослеживается и в HyperX Alloy Core RGB. Невысокая стоимость не отразилась негативно на качестве сборки и используемых материалах.

Корпус собран из пластика с внешним матовым покрытием. Зона подставки под запястья с текстурным рисунком. По центру логотип производителя.

В верхней зоне справа расположены дополнительные мультимедийные клавиши. С помощью них можно менять уровень громкости, активировать беззвучный режим и кнопки управления воспроизведением.

Слева кнопки управления яркостью подсветки, эффектами и режимами работы, а также блокировки кнопки Windows.

Ниже традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Оба SHIFT полноразмерные. ENTER однорядный.

Символы на кнопки нанесены методом лазерной гравировки. Латиница и кириллица хорошо читаемы.

Клавиатура поддерживает многоцветную подсветку. Есть несколько уровней яркости и шесть режимов работы, среди которых постоянный цвет, переливающийся эффект, волна, прерывистый и заря.

Кириллица и латиница в HyperX Alloy Core RGB подсвечиваются равномерно. Также свечение есть в зонах между клавишами.

Основная рабочая плоскость расположена под углом. Можно будет изменить её дополнительно, воспользовавшись откидными ножками на основании.

Подключается при помощи кабеля с защитной тканевой оплеткой. Место выхода кабеля усиленно и защищено от перегибов.

Клавиатура не боится попадания случайно пролитой жидкости. Снизу есть несколько дренажных канавок для её отвода. В будущем можно будет использовать эту особенность для удаления накопившихся загрязнений.

Тесты

Тест переключателей HyperX Alloy Core RGB

HyperX Alloy Core RGB не поддерживает взаимодействие с программным обеспечением. Вместо этого часто используемые команды можно будет осуществлять с помощью комбинаций клавиш, соответствующая маркировка нанесена на клавиши. Здесь используются мембранные переключатели. Они бесшумные, есть внятный тактильный отклик. Поддерживается функция Anti-Ghosting.

Клавиши можно будет использовать и в играх, требующих быстрой реакции, так и для набора больших объемов текста. Традиционное расположение клавиш не требует времени на адаптацию и привыкание. Большим плюсом в сравнении с механическими решениями является полная бесшумность.

Итоги по HyperX Alloy Core RGB

HyperX Alloy Core RGB – добротная игровая клавиатура с мембранными переключателями и подсветкой. Она станет правильным выбором для тех, кто приоритетом ставит не только скорость и точность, о и полную бесшумность. Невысокая стоимость, качественная сборка, настраиваемая подсветка, кабель в защитной оплетке и защита от воды. Из ограничений отметим отсутствие поддержки центра NGenuity.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".