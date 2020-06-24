Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)

Видеокарты в пределах 20 000 рублей относятся к сегменту «народных», и, как показала практика тестов, они предлагают достаточно высокий уровень быстродействия, позволяющий наслаждаться современными играми без видимых зависаний и заметных задержек в сложных сценах. Одним из таких примеров является INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB.

Комплектация

Как можно догадаться по названию, одной из ее особенностей стала установка вентиляторов с подсветкой. В российских магазинах доступна в среднем за 19 000 рублей.Поставляется в компактной коробке с традиционным оформлением. Внутри коробки находится в защитном антистатическом пакете.

Комплект включает набор документации и диск с программным обеспечением.

Внешний вид

Выход GeForce GTX 1660 SUPER в свое время стал ответом NVIDIA на готовившийся релиз Radeon RX 5500. Одним из заметных изменений в сравнении с оригинальной GTX 1660 стало внедрение быстрой памяти GDDR6, используемой в старших видеокартах.

192-битная шина. Базовая тактовая частота 2000 МГц (8000 МГц). Объем 6 Гбайт.

Расширен диапазон энергопотребления с 120 до 125 Вт. Используется ядро TU116-300 с 1408 ядрами CUDA, 88 текстурными блоками и 48 блоками растеризации.

Тактовая частота составляет 1530/1815 МГц. Проведен заводской разгон динамической частоты с 1785 МГц.

Видеокарта INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB получила двухвентиляторное охлаждение. Это 90 мм вентиляторы с поддержкой режима полной остановки.

Можно обратить внимание на лопасти из полупрозрачного пластика. Они во время работы подсвечиваются многоцветной подсветкой.

По умолчанию цвет отображает уровень загрузки графического ядра.

В конструкции используется металлический радиатор, окрашенный в темно-серый цвет. На боковой грани вставка с логотипом производителя.

Для работы видеокарта требует подачи дополнительного питания через 8-пиновый разъем. К весомым плюсам отнесем усиливающую металлическую пластину, осуществляющую контакт с платой через термопрокладку.

Большинство конкурентов для удешевления используют пластик или оставляют эту сторону без защиты. Габариты у нее компактные. Длина не превышает 22 сантиметров. На материнской плате занимает два слота расширения.

Софт

На панель разъемов выведены три DisplayPort и один HDMI. Широкие вырезы в верхней части.С официального сайта можно загрузить фирменный центр INNO3D TuneIT. В ее главном окне отображается мониторинг по процессору и памяти. Температура и скорость вращения вентиляторов.

Отдельное окно под управление подсветкой.

Разгон в один клик на 2, 5 или 10%.

Панель для ручного разгона. Настройки распределяются по профилям.

Тесты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

Температура

В нашем распоряжении есть видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650. Мы провели сравнительное тестирование на базе платформы с процессором AMD Ryzen 5 3600 с ультра настройками графики в играх.

FireStrike Extreme

TimeSpy

NightRaid

3DMark

Тесты в играх INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

Battlefield V: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650

Мы проводили тестирование с актуальными версиями драйверов и последними обновлениями в играх. В мониторинге запись велась в разрешении Full HD с Ultra настройками графики.

Far Cry New Dawn: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650

Metro Exodus: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650

Batman AK: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650

Rise of Tomb Raider: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650

Rainbow Six Siege: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650

World of Tanks: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650

Разгон

С помощью фирменной утилиты дополнительно к заводскому разгону провели увеличение частоты процессора и ядра на 10%. Получили стабильные 1657/1942 МГц.

Установленная система охлаждения справилась с нагрузкой, обеспечив низкие рабочие температуры при продолжительной нагрузке.

Итоги по INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB в большинстве современных игр обеспечивает стабильные 60 кадров на высоких настройках графики, не ставя повышенных требований к блоку питания в системе. Преимуществом этой видеокарты являются компактные габариты, металлическая защитная пластина, поддержка бесшумного режима работы, подсветка. Плюс не забудем про возможность дальнейшего ручного разгона.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".