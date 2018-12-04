Обзор HyperX Alloy FPS RGB. Лучшая механическая клавиатура для сетевых шутеров и игр

Осенью компания HyperX сообщила об обновлении своей механической клавиатуры Alloy FPS, протестированной нами летом 2016 года, выпуском HyperX Alloy FPS RGB. Новинка помимо многоцветной RGB-подсветки, получила новые переключатели Kailh Silver Speed и поддержку программного обеспечения. Сохранив при этом преимущества в виде модульного кабель-менеджмента, сквозного USB и дизайна «скелетон».

HyperX Alloy FPS RGB обзор

Доступна она в магазине DNS с рекомендованной стоимостью в 9499 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с качественной полиграфией. Описаны основные её конструктивные особенности и приведены несколько снимков, здесь же отметка по установленным переключателям. Комплект включает кабель подключения.

Внешний вид

Выполнена HyperX Alloy FPS RGB в стильном и компактном корпусе. Общий вес составляет 1100 граммов. Собрана добротно, основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.

Модный дизайн «скелетон», большая часть корпуса прозрачных механических переключателей выступает над основной плоскостью.

За счет такого исполнения вокруг кнопок создается эффектное заполняющее свечение. В память записано несколько сценариев, между которыми можно переключаться с помощью комбинаций клавиш. Также меняется уровень яркости.

Кириллица и латиница подсвечиваются равномерно. По габаритам кириллические символы меньше латинских. Читаемость хорошая и в дневное, и в ночное время.

SHIFT полноразмерные, ENTER однорядный. На ПРОБЕЛ нанесен логотип производителя. Набор клавиш классический с цифровым блоком.

Отдельных кнопок под макросы и управление медиа не выделено. Вместо этого предлагается использовать комбинации с зажатой кнопкой FN.

В отличие от ранее представленной версии Alloy FPS тут нет в комплекте сменных кейкапов, окрашенных в красный цвет для замены WASD и цифр 1, 2, 3, 4.

Справа нанесен логотип производителя, здесь же ряд из трех светодиодных кнопок с маркировкой.

На обратной стороне у HyperX Alloy FPS RGB расположен сквозной USB, позволяющий зарядить свой смартфон.

Здесь же находится miniUSB для подключения съемного кабеля в защитной оплетке. Выбор в пользу распространённого формата упростит в дальнейшем поиск кабеля в случае его повреждения.

Снизу четыре резиновые ножки, обеспечивающие устойчивое расположение и отсутствие скольжения на ровной поверхности. Есть возможность изменения угла наклона, всего два положения.

Софт HyperX NGenuity

Клавиатура поддерживает многофункциональное программное обеспечение HyperX NGenuity. При первом подключении проводится проверка актуальности установленной прошивки и её обновление по необходимости. Поддерживаются профили. Для упрощения поиска нужного профиля можно для каждого задать свой цвет подсветки.

При переходе в выбранный профиль. Выбирается поведение подсветки с выбором цветов и готовых эффектов. Меняются направление съемки, скорость и дополнительные пресеты.

Есть свободный стиль и подсветка отдельных клавиш, используемых в работе или в игре.

Вкладка с настройкой игрового режима, здесь отключаются выбранные клавиши. Есть блокировка четырех вариантов комбинаций, предотвращающий сворачивание или выход из игры.

Для выбранной клавиши изменяется действие с выбором часто используемы команд.

Настройка HyperX Alloy FPS RGB в HyperX NGenuity

В библиотеке макросов создаются и редактируются записанные ранее команды.

Тесты

В HyperX Alloy FPS RGB установлены переключатели Kailh Silver Speed, являющиеся прямым конкурентом CHERRY MX Speed. Отличием от них стал укороченный ход, составляет он 1.1мм. Требуется усилие 40G, против 45G у CHERRY. Полный ход 3.3 мм. Это самые быстрые переключатели, среди представленных на конец 2018 года.

Тест Kailh Silver Speed в клавиатуре HyperX Alloy FPS RGB

Шум во время нажатия умеренный. Обеспечивается быстрая реакция и передача команд. Не зря в названии клавиатуры присутствует аббревиатура FPS, в сетевых шутерах, для достижения успешного результата, могут быть важны доли секунд.

По эргономике вопросов нет, за исключением отсутствия зоны под запястья. Времени на адаптацию много не потребуется, раскладка стандартная. Эту модель можно рассматривать не только под шутеры, но и в качестве офисного варианта с быстрым набором больших объемов текста. Поддерживается распознавание неограниченного количества нажатых клавиш.

Итоги по HyperX Alloy FPS RGB

Поддержка программного обеспечения добавила возможность распределения часто используемых дополнительных команд, таких как проверка оставшихся патронов в рожке и активация умений. Отлично проработана многоцветная подсветка.HyperX Alloy FPS RGB по соотношению стоимости, оснащения и исполнения, одна из лучших механических клавиатур под сетевые игры и шутеры. Компактные габариты, самые быстрые механические переключатели, многоцветная подсветка, поддержка программного обеспечения, съемный кабель менеджмент, сквозной USB. Не устроить в ней может отсутствие съемной подставки под запястья.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".