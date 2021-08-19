Обзор INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC (N308T3-126XX-1810VA44). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках

Видеокарты серии INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 отличают компактные габариты и отсутствие подсветки. В рамках нее доступна модификации с базовыми частотами и заводским разгоном. Сегодня в рамках «Лаборатории» поделимся опытом эксплуатации старшей версии.

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

Комплектация

Упакована видеокарта, оформленной в игровой стилистике. На ней можно обратить внимание на пометку о двух занимаемых слотах на материнской плате.

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

Комплект включает карточку с рекомендациями по подборку блока питания и карту с благодарностью по покупке.

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

Внешний вид

На фоне решений конкурентов ее выделяют строгий выдержанный внешний вид без декоративных элементов и подсветки. Установленный кожух системы охлаждения со шлифованным покрытием.

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

Второе отличие касается только двух занимаемых слотов на материнской плате. Это дает возможность рассматривать ее в сборки в компактных корпусах в формате mATX.

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

Длина кожуха 30 сантиметров. Выступающие элементы также отсутствуют.

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

Три 90 мм вентилятора. Используется распространённая схема с чередованием направления вращения лопастей.

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

Тыльный вентилятор прокачивает воздух сквозь ребра радиатора. С обратной стороны в его зоне на усиливающей пластине есть фигурные вырезы.

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

Как можно заметить конструкция усилена пластиной. Она же защищает печатную плату от попадания посторонних предметов при монтаже.

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

Дополнительно к линии PCI питание видеокарта получает через два 8-пинвоых разъема на боковой грани. TDP – 350 Вт. Сам производитель рекомендует установку источника питания мощностью от 750 Вт.

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

Панель разъемов у INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC включает три разъема DisplayPort и один HDMI. Часть задней стенки представляет вентиляционную решетку.

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

Состоит радиатор из трех секций с металлическими пластинами. Каждая из них контактирует со своей частью элементов на печатной плате.

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

Между собой части соединены никелированными медными трубками. Часть из них изогнуты и расположены только в центральном блоке.

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

С крышкой графического процессора контактирует через никелированное основание. Прижим равномерный. Также можно обратить внимание на то что и усиливающая пластина участвует в отводе тепла.

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

Установлено ядро GA102-225-A1, выполненное по 8нм техпроцессу. Его частота повышена до 1680 МГц. Применена 17 фазная подсистема питания. Используются компоненты с высоким ресурсом службы.

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

Располагает в работе 12 Гбайт графической памяти. Чипы памяти Micron с частотой 19000 МГц. Шина – 384 бит.

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

Для видеокарты можно загрузить фирменную утилиту INNO3D Tune IT, позволяющую проводить разгон процессора и памяти, а также проводить настройку системы отвода тепла.

Тесты

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

Тесты видеокарты велись с процессором Intel Core i5-10600K. В системе установлены 16 Гбайт оперативной памяти объемом 16 Гбайт с частотой 3600 МГц.

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

В играх установлены максимально возможные настройки графики. Проведена серия из трех запусков бенчмарка, в таблицу внесены средние данные из выборки.

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC

Установленная система охлаждения справляется с нагрузкой хорошо. В режиме продолжительной синтетической нагрузки температура держалась в районе 79 градусов.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorINNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC – хорошо сбалансированный вариант исполнения видеокарты на базе RTX 3080 Ti, получивший эффективное и компактное охлаждение с общими компактными габаритами. Наличие бекплейта, низкие рабочие температуры, заводской разгон, фирменный софт для настройки. Из особенностей 2-слотовое исполнение и отсутствие подсветки.
INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3 OC
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