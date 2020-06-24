Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)

Как можно догадаться по названию, одной из ее особенностей стала установка вентиляторов с подсветкой. В российских магазинах доступна в среднем за 19 000 рублей.
КомплектацияПоставляется в компактной коробке с традиционным оформлением. Внутри коробки находится в защитном антистатическом пакете.
Комплект включает набор документации и диск с программным обеспечением.
Внешний видВыход GeForce GTX 1660 SUPER в свое время стал ответом NVIDIA на готовившийся релиз Radeon RX 5500. Одним из заметных изменений в сравнении с оригинальной GTX 1660 стало внедрение быстрой памяти GDDR6, используемой в старших видеокартах.
192-битная шина. Базовая тактовая частота 2000 МГц (8000 МГц). Объем 6 Гбайт.
Расширен диапазон энергопотребления с 120 до 125 Вт. Используется ядро TU116-300 с 1408 ядрами CUDA, 88 текстурными блоками и 48 блоками растеризации.
Тактовая частота составляет 1530/1815 МГц. Проведен заводской разгон динамической частоты с 1785 МГц.
Видеокарта INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB получила двухвентиляторное охлаждение. Это 90 мм вентиляторы с поддержкой режима полной остановки.
Можно обратить внимание на лопасти из полупрозрачного пластика. Они во время работы подсвечиваются многоцветной подсветкой.
По умолчанию цвет отображает уровень загрузки графического ядра.
В конструкции используется металлический радиатор, окрашенный в темно-серый цвет. На боковой грани вставка с логотипом производителя.
Для работы видеокарта требует подачи дополнительного питания через 8-пиновый разъем. К весомым плюсам отнесем усиливающую металлическую пластину, осуществляющую контакт с платой через термопрокладку.
Большинство конкурентов для удешевления используют пластик или оставляют эту сторону без защиты. Габариты у нее компактные. Длина не превышает 22 сантиметров. На материнской плате занимает два слота расширения.
На панель разъемов выведены три DisplayPort и один HDMI. Широкие вырезы в верхней части.
СофтС официального сайта можно загрузить фирменный центр INNO3D TuneIT. В ее главном окне отображается мониторинг по процессору и памяти. Температура и скорость вращения вентиляторов.
Отдельное окно под управление подсветкой.
Разгон в один клик на 2, 5 или 10%.
Панель для ручного разгона. Настройки распределяются по профилям.
Тесты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGBВ нашем распоряжении есть видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650. Мы провели сравнительное тестирование на базе платформы с процессором AMD Ryzen 5 3600 с ультра настройками графики в играх.
Температура
FireStrike Extreme
TimeSpy
NightRaid
3DMark
Тесты в играх INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGBМы проводили тестирование с актуальными версиями драйверов и последними обновлениями в играх. В мониторинге запись велась в разрешении Full HD с Ultra настройками графики.
Battlefield V: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650
Far Cry New Dawn: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650
Metro Exodus: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650
Batman AK: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650
Rise of Tomb Raider: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650
Rainbow Six Siege: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650
World of Tanks: INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB vs GeForce GTX 1650
РазгонС помощью фирменной утилиты дополнительно к заводскому разгону провели увеличение частоты процессора и ядра на 10%. Получили стабильные 1657/1942 МГц.
Установленная система охлаждения справилась с нагрузкой, обеспечив низкие рабочие температуры при продолжительной нагрузке.
Итоги по INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGBINNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB в большинстве современных игр обеспечивает стабильные 60 кадров на высоких настройках графики, не ставя повышенных требований к блоку питания в системе. Преимуществом этой видеокарты являются компактные габариты, металлическая защитная пластина, поддержка бесшумного режима работы, подсветка. Плюс не забудем про возможность дальнейшего ручного разгона.
INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".