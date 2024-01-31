Вертикальный пылесос с тремя насадками. Обзор Hyundai HYV-S7570

Изучаемый сегодня беспроводной пылесос Hyundai HYV-S7570 дает целый ряд преимуществ в сравнение с традиционными исполнении, особенно при эксплуатации в квартире. При этом оснащен двигателем с силой всасывания до 110 Вт, пылесборником объемом 700 мл и системой фильтрацией, включающим многослойный HEPA.

Комплектация

Коробка с полиграфией. Приведена подробная информация по характеристикам. Комплект включает основной блок, удлинительную трубу, напольную насадку, гибкую муфту, насадку 2-в-1, щелевую насадку, кронштейн на стену, адаптер питания, руководство пользователя.

Hyundai HYV-S7570 обзор

Внешний вид

Выбрана интересная цветовая гамма с сочетанием темно-синего, серебристого и акцентами красного цвета. Выглядит технологично и премиально.

Моторный блок с ручкой пистолетного хвата. В основании курок, отвечающий за включение пылесоса, для ее нажатия не требуется смена хвата во время уборки.

На сторону пользователя направлен цифровой дисплей, отображающий текущий уровень заряда аккумулятора, а также активный режим работы. Переключать режимы (мощность) с помощью дополнительной кнопки.

В основании ставится аккумулятор. Проблем с его заменой не будет, также есть возможность приобрести дополнительный.

Контейнер для сбора сухих загрязнений объемом 700 мл. Его можно опустошить не снимая с корпуса, просто открыв крышку.

Многоступенчатая система фильтрации состоит из циклонного фильтра, механической с мелкой ячейкой и HEPA, отсекающего 99,9% частиц в выпускаемом через верхнюю крышку воздухе. Все разбирается и обслуживается.

В комплекте с Hyundai HYV-S7570 идет настенный крепеж, который можно зафиксировать в прихожей или на внутренней дверце в шкафу. Есть держатели для дополнительных насадок.

Насадки

Основная напольная насадка ставится через удлинительную трубу, выполнена она из металла. Места соединения усилены. В собранном состоянии высота 119 сантиметров, эксплуатировать пылесос смогут люди разного роста.

У основной насадки соединительная муфта вращается в разных плоскостях, позволяя изменять угол наклона, добираясь до труднодоступных участков. Два дополнительных пластиковых колеса упрощают перемещение по полу. На передней грани группа из светодиодов, освещающих пространство по пути движения.

На верхней грани насадки прозрачная крышка, позволяющая оценивать степень наматывания волос и ниток. Внутри вращающий валик с рядами из искусственного ворса, расположенных по спирали.

Дополнительные пылевые насадки можно ставить как через трубу, а также напрямую на корпус моторного блока. Отдельно Hyundai HYV-S7570 сопровождается гибкой муфтой, с помощью которой можно подбираться к самым удаленным участкам.

Это щелевая насадка с удлиненным и суженным соплом.

Тесты

Пылевая насадка формата 2-в-1 с выдвижным блоком с ворсом.Беспроводной пылесос оснащен двигателем мощностью 380 Вт с мощностью всасывания 110 Вт. Доступно три режима работы, переключаемых при помощи кнопки. Чаще всего эксплуатировали на начальном уровне, он хорошо справлялся со сбором загрязнений на разных типах полового покрытия, включая ламинат и паркет.

Увеличение мощности будет полезно при уборке мягкой мебели или ковров со средним и высоким ворсом. Он не уступает по эффективности работе пылесосам с проводным подключением, представленным в том же ценовом сегменте.

За счет использования многоступенчатой системы фильтрации он не поднимает в воздух частицы пыли. Можно эксплуатировать в помещениях с аллергиками и детьми. При этом выбор насадок и отсутствие привязки к розетке, дает возможность убирать салон автомобиля.

Итоги

Объема контейнера в 700 мл было достаточно для уборки двухэтажного дома с площадью 130 квадратных метров. Это же касается времени автономной работы, на начальном уровне работает беспрерывно до 60 минут. Повышение мощности ожидаемо сокращается, на самом высокой проработает 16 минут. Цикл восстановления занимает около 2.5 часов. Оснащен пылесос аккумулятором с емкостью 2500 мАч.Hyundai HYV-S7570 – вертикальный пылесос с циклонным фильтром, тремя насадками в комплекте, многоступенчатой фильтрацией, LED-дисплеем, тремя режимами работы, высокой мощностью всасывания, длительным временем автономной работы. Не устроить может отсутствие моторизированной насадки для мебели. Хороший вариант при выборе пылесоса для дома.