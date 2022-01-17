Обзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе Intel

Ситуация с видеокартами начинает налаживаться, вполне возможно в течение первой половины 2022 года цены могут приблизиться к тем, что заявляются во время презентаций. Мы же, продолжая изучение рассмотрим INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC, использующую графический процессор GA104-400 с базовой тактовой частотой 1575 МГц и 8 Гбайт памяти GDDR6X.

Комплектация

Упакована в коробку с тематическим оформлением. На гранях которой можно найти пометки по заводскому разгону и двухслотовому исполнению. Комплект ее включает только рекомендацию по подбору блока питания и гарантийный талон.

Внешний вид

Внешнее исполнение у нее выдержанное. В оформлении преобладает черный цвет.

Занимает на материнской плате и корпусе два честных слота. При этом длина в 300 мм обеспечивает широкую совместимость с корпусами разных типоразмеров.

Кожух системы охлаждения выполнен из пластика с текстурным покрытием. Несколько стилизованных винтов на фронтальной стороне.

Три 90 мм вентилятора с 15 лопастями на каждом из них. Тут распространённая схема, когда из вентиляторов вращается в противоположную сторону.

Это же касается наличия вырезов в тыльной зоне усиливающей пластины. Сквозь них воздух проходит сквозь радиатор.

В INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC бекплейт выполнен из пластика, окрашенного в черный цвет. Это все связано с тем, что линейка относится к недорогой.

Нет здесь и зон с подсветкой, за которую часто критикуют компоненты для сборки ПК. Тем более ее наличие на быстродействие никак не влияет.

Уровень TDP для этого графического ускорителя заявлен до 290 Ватт. Рекомендован блок питания от 750 Ватт. На боковой грани у нее расположены два 8-пиновых разъема.

На панели вывода доступны три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1.

Построены эти видеокарты на базе графического процессора GA104-400-A1 с 6144 шейдерами, 192 текстурными блоками и 92 блоками растеризации.

Тесты

Нагрев в Geeks3D

Применена схема питания со схемой 9+2. ШИМ-контроллер uPI uP9512R. Чипы памяти от Micron.Изучение видеокарты INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC проходило на новой платформе с материнской платой ASUS Prime Z690-A, процессором Intel Core i5-12600K и 32 Гбайт памяти Kingston FURY Beast DDR5-4800.

3DMark 11

Port Royal

Night Raid

Time Spy

Fire Strike Extreme

DirectX Raytracing

NVIDIA DLSS/h4>

Sampler Feedback

PCMARK

Игровые тесты

Far Cry 6: FHD и QHD. INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Shadow of the Tomb Raider: FHD и QHD. INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Red Dead Redemption 2: FHD и QHD. INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Итоги

Распаковка

Тесты в играх велись в двух разрешениях: Full HD и Quad HD с максимально доступными настройками графики.INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC – видеокарта с низким уровнем шума, эффективным отводом тепла и высоким уровнем быстродействия в современных играх. Относительно компактные габариты среди «одноклассников», отсутствие подсветки, качественная элементная база. Не устроить может пластиковый бекплейт.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".