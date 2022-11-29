Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией

Не так давно в России стартовали продажи пыле- влагозащищенного смартфона IIIF150 R2022. Он стал первым в своем классе с защитой IP68/IP69K, MIL-STD-810G, оснащенным экраном с частотой обновления 90 Гц. Из особенностей отмечаются процессор Helio G95, 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X, 128 Гбайт внутренней памяти, емкий аккумулятор 8300 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.

IIIF150 R2022

Официальным дистрибьютером в России стала компания «Новая Линия». На маркетплейсе OZON его можно приобрести за 17 000 рублей (данные актуальны на момент выхода обзора).
Лучшая цена IIIF150 R2022

Комплектация

Комплект его включает зарядное устройство 18 Вт, USB-C кабель, скрепка для лотка SIM, защитное стекло, различную документацию. Собрано все в коробке из плотного картона со светлым оформлением.

IIIF150 R2022

IIIF150 R2022 обзор

Внешний вид

Вышел смартфон в двух расцветках корпуса: хаки и черный. Оба варианта получились сбалансированными, выглядит отлично.

IIIF150 R2022

В корпусе смартфона боковые вставки из металла, прорезиненные участки на боковинах и крышка из ударопрочного пластика. Собран монолитно.

IIIF150 R2022

Выдерживает падение с высоты и удары, а также не боится пыли и воды соответствуя строим требованиям IP68/IP69K и MIL-STD-810G. С ним можно будет ходить на улице под дождем, выполнять работы и эксплуатировать в экстремальных условиях, включая возможность проведения подводной съемки.

IIIF150 R2022

Для запуска камеры или других приложений выведена дополнительная кнопка на левом грани. Как пример, запустить камеру двойным нажатием на нее и сделать снимок нажатием на регулятор громкости. Все это даже под водой.

IIIF150 R2022

Выполняемое действие на одинарное и двойное нажатие можно выбрать в настройках. Проблем со срабатыванием замечено не было, расположение у кнопки удобное.

IIIF150 R2022

Разъемы USB-C и 3.5мм аудиоджек расположены на нижнем торце, они скрываются под защитной заглушку. Важно ее плотно закрывать после проведения сеанса зарядки, предотвратив попадание на них воды.

IIIF150 R2022

Под заглушкой также находится выдвижной лоток для двух nanoSIM и карты памяти. Тут отдельные слоты, которые не будут ставить пользователя перед необходимостью выбора между вторым номером и дополнительной памятью, включая возможность карты питания объемом до 256 Гбайт.

IIIF150 R2022

На крышке снизу есть ушко, на котором можно будет зафиксировать ремешок или карабин. IIIF150 R2022 в отличие от большинства смартфонов можно безопасно и удобно эксплуатировать без установки защитного чехла.

IIIF150 R2022

В верхней зоне крышки вдоль всей ширины блок камеры, состоящий из трех сенсоров, фонарика, пары инфракрасных датчиков.

IIIF150 R2022

Вдоль лицевой стороны есть заметный бортик по краям. Его наличие обеспечивает дополнительную защиту при падении и предотвращает появление царапин при размещении на столе. Также в комплекте производитель предусмотрел дополнительное защитное стекло.

IIIF150 R2022

Наличие защиты ожидаемо отразились на габаритах. Он больше и тяжелее, чем смартфоны с сопоставимой диагональю экрана.

IIIF150 R2022

На правой грани регулятор громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Срабатывает точно быстро. Доступна функция разблокировки смартфона распознованием лица.

Экран

IIIF150 R2022 для вывода изображения использует IPS-дисплей с 6.78 диагональю. Разрешение Full HD+ (2400х1080 пикселей), четкая и яркая картина. Телефон сохраняет читаемость при эксплуатации в дневное и ночное время, на улице и в помещении.

IIIF150 R2022

Согласно измерениям в пике яркость достигала 530 нит. Поддерживает частоту обновления 90 Гц.

IIIF150 R2022

Отлично справлялся с просмотром фильмов, чтением книг и документов, браузером и другими типовыми задачами.

Платформа

За работу отвечает 8-ядерная платформа MediaTek Helio G95. Доступны 8 Гбайт быстрой оперативной памяти LPDDR4X и накопитель объемом 128 Гбайт. Эта начинка позволит не ограничивать себя заметно в выборе приложений для установки и использования.

IIIF150 R2022

На нем за время нескольких недель эксплуатации играли в игры со сложной графикой. Крышка при продолжительной нагрузке не нагревалась.

IIIF150 R2022

Есть актуальный набор модулей связи. Среди них 4G-модуль с актуальными для российских операторов частот, Wi-Fi с двумя диапазонами, Bluetooth 5.0. Модуль бесконтактных платежей с поддержкой системы МИР.

Аккумулятор

У IIIF150 R2022 отличные показатели автономной работы. Встроенная батарея с емкостью 8300 мАч с максимальной яркостью экрана давала 16 часов работы. В реальной эксплуатации это 2-3 дня без необходимости зарядки. С выключенной SIM и Wi-Fi, например, в качестве продвинутой камеры способен проработать до месяца. Актуально с учетом того, что смартфон может эксплуатироваться без доступа к розетке. В комплекте идет адаптер мощностью 18 Вт, с ним полный цикл занимает 3.5 часа.

IIIF150 R2022

Камера

Главная камера с разрешением 64 Мп, это сенсор Samsung S5KGW3 с диафрагмой F/1.79, дополнена 20 Мп ночной матрицей Sony IMX350 с ИК-подсветкой, 2 Мп макро GC02M2.

IIIF150 R2022

IIIF150 R2022

IIIF150 R2022

IIIF150 R2022

IIIF150 R2022

IIIF150 R2022

IIIF150 R2022

IIIF150 R2022

В приложении есть режимы панорама, селфи панорама, макро, ночь, тайлапс, QR-сканер и профессиональный режим. Отдельно включается съемка в разрешении 64 Мп, без нее смартфон снимает с объединением информации с соседних пикселей, повышая детализацию снимаемых видео.

Тест камеры IIIF150 R2022

Качество снимков отличное. Фокусировка шустрая. Видео пишет в разрешении 4К.

IIIF150 R2022

IIIF150 R2022

Софт

Работает на базе операционной системы Android 11. Система чистая, без рекламы и дополнительного софта. Сам пользователь будет решать, чем занимать память смартфона.

IIIF150 R2022

Из интересного отметим набор инструментов: фонарик, компас, измерение громкости, транспортир, отвес, часы, таймер, звуковое моделирование, шагомер и лупа.

IIIF150 R2022

Итоги

IIIF150 R2022 – защищенный смартфон с актуальным техническим оснащением и высоким качеством сборки. Длительное время автономной работы, дисплей с частотой обновления 90 Гц, 8-ядерным процессором, 8 и 128 Гбайт памяти, высоким качеством съемки, сканером пальца в кнопке включения, бесконтактными платежами, дополнительной клавишей, защитами IP68/IP69K, MIL-STD-810G. На российском рынке это уникальное предложение в таком исполнении корпуса с сервисным и гарантийным обслуживанием.
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