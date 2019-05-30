Обзор HyperX Alloy Core RGB. Лучшая мембранная клавиатура до 4000 рублей

2019-05-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HyperX Alloy Core RGB; [119]
Не так давно компания HyperX расширила линейку игровых клавиатуру с мембранными переключателями. Для неё заявлены влагозащищенное исполнение, многоцветная RGB-подсветка, функции Anti-Ghosting и Key Rollover. Еще одним её весомым преимуществом относительно решений с механическими переключателями, ожидаемо, стала стоимость.

HyperX Alloy Core RGB

Доступна она в магазине DNS с рекомендованной стоимостью в 3990 рублей.

HyperX Alloy Core RGB обзор

Комплектация

HyperX Alloy Core RGB

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением клавиатуры и данные по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает набор документации.

HyperX Alloy Core RGB

Внешний вид

Общая стилистика этого производителя прослеживается и в HyperX Alloy Core RGB. Невысокая стоимость не отразилась негативно на качестве сборки и используемых материалах.

HyperX Alloy Core RGB

Корпус собран из пластика с внешним матовым покрытием. Зона подставки под запястья с текстурным рисунком. По центру логотип производителя.

HyperX Alloy Core RGB

В верхней зоне справа расположены дополнительные мультимедийные клавиши. С помощью них можно менять уровень громкости, активировать беззвучный режим и кнопки управления воспроизведением.

HyperX Alloy Core RGB

Слева кнопки управления яркостью подсветки, эффектами и режимами работы, а также блокировки кнопки Windows.

HyperX Alloy Core RGB

Ниже традиционный набор клавиш с цифровым блоком. Оба SHIFT полноразмерные. ENTER однорядный.

HyperX Alloy Core RGB

Символы на кнопки нанесены методом лазерной гравировки. Латиница и кириллица хорошо читаемы.

HyperX Alloy Core RGB

Клавиатура поддерживает многоцветную подсветку. Есть несколько уровней яркости и шесть режимов работы, среди которых постоянный цвет, переливающийся эффект, волна, прерывистый и заря.

HyperX Alloy Core RGB

Кириллица и латиница в HyperX Alloy Core RGB подсвечиваются равномерно. Также свечение есть в зонах между клавишами.

HyperX Alloy Core RGB

Основная рабочая плоскость расположена под углом. Можно будет изменить её дополнительно, воспользовавшись откидными ножками на основании.

HyperX Alloy Core RGB

Подключается при помощи кабеля с защитной тканевой оплеткой. Место выхода кабеля усиленно и защищено от перегибов.

HyperX Alloy Core RGB

Клавиатура не боится попадания случайно пролитой жидкости. Снизу есть несколько дренажных канавок для её отвода. В будущем можно будет использовать эту особенность для удаления накопившихся загрязнений.

HyperX Alloy Core RGB

Тесты

HyperX Alloy Core RGB

HyperX Alloy Core RGB не поддерживает взаимодействие с программным обеспечением. Вместо этого часто используемые команды можно будет осуществлять с помощью комбинаций клавиш, соответствующая маркировка нанесена на клавиши. Здесь используются мембранные переключатели. Они бесшумные, есть внятный тактильный отклик. Поддерживается функция Anti-Ghosting.

Тест переключателей HyperX Alloy Core RGB

Клавиши можно будет использовать и в играх, требующих быстрой реакции, так и для набора больших объемов текста. Традиционное расположение клавиш не требует времени на адаптацию и привыкание. Большим плюсом в сравнении с механическими решениями является полная бесшумность.

HyperX Alloy Core RGB

Итоги по HyperX Alloy Core RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorHyperX Alloy Core RGB – добротная игровая клавиатура с мембранными переключателями и подсветкой. Она станет правильным выбором для тех, кто приоритетом ставит не только скорость и точность, о и полную бесшумность. Невысокая стоимость, качественная сборка, настраиваемая подсветка, кабель в защитной оплетке и защита от воды. Из ограничений отметим отсутствие поддержки центра NGenuity.
HyperX Alloy Core RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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