Обзор HyperX Alloy Origins (HX-KB6RDX-RU). Компактная механическая клавиатура с линейными переключателями

2019-11-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HyperX Alloy Origins; [221]
Не так давно компания HyperX пополнила линейку механических игровых клавиатур компактной HyperX Alloy Origins с новыми механическими переключателями Aqua Red RGB. Теперь, как у ближайших конкурентов, в арсенале есть собственные брендированные переключатели, доступные только в решениях этого производителя. Ранее в рамках «Лаборатории» мы проводили детальное тестирование клавиатурам HyperX Alloy FPS, HyperX Alloy Elite RGB, HyperX Alloy FPS RGB и HyperX Alloy Core RGB. В рамках данного обзора мы также проведем сравнение переключателей и особенностей конструкции.

HyperX Alloy Origins

К моменту публикации клавиатура уже стала доступна в российских магазинах за 9990 рублей -https://hyperx.gg/AlloyOriginsMegaobzor

HyperX Alloy Origins обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает кабель подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

HyperX Alloy Origins

Внешний вид

Выполнена HyperX Alloy Origins в компактном корпусе с минимальными боковыми рамками. Дизайн в стиле «скелетон».

HyperX Alloy Origins

Фронтальная панель выполнена из цельного листа алюминия, окрашенного в темный цвет. Она дает запас по прочности.

HyperX Alloy Origins

Внутренняя часть корпуса из матового пластика. Сборка проведена без огрехов. Общие габариты составляют 442,5х132,5х36,39мм. Вес 1075 граммов.

HyperX Alloy Origins

На борту традиционный набор клавиш. Центральная часть кейкапов с углублением. SHIFT полноразмерные. ENTER однорядный.

HyperX Alloy Origins

Кнопки подсвечиваются многоцветной подсветкой. Латинские и кириллические символы с одинаковым уровнем яркости, достигнуто это размещением символов на одном уровне.

HyperX Alloy Origins

В верхнем углу помимо логотипа производителя расположен блок с индикаторами рабочих состояний.

HyperX Alloy Origins

На боковой грани USB Type-C. Применен съемный кабель-менеджмент. Это позволит сохранить работоспособность при случайном повреждении или заменить его на необходимую длину в дальнейшем. Комплектный кабель с тканевой оплеткой.

HyperX Alloy Origins

Есть пара откидных ножек для регулировки угла наклона. На ровной поверхности стоит устойчиво.

HyperX Alloy Origins

Софт

HyperX Alloy Origins

С официального сайта можно загрузить утилиту NGENUITY, используемая для тонкой настройки HyperX Alloy Origins. Владельцы Windows 10 смогут установить её с магазина приложений в один клик. При первом подключении проводится актуализация версии программного обеспечения.

HyperX Alloy Origins

В главном окне проводится настройка подсветки. Выбираются предустановки из базы эффектов. Каждый из них детально можно настроить.

HyperX Alloy Origins

В разделе Keys можно задать действие для любой из кнопок. Это могут быть часто используемые команды или собственные макросы.

HyperX Alloy Origins

Отсюда же включается игровой режим и регулируется яркость подсветки. Поддерживаются профили настроек.

HyperX Alloy Origins

Эффекты подсветки в HyperX Alloy Origins

Тесты

В HyperX Alloy Origins используются собственные фирменные переключатели HyperX Aqua. Также как и CHERRY они будут доступны в нескольких цветовых расцветках: RED – линейные, BLUE – тактильные и щелкающие, GREEN – тактильные. Установленные в этой клавиатуре перключатели с точкой срабатывания, расположенной на уровне 1.8 мм, полный ход – 3.8 мм. Движение ровное, кнопки не раскачиваются. Ресурс клавиш в Ориджинс увеличен до 80 миллионов нажатий, в то время как Alloy FPS и Alloy FPS RGB рассчитаны на 50 и 70 миллионов соответственно.

Сравнение HyperX Alloy Origins, HyperX Alloy FPS RGB и HyperX Alloy FPS

В размещенном выше видео можно наглядно сравнить с переключателями в HyperX Alloy FPS RGB и HyperX Alloy FPS. В отличие от них нажатие ощутимо мягче. Ниже уровень шума во время кликов. Как результат она подойдет и для игр, и для набора больших объемов текста. Поддерживается неограниченно нажатые клавиши (NKRO).

HyperX Alloy Origins

По эргономике все отлично. Клавиатура на столе занимает ограниченное пространство. Из особенностей отметим отсутствие подставки под запястья. Поддерживается изменение регулировка угла наклона. Кабель с достаточной длиной для удаленного подключения к корпусу.

HyperX Alloy Origins

Итоги по HyperX Alloy Origins

Золото. Выбор редакции MegaObzorС появлением HyperX Alloy Origins в арсенале компании появилось решение, составляющее конкуренцию клавиатурам Razer, SteelSeries и Logitech, оснащенных фирменными переключателями. В отличие от использования CHERRY и KAILH это дает пользователям свой уникальный вариант исполнения переключателей, опыт использования и тактильные ощущения. К плюсам этой клавиатуры отнесем высокий ресурс службы, съемный кабель, программное обеспечение и многоцветную подсветку. Не устроить может отсутствие съемной подставки.
HyperX Alloy Origins получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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