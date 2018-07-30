Обзор HyperX Cloud Stinger Core. Лучшие наушники до 3500 рублей

В наше распоряжение попала новая игровая гарнитура HyperX Cloud Stinger Core, позиционируемая как лучшее решение базового уровня для консольных геймеров. В этой модели установлены направленные 40 мм неодимовые динамики, пульт регулировки и гибкий микрофон. Несмотря на то, что сам производитель говорит про консоли, эти наушники универсальны, могут использоваться с настольным компьютером, ноутбуком и даже смартфоном.

HyperX Cloud Stinger Core обзор

Предоставляется на них двухлетняя гарантия и техническая поддержка. Доступна она эксклюзивно только в сети DNS с рекомендованной стоимостью в 3499 рублей - http://hyperx.gg/MegaobzorStingerCore

Комплектация

Поставляется HyperX Cloud Stinger Core в коробке, оформленной в стилистике Playstation. Приведены изображения гарнитуры и данные по техническим характеристикам. Комплект включает набор технической документации.

Внешний вид

HyperX Cloud Stinger Core заметно отличается от флагманской серии, как используемыми материалами, так и весом. Это легкие наушники, выполненные преимущественно из пластика.

Внешние поверхности из матового пластика, не подверженного загрязнению следами пальцев. Сборка проведена качественно, визуально смотрится на уровень выше большинства решений конкурентов в этом ценовом сегменте.

Как и в оформлении коробки, цветовое сочетание подобрано под консоли Sony PlayStation. С внутренней стороны чашек по всему периметру идет темно-синяя вставка, гармонично вписывающаяся в общий дизайн.

Здесь отсутствуют элементы с подсветкой. Чашки овальной формы, на внешнюю сторону нанесен неброский логотип производителя.

Амбушюры из дышащего поролона. Они крепятся съемно, позволяя в будущем заменить их или удалить накопившиеся загрязнения. Динамик защищен тканевой сеткой.

На левой чашке HyperX Cloud Stinger Core на поворотной ножке зафиксирован микрофон с гибкой ножкой, позволяющей подобрать оптимальное расположение.

Оголовье пластиковое, внутри с мягкой вставкой. За изменение длины отвечают металлические направляющие.

Конструкция не позволяет складывать и поворачивать в сторону чашки. Сами они зафиксированы подвижно, обеспечивая оптимальный прижим к ушам пользователя.

Кабель подключения выходит с двух чашек, соединяясь на расстоянии около 30 сантиметров от выхода. Место выхода усилено.

Есть пульт с кнопкой выключения микрофона и регулировки громкости. Он также сделан из пластика, вес легкий, кабель не оттягивает.

Тесты

На конце 4-пиновый коннектор, в геймпад PlayStation, ноутбук, планшет и смартфон можно будет подключать без переходника. Для ПК можно будет приобрести раздельный переходник.

Звуковая сцена понравилась, идет она тут с акцентом на низкие частоты. Басы чистые, без артефактов. Запас громкости хороший. Отлично отыгрываются выстрелы, взрывы, динамичные сцены и рев моторов. Подойдут HyperX Cloud Stinger Core и под прослушивание музыки. За звучание тут отвечают 40 мм неодимовые динамики.

Встроенный микрофон даст возможность общаться с друзьями в онлайн играх и голосовых чатах. Передает голос без искажений, уровень чувствительности достаточно комфортный.

По эргономике все отлично. Наушники удобно сидят на голове, не давят. Длительные игровые сессии не вызывают чувства усталости. Материал амбушюр приятен тактильно. По форме и длине оголовья эти наушники можно рекомендовать как подросткам, так и взрослой аудитории. Есть удобный пульт, позволяющий не переходить в интерфейс для коррекции громкости звучания и выключения микрофона.

Итоги по HyperX Cloud Stinger Core

HyperX Cloud Stinger Core станут отличным выбором при поиске недорогих наушников. Эта модель предлагает мультиплатформенную поддержку, отличное качество звучания и хороший микрофон. К плюсам отнесем аккуратный дизайн, пульт ДУ, кабель без проблем с запутыванием, 2 года гарантии. Эту модель смело можно отнести к категории лучших наушников в сегменте до 3500 рублей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".