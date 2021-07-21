Обзор HyperX Origins 60%. Компактная игровая клавиатура

Ее средняя стоимость составляет 8 490 рублей.
Корпус выполнен из алюминия. Высокая жесткость и приятное тактильно внешнее покрытие.
Габариты у нее заметно меньше, чем у решений в укороченном исполнении. Отсутствуют выраженные боковые рамки и подставка под запястья.
На основании две откидные двухуровневые ножки для изменения угла наклона. Три варианта с возможностью выбора оптимального. Во всех положениях стоит устойчиво, по поверхности игрового стола не смещается.
Клавиши выполнены из износоустойчивого PBT-пластика с методом двойного литья. Символы не подвержены стиранию в ходе длительной эксплуатации.
В комплекте с HyperX Origins 60% идут две сменные клавиши, отличающиеся нанесенным рисунком на пробел и логотипом бренда.
Проведена локализация под русскоязычных пользователей. Кириллица на одном уровне с латиницей. Читаемость хорошая в дневное и ночное время. Подсветка равномерная.
Дополнительно к основной разметке нанесены символы, на боковую грань нанесено соответствующее выполняемое действие.
Верхний цифровой ряд для уменьшения габаритов совмещен с F1-F12. За счет этого тут на один ряд меньше, чем в традиционной раскладке.
Несколько эффектов подсветки. Переключать эффекты и цвета можно без программного обеспечения. Выглядит привлекательно. Уровень максимальной яркости высокий.
С официального сайта для клавиатуры можно загрузить фирменную утилиту HyperX NGenuity. В ее главном окне можно изменить параметры эффектов подсветки. Выбор цветов, яркости, скорости и углов.
Можно выбрать дополнительное действие для всего набора клавиш. Это действие в последующем будет выполняться с зажатием кнопки FN.
Но на начальном этапе потребуется некоторое время на привыкание. В игре и работе показала себя на отлично. С ней мы не испытывали трудности при быстрой слепой печати. Шум при работе умеренный.
В ней применены переключатели HyperX Red с укороченным ходом. 3.8 мм против 4 мм у MX Red. Точка срабатывания находится на отметке 1.8 мм. Срабатывание быстрое и точное. Для них заявлен внушительный срок службы – 80 миллионов кликов. Движения клавиш стабилизированы.