Обзор HyperX Alloy Origins (HX-KB6RDX-RU). Компактная механическая клавиатура с линейными переключателями

Не так давно компания HyperX пополнила линейку механических игровых клавиатур компактной HyperX Alloy Origins с новыми механическими переключателями Aqua Red RGB. Теперь, как у ближайших конкурентов, в арсенале есть собственные брендированные переключатели, доступные только в решениях этого производителя. Ранее в рамках «Лаборатории» мы проводили детальное тестирование клавиатурам HyperX Alloy FPS, HyperX Alloy Elite RGB, HyperX Alloy FPS RGB и HyperX Alloy Core RGB. В рамках данного обзора мы также проведем сравнение переключателей и особенностей конструкции.

HyperX Alloy Origins обзор

К моменту публикации клавиатура уже стала доступна в российских магазинах за 9990 рублей - https://hyperx.gg/AlloyOriginsMegaobzor

Комплектация

Поставляется в коробке с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает кабель подключения, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена HyperX Alloy Origins в компактном корпусе с минимальными боковыми рамками. Дизайн в стиле «скелетон».

Фронтальная панель выполнена из цельного листа алюминия, окрашенного в темный цвет. Она дает запас по прочности.

Внутренняя часть корпуса из матового пластика. Сборка проведена без огрехов. Общие габариты составляют 442,5х132,5х36,39мм. Вес 1075 граммов.

На борту традиционный набор клавиш. Центральная часть кейкапов с углублением. SHIFT полноразмерные. ENTER однорядный.

Кнопки подсвечиваются многоцветной подсветкой. Латинские и кириллические символы с одинаковым уровнем яркости, достигнуто это размещением символов на одном уровне.

В верхнем углу помимо логотипа производителя расположен блок с индикаторами рабочих состояний.

На боковой грани USB Type-C. Применен съемный кабель-менеджмент. Это позволит сохранить работоспособность при случайном повреждении или заменить его на необходимую длину в дальнейшем. Комплектный кабель с тканевой оплеткой.

Есть пара откидных ножек для регулировки угла наклона. На ровной поверхности стоит устойчиво.

Софт

С официального сайта можно загрузить утилиту NGENUITY, используемая для тонкой настройки HyperX Alloy Origins. Владельцы Windows 10 смогут установить её с магазина приложений в один клик. При первом подключении проводится актуализация версии программного обеспечения.

В главном окне проводится настройка подсветки. Выбираются предустановки из базы эффектов. Каждый из них детально можно настроить.

В разделе Keys можно задать действие для любой из кнопок. Это могут быть часто используемые команды или собственные макросы.

Отсюда же включается игровой режим и регулируется яркость подсветки. Поддерживаются профили настроек.

Эффекты подсветки в HyperX Alloy Origins

Тесты

Сравнение HyperX Alloy Origins, HyperX Alloy FPS RGB и HyperX Alloy FPS

В HyperX Alloy Origins используются собственные фирменные переключатели HyperX Aqua. Также как и CHERRY они будут доступны в нескольких цветовых расцветках: RED – линейные, BLUE – тактильные и щелкающие, GREEN – тактильные. Установленные в этой клавиатуре перключатели с точкой срабатывания, расположенной на уровне 1.8 мм, полный ход – 3.8 мм. Движение ровное, кнопки не раскачиваются. Ресурс клавиш в Ориджинс увеличен до 80 миллионов нажатий, в то время как Alloy FPS и Alloy FPS RGB рассчитаны на 50 и 70 миллионов соответственно.

В размещенном выше видео можно наглядно сравнить с переключателями в HyperX Alloy FPS RGB и HyperX Alloy FPS. В отличие от них нажатие ощутимо мягче. Ниже уровень шума во время кликов. Как результат она подойдет и для игр, и для набора больших объемов текста. Поддерживается неограниченно нажатые клавиши (NKRO).

По эргономике все отлично. Клавиатура на столе занимает ограниченное пространство. Из особенностей отметим отсутствие подставки под запястья. Поддерживается изменение регулировка угла наклона. Кабель с достаточной длиной для удаленного подключения к корпусу.

Итоги по HyperX Alloy Origins

С появлением HyperX Alloy Origins в арсенале компании появилось решение, составляющее конкуренцию клавиатурам Razer, SteelSeries и Logitech, оснащенных фирменными переключателями. В отличие от использования CHERRY и KAILH это дает пользователям свой уникальный вариант исполнения переключателей, опыт использования и тактильные ощущения. К плюсам этой клавиатуры отнесем высокий ресурс службы, съемный кабель, программное обеспечение и многоцветную подсветку. Не устроить может отсутствие съемной подставки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".