Обзор Hyundai H-LED40FS5001 40" (2020). Телевизор с Яндекс Алиса

Сейчас при выборе телевизора вывод эфирной сетки каналов выступает ключевой задачей очень редко. Широкое распространение получили стриминговые сервисы с базой фильмов и сериалов, флешки и диски с мультимедийным контентом и IP-телевидение. Одним из ключевых игроков на российском рынке является компания Яндекс со своим голосовым помощником Алисой и сервисом Кинопоиск. Для тех, кто ставит приоритетом именно это решение, требуется или приобретение Яндекс.Станции в одной из версий, или установка приложения на уже имеющийся телевизор, но второй вариант идет без интегрированного голосового поиска.

Hyundai H-LED40FS5001

В тестируемом сегодня телевизоре Hyundai H-LED40FS5001 «из коробки» установлена оболочка Яндекса и в комплекте идет пульт с микрофоном, поддерживающий Алису. К моменту публикации продажи его уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 18 990 рублей.

Hyundai H-LED40FS5001 обзор

Комплектация

Упакован в коробку с привлекательным оформлением. Здесь помимо технической информации, есть пометка по бонусной подписке «ПЛЮС».

Hyundai H-LED40FS5001

Стартовый набор включает ножки, саморезы, пульт ДУ, пару батареек ААА, различную документацию.

Hyundai H-LED40FS5001

Внешний вид

Перед началом эксплуатации пользователю нужно будет определиться со способом установки. Штатным средством выступают комплектные пластиковые ножки. Фиксируются они при помощи саморезов.

Hyundai H-LED40FS5001

Стоит на нем жестко. Но при неаккуратном обращении есть риск опрокидывания. Также стоит отметить, что из-за ориентации ножек под углом, общая ширина телевизора шире, чем у панели.

Hyundai H-LED40FS5001

Оптимальным же, как и в случае с большинством телевизоров, являются VESA-кронштейны. Отверстия под них есть на спинке. Это VESA-200 размер.

Hyundai H-LED40FS5001

Основная часть задней крышки узкая. В центре выступ, в котором расположена акустика, аппаратная плата и сосредоточены интерфейсы.

Hyundai H-LED40FS5001

Hyundai H-LED40FS5001 получил пару динамиков по 8 Вт каждый. Отмечается сабфувер. Есть встроенный декодер Dolby Digital. По личным ощущениям, звук тут с заметным смещением в верхние частоты, подходит для разнопланового контента, но может не хватать басов в динамичных сценах. По возможности, оптимальным будет использование внешней акустики.

Hyundai H-LED40FS5001

На нижнем торце выведены один USB 2.0, два HDMI и гнездо RJ-45 под проводной доступ в сеть. Для USB-разъема заявлен ток 500 мА, для флешек и внешних твердотельных дисков этого достаточно, но жесткий диск без дополнительного питания считываться не будет.

Hyundai H-LED40FS5001

Еще один USB на левой грани. Они будут полезны не только под накопители, но и подключение различной периферии, например, клавиатуры с тачпадом.

Hyundai H-LED40FS5001

Здесь же HDMI (ARC), входы под антенну, вход под спутниковую антенну, слот CI, выход на акустику, вход для наушников и аналогового видео. В целом получаем хороший набор портов.

Hyundai H-LED40FS5001

Поддержка ARC позволит использовать совместимую акустику для передачи изображения одним кабелем или автоматического управления при подключении совместимых плееров и консолей.

Hyundai H-LED40FS5001

Кабель питания у телевизора несъемный. Выход расположен справа. Подключается при помощи евровилки.

Hyundai H-LED40FS5001

Лицевая панель с узкими боковыми рамками. В центре нижней расположен логотип производителя и прозрачная вставка с интегрированным светодиодным индикатором и ИК-приемником.

Hyundai H-LED40FS5001

Сборка проведена качественно. Задняя крышка не прогибается под давлением пальцев.

Hyundai H-LED40FS5001

Экран

Hyundai H-LED40FS5001

Оснащается Hyundai H-LED40FS5001 40-дюймовой панелью с Direct LED-подсветкой. Разрешение Full HD со скоростью обновления 60 Гц. Явные засветы по периметрам не замечены. Из недостатков отметим невысокий уровень максимальной яркости, составляет он 220 Кд/м².

Hyundai H-LED40FS5001

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Пульт ДУ

В комплекте с телевизором идет пульт с базовым набором кнопок для управления телевизором. Он дополнен Bluetooth и микрофоном для голосового взаимодействия.

Hyundai H-LED40FS5001

Интерфейс

Hyundai H-LED40FS5001

Работает телевизор на базе операционной системы Android 9. Тут изначально идет адаптированный интерфейс Яндекс. Первым этапом предлагается ознакомиться с соглашением и приступить к добавлению данных.

Hyundai H-LED40FS5001

Для работы потребуется подключение к сети. На выбор доступны беспроводной по Wi-Fi и проводной по кабелю.

Hyundai H-LED40FS5001

Далее проводится авторизация в аккаунте Яндекс. Есть упрощенный вариант с QR-кодом.

Hyundai H-LED40FS5001

Владелец телевизора получает 3 месяца бонусной подписки Яндекс.Плюс.

Hyundai H-LED40FS5001

Проводится синхронизация пульта по Bluetooth. Это необходимо для голосового управления Алисой.

Hyundai H-LED40FS5001

Основной интерфейс визуально напоминает экран в Яндекс.Станции. Вывод доступного контента в виде плиток. В нижней части быстрый доступ к ТВ и Youtube.

Hyundai H-LED40FS5001

Дополнить этот список можно будет, установив программы из предлагаемого списка. Сам телевизор также поддерживает запуск APK файлов, не ограничивая пользователей в выборе приложений.

Hyundai H-LED40FS5001

Вывод рекомендованных фильмов и сериалов. Каталог каналов по типу контента. Для выбранных каналов можно вывести программу передач.

Hyundai H-LED40FS5001

База сериалов. Доступны как платные, так и входящие в подписку. Последних тут большинство. Для платных можно взять в аренду дешевле или купить на постоянный просмотр.

Hyundai H-LED40FS5001

Тестирование мы вели подключением Hyundai H-LED40FS5001 по беспроводной сети Wi-Fi. Фильмы и сериалы в Full HD разрешении работали без видимых зависаний.

Hyundai H-LED40FS5001

Для Youtube можно провести дополнительную авторизацию для доступа к базе подписок на каналы и отсутствия рекламы с активной подпиской Youtube Premium.

Настройки

Внешний вид меню характерен для Google TV оболочки. Сеть, звук, изображение, настройка каналов, настройка устройств и аксессуары.

Hyundai H-LED40FS5001

Для изображения несколько пресетов. Цветовая температура. Яркость подсветки. Шумоподавление и формат изображения.

Hyundai H-LED40FS5001

Аналоговое или цифровое телевидение. Поддерживаются аппаратно DVB-T2 , DVB-C , DVB-S , DVB-S2 , DVB-T. Доступ к актуальному цифровому ТВ можно получить без использования дополнительного плеера.

Hyundai H-LED40FS5001

Раздел с системными настройками. Тут, в частности, расположена функция активации связи HDMI ARC.

Hyundai H-LED40FS5001

Вывод общих данных по системе. Обновление прошивки.

Hyundai H-LED40FS5001

В завершение отметим, что был проведен тестовый запуск различных типов медиафайлов с флешки, проблем с воспроизведением замечено не было.

Итоги по Hyundai H-LED40FS5001

Золото. Выбор редакции MegaObzorHyundai H-LED40FS5001 выступает отличным вариантом при поиске СМАРТ ТВ под русскоязычных пользователей, предлагая полностью локализованный интерфейс и список сервисов «из коробки» на русском языке. Интеграция с Яндекс, в свою очередь, открывает при наличии активной подписки «ПЛЮС» доступ к базе фильмов, сериалов и ТВ-каналов. Дополнено все это поддержкой USB, проводным и беспроводным доступом в сеть, поддержкой APK-файлов, актуальным набором разъемов, HDMI ARC. Комплектный же пульт с Алисой заметно упрощает процесс поиска нужных фильмов и сериалов. При этом по стоимости сопоставим с Яндекс.Станцией Макс, предлагая 40-дюймовый Full HD экран, но уступая ей по качеству звука.
Hyundai H-LED40FS5001 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Hyundai H-LED40FS5001
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