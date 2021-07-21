Обзор HyperX Origins 60%. Компактная игровая клавиатура

Не так давно под брендом HyperX компания HP выпустила и запустила продажи игровой клавиатуры HyperX Origins 60%. Одна из ключевых особенностей ее, касающаяся габаритов, отражена в названии, ее габариты равны 60% от моделей без цифрового ввода. Она занимает меньше места на рабочем столе и ее можно брать с собой в поездки или для игр в клубах. Используются переключатели HyperX Red с укороченным ходом срабатывания и ресурсом в 80 миллионов кликов.

HyperX Origins 60%

Ее средняя стоимость составляет 8 490 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с общей информацией по характеристикам. Комплект включает буклет, руководство пользователя, сменные клавиши пробела и ESC, ключ для извлечения и интерфейсный кабель.

HyperX Origins 60%

Внешний вид

У клавиатуры используется съемный кабель, комплектный с нейлоновой оплеткой. Это в дальнейшем подстрахует и позволит заменить его при повреждениях.

HyperX Origins 60%

Корпус выполнен из алюминия. Высокая жесткость и приятное тактильно внешнее покрытие.

HyperX Origins 60%

Габариты у нее заметно меньше, чем у решений в укороченном исполнении. Отсутствуют выраженные боковые рамки и подставка под запястья.

HyperX Origins 60%

На основании две откидные двухуровневые ножки для изменения угла наклона. Три варианта с возможностью выбора оптимального. Во всех положениях стоит устойчиво, по поверхности игрового стола не смещается.

HyperX Origins 60%

Клавиши выполнены из износоустойчивого PBT-пластика с методом двойного литья. Символы не подвержены стиранию в ходе длительной эксплуатации.

HyperX Origins 60%

В комплекте с HyperX Origins 60% идут две сменные клавиши, отличающиеся нанесенным рисунком на пробел и логотипом бренда.

HyperX Origins 60%

Проведена локализация под русскоязычных пользователей. Кириллица на одном уровне с латиницей. Читаемость хорошая в дневное и ночное время. Подсветка равномерная.

HyperX Origins 60%

Дополнительно к основной разметке нанесены символы, на боковую грань нанесено соответствующее выполняемое действие.

HyperX Origins 60%

Верхний цифровой ряд для уменьшения габаритов совмещен с F1-F12. За счет этого тут на один ряд меньше, чем в традиционной раскладке.

HyperX Origins 60%

Несколько эффектов подсветки. Переключать эффекты и цвета можно без программного обеспечения. Выглядит привлекательно. Уровень максимальной яркости высокий.

Софт

HyperX Origins 60%

С официального сайта для клавиатуры можно загрузить фирменную утилиту HyperX NGenuity. В ее главном окне можно изменить параметры эффектов подсветки. Выбор цветов, яркости, скорости и углов.

HyperX Origins 60%

Можно выбрать дополнительное действие для всего набора клавиш. Это действие в последующем будет выполняться с зажатием кнопки FN.

HyperX Origins 60%

Тесты

Клавиатуры в таком исполнении пользуются большой популярностью в Японии и Корее. Если оценивать опыт и сравнивать с привычным форматом исполнения, на удобстве такое сокращение габаритов негативно не отразилось.

HyperX Origins 60%

Но на начальном этапе потребуется некоторое время на привыкание. В игре и работе показала себя на отлично. С ней мы не испытывали трудности при быстрой слепой печати. Шум при работе умеренный.

HyperX Origins 60%

В ней применены переключатели HyperX Red с укороченным ходом. 3.8 мм против 4 мм у MX Red. Точка срабатывания находится на отметке 1.8 мм. Срабатывание быстрое и точное. Для них заявлен внушительный срок службы – 80 миллионов кликов. Движения клавиш стабилизированы.

Тест шума HyperX Origins 60%

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorHyperX Origins 60% станет хорошим выбором при поиске игровой клавиатуры в компактном исполнении, позволяя освободить полезную площадь рабочего стола, а также носить ее на состязания или клубы. Алюминиевый корпус, управляемая подсветка, пара сменных колпачков, переключатели с высоким ресурсом службы, двойное литье, укороченный ход, программное обеспечение и съемный кабель в нейлоновой оплетке.
HyperX Origins 60% получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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