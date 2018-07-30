Обзор HyperX Cloud Stinger Core. Лучшие наушники до 3500 рублей

2018-07-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - HyperX Cloud Stinger Core; [273]
В наше распоряжение попала новая игровая гарнитура HyperX Cloud Stinger Core, позиционируемая как лучшее решение базового уровня для консольных геймеров. В этой модели установлены направленные 40 мм неодимовые динамики, пульт регулировки и гибкий микрофон. Несмотря на то, что сам производитель говорит про консоли, эти наушники универсальны, могут использоваться с настольным компьютером, ноутбуком и даже смартфоном.

HyperX Cloud Stinger Core

Предоставляется на них двухлетняя гарантия и техническая поддержка. Доступна она эксклюзивно только в сети DNS с рекомендованной стоимостью в 3499 рублей - http://hyperx.gg/MegaobzorStingerCore

HyperX Cloud Stinger Core обзор

Комплектация

Поставляется HyperX Cloud Stinger Core в коробке, оформленной в стилистике Playstation. Приведены изображения гарнитуры и данные по техническим характеристикам. Комплект включает набор технической документации.

HyperX Cloud Stinger Core

Внешний вид

HyperX Cloud Stinger Core заметно отличается от флагманской серии, как используемыми материалами, так и весом. Это легкие наушники, выполненные преимущественно из пластика.

HyperX Cloud Stinger Core

Внешние поверхности из матового пластика, не подверженного загрязнению следами пальцев. Сборка проведена качественно, визуально смотрится на уровень выше большинства решений конкурентов в этом ценовом сегменте.

HyperX Cloud Stinger Core

Как и в оформлении коробки, цветовое сочетание подобрано под консоли Sony PlayStation. С внутренней стороны чашек по всему периметру идет темно-синяя вставка, гармонично вписывающаяся в общий дизайн.

HyperX Cloud Stinger Core

Здесь отсутствуют элементы с подсветкой. Чашки овальной формы, на внешнюю сторону нанесен неброский логотип производителя.

HyperX Cloud Stinger Core

Амбушюры из дышащего поролона. Они крепятся съемно, позволяя в будущем заменить их или удалить накопившиеся загрязнения. Динамик защищен тканевой сеткой.

HyperX Cloud Stinger Core

На левой чашке HyperX Cloud Stinger Core на поворотной ножке зафиксирован микрофон с гибкой ножкой, позволяющей подобрать оптимальное расположение.

HyperX Cloud Stinger Core

Оголовье пластиковое, внутри с мягкой вставкой. За изменение длины отвечают металлические направляющие.

HyperX Cloud Stinger Core

Конструкция не позволяет складывать и поворачивать в сторону чашки. Сами они зафиксированы подвижно, обеспечивая оптимальный прижим к ушам пользователя.

HyperX Cloud Stinger Core

Кабель подключения выходит с двух чашек, соединяясь на расстоянии около 30 сантиметров от выхода. Место выхода усилено.

HyperX Cloud Stinger Core

Есть пульт с кнопкой выключения микрофона и регулировки громкости. Он также сделан из пластика, вес легкий, кабель не оттягивает.

HyperX Cloud Stinger Core

На конце 4-пиновый коннектор, в геймпад PlayStation, ноутбук, планшет и смартфон можно будет подключать без переходника. Для ПК можно будет приобрести раздельный переходник.

Тесты

HyperX Cloud Stinger Core

Звуковая сцена понравилась, идет она тут с акцентом на низкие частоты. Басы чистые, без артефактов. Запас громкости хороший. Отлично отыгрываются выстрелы, взрывы, динамичные сцены и рев моторов. Подойдут HyperX Cloud Stinger Core и под прослушивание музыки. За звучание тут отвечают 40 мм неодимовые динамики.

HyperX Cloud Stinger Core

Встроенный микрофон даст возможность общаться с друзьями в онлайн играх и голосовых чатах. Передает голос без искажений, уровень чувствительности достаточно комфортный.

HyperX Cloud Stinger Core

По эргономике все отлично. Наушники удобно сидят на голове, не давят. Длительные игровые сессии не вызывают чувства усталости. Материал амбушюр приятен тактильно. По форме и длине оголовья эти наушники можно рекомендовать как подросткам, так и взрослой аудитории. Есть удобный пульт, позволяющий не переходить в интерфейс для коррекции громкости звучания и выключения микрофона.

HyperX Cloud Stinger Core

Итоги по HyperX Cloud Stinger Core

Золото. Выбор редакции MegaObzorHyperX Cloud Stinger Core станут отличным выбором при поиске недорогих наушников. Эта модель предлагает мультиплатформенную поддержку, отличное качество звучания и хороший микрофон. К плюсам отнесем аккуратный дизайн, пульт ДУ, кабель без проблем с запутыванием, 2 года гарантии. Эту модель смело можно отнести к категории лучших наушников в сегменте до 3500 рублей.
HyperX Cloud Stinger Core получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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