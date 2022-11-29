Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией

Официальным дистрибьютером в России стала компания «Новая Линия». На маркетплейсе OZON его можно приобрести за 17 000 рублей (данные актуальны на момент выхода обзора).
В корпусе смартфона боковые вставки из металла, прорезиненные участки на боковинах и крышка из ударопрочного пластика. Собран монолитно.
Выдерживает падение с высоты и удары, а также не боится пыли и воды соответствуя строим требованиям IP68/IP69K и MIL-STD-810G. С ним можно будет ходить на улице под дождем, выполнять работы и эксплуатировать в экстремальных условиях, включая возможность проведения подводной съемки.
Для запуска камеры или других приложений выведена дополнительная кнопка на левом грани. Как пример, запустить камеру двойным нажатием на нее и сделать снимок нажатием на регулятор громкости. Все это даже под водой.
Выполняемое действие на одинарное и двойное нажатие можно выбрать в настройках. Проблем со срабатыванием замечено не было, расположение у кнопки удобное.
Разъемы USB-C и 3.5мм аудиоджек расположены на нижнем торце, они скрываются под защитной заглушку. Важно ее плотно закрывать после проведения сеанса зарядки, предотвратив попадание на них воды.
Под заглушкой также находится выдвижной лоток для двух nanoSIM и карты памяти. Тут отдельные слоты, которые не будут ставить пользователя перед необходимостью выбора между вторым номером и дополнительной памятью, включая возможность карты питания объемом до 256 Гбайт.
На крышке снизу есть ушко, на котором можно будет зафиксировать ремешок или карабин. IIIF150 R2022 в отличие от большинства смартфонов можно безопасно и удобно эксплуатировать без установки защитного чехла.
В верхней зоне крышки вдоль всей ширины блок камеры, состоящий из трех сенсоров, фонарика, пары инфракрасных датчиков.
Вдоль лицевой стороны есть заметный бортик по краям. Его наличие обеспечивает дополнительную защиту при падении и предотвращает появление царапин при размещении на столе. Также в комплекте производитель предусмотрел дополнительное защитное стекло.
Наличие защиты ожидаемо отразились на габаритах. Он больше и тяжелее, чем смартфоны с сопоставимой диагональю экрана.
На правой грани регулятор громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Срабатывает точно быстро. Доступна функция разблокировки смартфона распознованием лица.
Согласно измерениям в пике яркость достигала 530 нит. Поддерживает частоту обновления 90 Гц.
Отлично справлялся с просмотром фильмов, чтением книг и документов, браузером и другими типовыми задачами.
На нем за время нескольких недель эксплуатации играли в игры со сложной графикой. Крышка при продолжительной нагрузке не нагревалась.
Есть актуальный набор модулей связи. Среди них 4G-модуль с актуальными для российских операторов частот, Wi-Fi с двумя диапазонами, Bluetooth 5.0. Модуль бесконтактных платежей с поддержкой системы МИР.
Главная камера с разрешением 64 Мп, это сенсор Samsung S5KGW3 с диафрагмой F/1.79, дополнена 20 Мп ночной матрицей Sony IMX350 с ИК-подсветкой, 2 Мп макро GC02M2.
Из интересного отметим набор инструментов: фонарик, компас, измерение громкости, транспортир, отвес, часы, таймер, звуковое моделирование, шагомер и лупа.