Сейчас при выборе телевизора вывод эфирной сетки каналов выступает ключевой задачей очень редко. Широкое распространение получили стриминговые сервисы с базой фильмов и сериалов, флешки и диски с мультимедийным контентом и IP-телевидение. Одним из ключевых игроков на российском рынке является компания Яндекс со своим голосовым помощником Алисой и сервисом Кинопоиск. Для тех, кто ставит приоритетом именно это решение, требуется или приобретение Яндекс.Станции в одной из версий, или установка приложения на уже имеющийся телевизор, но второй вариант идет без интегрированного голосового поиска.

Hyundai H-LED40FS5001 обзор

В тестируемом сегодня телевизоре Hyundai H-LED40FS5001 «из коробки» установлена оболочка Яндекса и в комплекте идет пульт с микрофоном, поддерживающий Алису. К моменту публикации продажи его уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 18 990 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку с привлекательным оформлением. Здесь помимо технической информации, есть пометка по бонусной подписке «ПЛЮС».

Стартовый набор включает ножки, саморезы, пульт ДУ, пару батареек ААА, различную документацию.

Внешний вид

Перед началом эксплуатации пользователю нужно будет определиться со способом установки. Штатным средством выступают комплектные пластиковые ножки. Фиксируются они при помощи саморезов.

Стоит на нем жестко. Но при неаккуратном обращении есть риск опрокидывания. Также стоит отметить, что из-за ориентации ножек под углом, общая ширина телевизора шире, чем у панели.

Оптимальным же, как и в случае с большинством телевизоров, являются VESA-кронштейны. Отверстия под них есть на спинке. Это VESA-200 размер.

Основная часть задней крышки узкая. В центре выступ, в котором расположена акустика, аппаратная плата и сосредоточены интерфейсы.

Hyundai H-LED40FS5001 получил пару динамиков по 8 Вт каждый. Отмечается сабфувер. Есть встроенный декодер Dolby Digital. По личным ощущениям, звук тут с заметным смещением в верхние частоты, подходит для разнопланового контента, но может не хватать басов в динамичных сценах. По возможности, оптимальным будет использование внешней акустики.

На нижнем торце выведены один USB 2.0, два HDMI и гнездо RJ-45 под проводной доступ в сеть. Для USB-разъема заявлен ток 500 мА, для флешек и внешних твердотельных дисков этого достаточно, но жесткий диск без дополнительного питания считываться не будет.

Еще один USB на левой грани. Они будут полезны не только под накопители, но и подключение различной периферии, например, клавиатуры с тачпадом.

Здесь же HDMI (ARC), входы под антенну, вход под спутниковую антенну, слот CI, выход на акустику, вход для наушников и аналогового видео. В целом получаем хороший набор портов.

Поддержка ARC позволит использовать совместимую акустику для передачи изображения одним кабелем или автоматического управления при подключении совместимых плееров и консолей.

Кабель питания у телевизора несъемный. Выход расположен справа. Подключается при помощи евровилки.

Лицевая панель с узкими боковыми рамками. В центре нижней расположен логотип производителя и прозрачная вставка с интегрированным светодиодным индикатором и ИК-приемником.

Сборка проведена качественно. Задняя крышка не прогибается под давлением пальцев.

Экран

Оснащается Hyundai H-LED40FS5001 40-дюймовой панелью с Direct LED-подсветкой. Разрешение Full HD со скоростью обновления 60 Гц. Явные засветы по периметрам не замечены. Из недостатков отметим невысокий уровень максимальной яркости, составляет он 220 Кд/м².

Пульт ДУ

В комплекте с телевизором идет пульт с базовым набором кнопок для управления телевизором. Он дополнен Bluetooth и микрофоном для голосового взаимодействия.

Интерфейс

Работает телевизор на базе операционной системы Android 9. Тут изначально идет адаптированный интерфейс Яндекс. Первым этапом предлагается ознакомиться с соглашением и приступить к добавлению данных.

Для работы потребуется подключение к сети. На выбор доступны беспроводной по Wi-Fi и проводной по кабелю.

Далее проводится авторизация в аккаунте Яндекс. Есть упрощенный вариант с QR-кодом.

Владелец телевизора получает 3 месяца бонусной подписки Яндекс.Плюс.

Проводится синхронизация пульта по Bluetooth. Это необходимо для голосового управления Алисой.

Основной интерфейс визуально напоминает экран в Яндекс.Станции. Вывод доступного контента в виде плиток. В нижней части быстрый доступ к ТВ и Youtube.

Дополнить этот список можно будет, установив программы из предлагаемого списка. Сам телевизор также поддерживает запуск APK файлов, не ограничивая пользователей в выборе приложений.

Вывод рекомендованных фильмов и сериалов. Каталог каналов по типу контента. Для выбранных каналов можно вывести программу передач.

База сериалов. Доступны как платные, так и входящие в подписку. Последних тут большинство. Для платных можно взять в аренду дешевле или купить на постоянный просмотр.

Тестирование мы вели подключением Hyundai H-LED40FS5001 по беспроводной сети Wi-Fi. Фильмы и сериалы в Full HD разрешении работали без видимых зависаний.

Настройки

Для Youtube можно провести дополнительную авторизацию для доступа к базе подписок на каналы и отсутствия рекламы с активной подпиской Youtube Premium.Внешний вид меню характерен для Google TV оболочки. Сеть, звук, изображение, настройка каналов, настройка устройств и аксессуары.

Для изображения несколько пресетов. Цветовая температура. Яркость подсветки. Шумоподавление и формат изображения.

Аналоговое или цифровое телевидение. Поддерживаются аппаратно DVB-T2 , DVB-C , DVB-S , DVB-S2 , DVB-T. Доступ к актуальному цифровому ТВ можно получить без использования дополнительного плеера.

Раздел с системными настройками. Тут, в частности, расположена функция активации связи HDMI ARC.

Вывод общих данных по системе. Обновление прошивки.

Итоги по Hyundai H-LED40FS5001

В завершение отметим, что был проведен тестовый запуск различных типов медиафайлов с флешки, проблем с воспроизведением замечено не было.Hyundai H-LED40FS5001 выступает отличным вариантом при поиске СМАРТ ТВ под русскоязычных пользователей, предлагая полностью локализованный интерфейс и список сервисов «из коробки» на русском языке. Интеграция с Яндекс, в свою очередь, открывает при наличии активной подписки «ПЛЮС» доступ к базе фильмов, сериалов и ТВ-каналов. Дополнено все это поддержкой USB, проводным и беспроводным доступом в сеть, поддержкой APK-файлов, актуальным набором разъемов, HDMI ARC. Комплектный же пульт с Алисой заметно упрощает процесс поиска нужных фильмов и сериалов. При этом по стоимости сопоставим с Яндекс.Станцией Макс, предлагая 40-дюймовый Full HD экран, но уступая ей по качеству звука.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".