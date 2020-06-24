Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)

Видеокарты в пределах 20 000 рублей относятся к сегменту «народных», и, как показала практика тестов, они предлагают достаточно высокий уровень быстродействия, позволяющий наслаждаться современными играми без видимых зависаний и заметных задержек в сложных сценах. Одним из таких примеров является INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB.

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

Как можно догадаться по названию, одной из ее особенностей стала установка вентиляторов с подсветкой. В российских магазинах доступна в среднем за 19 000 рублей.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с традиционным оформлением. Внутри коробки находится в защитном антистатическом пакете.

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

Комплект включает набор документации и диск с программным обеспечением.

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

Внешний вид

Выход GeForce GTX 1660 SUPER в свое время стал ответом NVIDIA на готовившийся релиз Radeon RX 5500. Одним из заметных изменений в сравнении с оригинальной GTX 1660 стало внедрение быстрой памяти GDDR6, используемой в старших видеокартах.

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

192-битная шина. Базовая тактовая частота 2000 МГц (8000 МГц). Объем 6 Гбайт.

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

Расширен диапазон энергопотребления с 120 до 125 Вт. Используется ядро TU116-300 с 1408 ядрами CUDA, 88 текстурными блоками и 48 блоками растеризации.

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

Тактовая частота составляет 1530/1815 МГц. Проведен заводской разгон динамической частоты с 1785 МГц.

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

Видеокарта INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB получила двухвентиляторное охлаждение. Это 90 мм вентиляторы с поддержкой режима полной остановки.

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

Можно обратить внимание на лопасти из полупрозрачного пластика. Они во время работы подсвечиваются многоцветной подсветкой.

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

По умолчанию цвет отображает уровень загрузки графического ядра.

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

В конструкции используется металлический радиатор, окрашенный в темно-серый цвет. На боковой грани вставка с логотипом производителя.

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

Для работы видеокарта требует подачи дополнительного питания через 8-пиновый разъем. К весомым плюсам отнесем усиливающую металлическую пластину, осуществляющую контакт с платой через термопрокладку.

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

Большинство конкурентов для удешевления используют пластик или оставляют эту сторону без защиты. Габариты у нее компактные. Длина не превышает 22 сантиметров. На материнской плате занимает два слота расширения.

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

На панель разъемов выведены три DisplayPort и один HDMI. Широкие вырезы в верхней части.

Софт

С официального сайта можно загрузить фирменный центр INNO3D TuneIT. В ее главном окне отображается мониторинг по процессору и памяти. Температура и скорость вращения вентиляторов.

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

Отдельное окно под управление подсветкой.

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

Разгон в один клик на 2, 5 или 10%.

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

Панель для ручного разгона. Настройки распределяются по профилям.

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

Тесты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

В нашем распоряжении есть видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650. Мы провели сравнительное тестирование на базе платформы с процессором AMD Ryzen 5 3600 с ультра настройками графики в играх.

Температура

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

FireStrike Extreme

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

TimeSpy

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

NightRaid

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

3DMark

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

Тесты в играх INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

Мы проводили тестирование с актуальными версиями драйверов и последними обновлениями в играх. В мониторинге запись велась в разрешении Full HD с Ultra настройками графики.

Battlefield V: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650

Far Cry New Dawn: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650

Metro Exodus: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650

Batman AK: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650

Rise of Tomb Raider: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650

Rainbow Six Siege: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650

World of Tanks: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650

Разгон

С помощью фирменной утилиты дополнительно к заводскому разгону провели увеличение частоты процессора и ядра на 10%. Получили стабильные 1657/1942 МГц.

Установленная система охлаждения справилась с нагрузкой, обеспечив низкие рабочие температуры при продолжительной нагрузке.

Итоги по INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorINNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB в большинстве современных игр обеспечивает стабильные 60 кадров на высоких настройках графики, не ставя повышенных требований к блоку питания в системе. Преимуществом этой видеокарты являются компактные габариты, металлическая защитная пластина, поддержка бесшумного режима работы, подсветка. Плюс не забудем про возможность дальнейшего ручного разгона.
INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB
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