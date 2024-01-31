Вертикальный пылесос с тремя насадками. Обзор Hyundai HYV-S7570

Изучаемый сегодня беспроводной пылесос Hyundai HYV-S7570 дает целый ряд преимуществ в сравнение с традиционными исполнении, особенно при эксплуатации в квартире. При этом оснащен двигателем с силой всасывания до 110 Вт, пылесборником объемом 700 мл и системой фильтрацией, включающим многослойный HEPA.

Hyundai HYV-S7570

Комплектация

Hyundai HYV-S7570

Коробка с полиграфией. Приведена подробная информация по характеристикам. Комплект включает основной блок, удлинительную трубу, напольную насадку, гибкую муфту, насадку 2-в-1, щелевую насадку, кронштейн на стену, адаптер питания, руководство пользователя.

Hyundai HYV-S7570

Hyundai HYV-S7570 обзор

Внешний вид

Выбрана интересная цветовая гамма с сочетанием темно-синего, серебристого и акцентами красного цвета. Выглядит технологично и премиально.

Hyundai HYV-S7570

Моторный блок с ручкой пистолетного хвата. В основании курок, отвечающий за включение пылесоса, для ее нажатия не требуется смена хвата во время уборки.

Hyundai HYV-S7570

На сторону пользователя направлен цифровой дисплей, отображающий текущий уровень заряда аккумулятора, а также активный режим работы. Переключать режимы (мощность) с помощью дополнительной кнопки.

Hyundai HYV-S7570

В основании ставится аккумулятор. Проблем с его заменой не будет, также есть возможность приобрести дополнительный.

Hyundai HYV-S7570

Контейнер для сбора сухих загрязнений объемом 700 мл. Его можно опустошить не снимая с корпуса, просто открыв крышку.

Hyundai HYV-S7570

Многоступенчатая система фильтрации состоит из циклонного фильтра, механической с мелкой ячейкой и HEPA, отсекающего 99,9% частиц в выпускаемом через верхнюю крышку воздухе. Все разбирается и обслуживается.

Hyundai HYV-S7570

В комплекте с Hyundai HYV-S7570 идет настенный крепеж, который можно зафиксировать в прихожей или на внутренней дверце в шкафу. Есть держатели для дополнительных насадок.

Hyundai HYV-S7570

Насадки

Основная напольная насадка ставится через удлинительную трубу, выполнена она из металла. Места соединения усилены. В собранном состоянии высота 119 сантиметров, эксплуатировать пылесос смогут люди разного роста.

Hyundai HYV-S7570

У основной насадки соединительная муфта вращается в разных плоскостях, позволяя изменять угол наклона, добираясь до труднодоступных участков. Два дополнительных пластиковых колеса упрощают перемещение по полу. На передней грани группа из светодиодов, освещающих пространство по пути движения.

Hyundai HYV-S7570

На верхней грани насадки прозрачная крышка, позволяющая оценивать степень наматывания волос и ниток. Внутри вращающий валик с рядами из искусственного ворса, расположенных по спирали.

Hyundai HYV-S7570

Дополнительные пылевые насадки можно ставить как через трубу, а также напрямую на корпус моторного блока. Отдельно Hyundai HYV-S7570 сопровождается гибкой муфтой, с помощью которой можно подбираться к самым удаленным участкам.

Hyundai HYV-S7570

Это щелевая насадка с удлиненным и суженным соплом.

Hyundai HYV-S7570

Пылевая насадка формата 2-в-1 с выдвижным блоком с ворсом.

Тесты

Беспроводной пылесос оснащен двигателем мощностью 380 Вт с мощностью всасывания 110 Вт. Доступно три режима работы, переключаемых при помощи кнопки. Чаще всего эксплуатировали на начальном уровне, он хорошо справлялся со сбором загрязнений на разных типах полового покрытия, включая ламинат и паркет.

Hyundai HYV-S7570

Увеличение мощности будет полезно при уборке мягкой мебели или ковров со средним и высоким ворсом. Он не уступает по эффективности работе пылесосам с проводным подключением, представленным в том же ценовом сегменте.

Hyundai HYV-S7570

За счет использования многоступенчатой системы фильтрации он не поднимает в воздух частицы пыли. Можно эксплуатировать в помещениях с аллергиками и детьми. При этом выбор насадок и отсутствие привязки к розетке, дает возможность убирать салон автомобиля.

Hyundai HYV-S7570

Объема контейнера в 700 мл было достаточно для уборки двухэтажного дома с площадью 130 квадратных метров. Это же касается времени автономной работы, на начальном уровне работает беспрерывно до 60 минут. Повышение мощности ожидаемо сокращается, на самом высокой проработает 16 минут. Цикл восстановления занимает около 2.5 часов. Оснащен пылесос аккумулятором с емкостью 2500 мАч.

Итоги

Hyundai HYV-S7570 – вертикальный пылесос с циклонным фильтром, тремя насадками в комплекте, многоступенчатой фильтрацией, LED-дисплеем, тремя режимами работы, высокой мощностью всасывания, длительным временем автономной работы. Не устроить может отсутствие моторизированной насадки для мебели. Хороший вариант при выборе пылесоса для дома.
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