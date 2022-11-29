Обзор IIIF150 R2022. Топовый защищенный смартфон с российской гарантией

Не так давно в России стартовали продажи пыле- влагозащищенного смартфона IIIF150 R2022. Он стал первым в своем классе с защитой IP68/IP69K, MIL-STD-810G, оснащенным экраном с частотой обновления 90 Гц. Из особенностей отмечаются процессор Helio G95, 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X, 128 Гбайт внутренней памяти, емкий аккумулятор 8300 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.

Комплектация

Официальным дистрибьютером в России стала компания «Новая Линия». На маркетплейсе OZON его можно приобрести за 17 000 рублей (данные актуальны на момент выхода обзора).Комплект его включает зарядное устройство 18 Вт, USB-C кабель, скрепка для лотка SIM, защитное стекло, различную документацию. Собрано все в коробке из плотного картона со светлым оформлением.

IIIF150 R2022 обзор

Внешний вид

Вышел смартфон в двух расцветках корпуса: хаки и черный. Оба варианта получились сбалансированными, выглядит отлично.

В корпусе смартфона боковые вставки из металла, прорезиненные участки на боковинах и крышка из ударопрочного пластика. Собран монолитно.

Выдерживает падение с высоты и удары, а также не боится пыли и воды соответствуя строим требованиям IP68/IP69K и MIL-STD-810G. С ним можно будет ходить на улице под дождем, выполнять работы и эксплуатировать в экстремальных условиях, включая возможность проведения подводной съемки.

Для запуска камеры или других приложений выведена дополнительная кнопка на левом грани. Как пример, запустить камеру двойным нажатием на нее и сделать снимок нажатием на регулятор громкости. Все это даже под водой.

Выполняемое действие на одинарное и двойное нажатие можно выбрать в настройках. Проблем со срабатыванием замечено не было, расположение у кнопки удобное.

Разъемы USB-C и 3.5мм аудиоджек расположены на нижнем торце, они скрываются под защитной заглушку. Важно ее плотно закрывать после проведения сеанса зарядки, предотвратив попадание на них воды.

Под заглушкой также находится выдвижной лоток для двух nanoSIM и карты памяти. Тут отдельные слоты, которые не будут ставить пользователя перед необходимостью выбора между вторым номером и дополнительной памятью, включая возможность карты питания объемом до 256 Гбайт.

На крышке снизу есть ушко, на котором можно будет зафиксировать ремешок или карабин. IIIF150 R2022 в отличие от большинства смартфонов можно безопасно и удобно эксплуатировать без установки защитного чехла.

В верхней зоне крышки вдоль всей ширины блок камеры, состоящий из трех сенсоров, фонарика, пары инфракрасных датчиков.

Вдоль лицевой стороны есть заметный бортик по краям. Его наличие обеспечивает дополнительную защиту при падении и предотвращает появление царапин при размещении на столе. Также в комплекте производитель предусмотрел дополнительное защитное стекло.

Наличие защиты ожидаемо отразились на габаритах. Он больше и тяжелее, чем смартфоны с сопоставимой диагональю экрана.

Экран

На правой грани регулятор громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальца. Срабатывает точно быстро. Доступна функция разблокировки смартфона распознованием лица.IIIF150 R2022 для вывода изображения использует IPS-дисплей с 6.78 диагональю. Разрешение Full HD+ (2400х1080 пикселей), четкая и яркая картина. Телефон сохраняет читаемость при эксплуатации в дневное и ночное время, на улице и в помещении.

Согласно измерениям в пике яркость достигала 530 нит. Поддерживает частоту обновления 90 Гц.

Платформа

Отлично справлялся с просмотром фильмов, чтением книг и документов, браузером и другими типовыми задачами.За работу отвечает 8-ядерная платформа MediaTek Helio G95. Доступны 8 Гбайт быстрой оперативной памяти LPDDR4X и накопитель объемом 128 Гбайт. Эта начинка позволит не ограничивать себя заметно в выборе приложений для установки и использования.

На нем за время нескольких недель эксплуатации играли в игры со сложной графикой. Крышка при продолжительной нагрузке не нагревалась.

Аккумулятор

Есть актуальный набор модулей связи. Среди них 4G-модуль с актуальными для российских операторов частот, Wi-Fi с двумя диапазонами, Bluetooth 5.0. Модуль бесконтактных платежей с поддержкой системы МИР.У IIIF150 R2022 отличные показатели автономной работы. Встроенная батарея с емкостью 8300 мАч с максимальной яркостью экрана давала 16 часов работы. В реальной эксплуатации это 2-3 дня без необходимости зарядки. С выключенной SIM и Wi-Fi, например, в качестве продвинутой камеры способен проработать до месяца. Актуально с учетом того, что смартфон может эксплуатироваться без доступа к розетке. В комплекте идет адаптер мощностью 18 Вт, с ним полный цикл занимает 3.5 часа.

Камера

Главная камера с разрешением 64 Мп, это сенсор Samsung S5KGW3 с диафрагмой F/1.79, дополнена 20 Мп ночной матрицей Sony IMX350 с ИК-подсветкой, 2 Мп макро GC02M2.

Тест камеры IIIF150 R2022

В приложении есть режимы панорама, селфи панорама, макро, ночь, тайлапс, QR-сканер и профессиональный режим. Отдельно включается съемка в разрешении 64 Мп, без нее смартфон снимает с объединением информации с соседних пикселей, повышая детализацию снимаемых видео.Качество снимков отличное. Фокусировка шустрая. Видео пишет в разрешении 4К.

Софт

Работает на базе операционной системы Android 11. Система чистая, без рекламы и дополнительного софта. Сам пользователь будет решать, чем занимать память смартфона.

Из интересного отметим набор инструментов: фонарик, компас, измерение громкости, транспортир, отвес, часы, таймер, звуковое моделирование, шагомер и лупа.

Итоги

IIIF150 R2022 – защищенный смартфон с актуальным техническим оснащением и высоким качеством сборки. Длительное время автономной работы, дисплей с частотой обновления 90 Гц, 8-ядерным процессором, 8 и 128 Гбайт памяти, высоким качеством съемки, сканером пальца в кнопке включения, бесконтактными платежами, дополнительной клавишей, защитами IP68/IP69K, MIL-STD-810G. На российском рынке это уникальное предложение в таком исполнении корпуса с сервисным и гарантийным обслуживанием.