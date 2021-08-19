Обзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA44). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках

Видеокарты серии INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 отличают компактные габариты и отсутствие подсветки. В рамках нее доступна модификации с базовыми частотами и заводским разгоном. Сегодня в рамках «Лаборатории» поделимся опытом эксплуатации старшей версии.

Комплектация

Упакована видеокарта, оформленной в игровой стилистике. На ней можно обратить внимание на пометку о двух занимаемых слотах на материнской плате.

Комплект включает карточку с рекомендациями по подборку блока питания и карту с благодарностью по покупке.

Внешний вид

На фоне решений конкурентов ее выделяют строгий выдержанный внешний вид без декоративных элементов и подсветки. Установленный кожух системы охлаждения со шлифованным покрытием.

Второе отличие касается только двух занимаемых слотов на материнской плате. Это дает возможность рассматривать ее в сборки в компактных корпусах в формате mATX.

Длина кожуха 30 сантиметров. Выступающие элементы также отсутствуют.

Три 90 мм вентилятора. Используется распространённая схема с чередованием направления вращения лопастей.

Тыльный вентилятор прокачивает воздух сквозь ребра радиатора. С обратной стороны в его зоне на усиливающей пластине есть фигурные вырезы.

Как можно заметить конструкция усилена пластиной. Она же защищает печатную плату от попадания посторонних предметов при монтаже.

Дополнительно к линии PCI питание видеокарта получает через два 8-пинвоых разъема на боковой грани. TDP – 350 Вт. Сам производитель рекомендует установку источника питания мощностью от 750 Вт.

Панель разъемов у INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC включает три разъема DisplayPort и один HDMI. Часть задней стенки представляет вентиляционную решетку.

Состоит радиатор из трех секций с металлическими пластинами. Каждая из них контактирует со своей частью элементов на печатной плате.

Между собой части соединены никелированными медными трубками. Часть из них изогнуты и расположены только в центральном блоке.

С крышкой графического процессора контактирует через никелированное основание. Прижим равномерный. Также можно обратить внимание на то что и усиливающая пластина участвует в отводе тепла.

Установлено ядро GA102-225-A1, выполненное по 8нм техпроцессу. Его частота повышена до 1680 МГц. Применена 17 фазная подсистема питания. Используются компоненты с высоким ресурсом службы.

Располагает в работе 12 Гбайт графической памяти. Чипы памяти Micron с частотой 19000 МГц. Шина – 384 бит.

Тесты

Для видеокарты можно загрузить фирменную утилиту INNO3D Tune IT, позволяющую проводить разгон процессора и памяти, а также проводить настройку системы отвода тепла.

Тесты видеокарты велись с процессором Intel Core i5-10600K. В системе установлены 16 Гбайт оперативной памяти объемом 16 Гбайт с частотой 3600 МГц.

В играх установлены максимально возможные настройки графики. Проведена серия из трех запусков бенчмарка, в таблицу внесены средние данные из выборки.

Итоги

Установленная система охлаждения справляется с нагрузкой хорошо. В режиме продолжительной синтетической нагрузки температура держалась в районе 79 градусов.INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC – хорошо сбалансированный вариант исполнения видеокарты на базе RTX 3080 Ti, получивший эффективное и компактное охлаждение с общими компактными габаритами. Наличие бекплейта, низкие рабочие температуры, заводской разгон, фирменный софт для настройки. Из особенностей 2-слотовое исполнение и отсутствие подсветки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".