Обзоры INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC (N307T3-086XX-1820VA45). Тесты видеокарты на новой платформе Intel

Ситуация с видеокартами начинает налаживаться, вполне возможно в течение первой половины 2022 года цены могут приблизиться к тем, что заявляются во время презентаций. Мы же, продолжая изучение рассмотрим INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC, использующую графический процессор GA104-400 с базовой тактовой частотой 1575 МГц и 8 Гбайт памяти GDDR6X.

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Комплектация

Упакована в коробку с тематическим оформлением. На гранях которой можно найти пометки по заводскому разгону и двухслотовому исполнению. Комплект ее включает только рекомендацию по подбору блока питания и гарантийный талон.

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Внешний вид

Внешнее исполнение у нее выдержанное. В оформлении преобладает черный цвет.

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Занимает на материнской плате и корпусе два честных слота. При этом длина в 300 мм обеспечивает широкую совместимость с корпусами разных типоразмеров.

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Кожух системы охлаждения выполнен из пластика с текстурным покрытием. Несколько стилизованных винтов на фронтальной стороне.

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Три 90 мм вентилятора с 15 лопастями на каждом из них. Тут распространённая схема, когда из вентиляторов вращается в противоположную сторону.

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Это же касается наличия вырезов в тыльной зоне усиливающей пластины. Сквозь них воздух проходит сквозь радиатор.

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

В INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC бекплейт выполнен из пластика, окрашенного в черный цвет. Это все связано с тем, что линейка относится к недорогой.

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Нет здесь и зон с подсветкой, за которую часто критикуют компоненты для сборки ПК. Тем более ее наличие на быстродействие никак не влияет.

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Уровень TDP для этого графического ускорителя заявлен до 290 Ватт. Рекомендован блок питания от 750 Ватт. На боковой грани у нее расположены два 8-пиновых разъема.

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

На панели вывода доступны три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1.

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Построены эти видеокарты на базе графического процессора GA104-400-A1 с 6144 шейдерами, 192 текстурными блоками и 92 блоками растеризации.

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Применена схема питания со схемой 9+2. ШИМ-контроллер uPI uP9512R. Чипы памяти от Micron.

Тесты

Изучение видеокарты INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC проходило на новой платформе с материнской платой ASUS Prime Z690-A, процессором Intel Core i5-12600K и 32 Гбайт памяти Kingston FURY Beast DDR5-4800.

Нагрев в Geeks3D

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

3DMark 11

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Port Royal

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Night Raid

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Time Spy

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Fire Strike Extreme

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

DirectX Raytracing

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

NVIDIA DLSS/h4>

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Sampler Feedback

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

PCMARK

INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Игровые тесты

Тесты в играх велись в двух разрешениях: Full HD и Quad HD с максимально доступными настройками графики.

Far Cry 6: FHD и QHD. INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Shadow of the Tomb Raider: FHD и QHD. INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Red Dead Redemption 2: FHD и QHD. INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorINNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC – видеокарта с низким уровнем шума, эффективным отводом тепла и высоким уровнем быстродействия в современных играх. Относительно компактные габариты среди «одноклассников», отсутствие подсветки, качественная элементная база. Не устроить может пластиковый бекплейт.
INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Распаковка

Комментарии и отзывы INNO3D GEFORCE RTX 3070 TI X3 OC
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