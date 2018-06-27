Обзор INOI 2. Лучший LTE-смартфон до 4000 рублей

2018-06-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - INOI 2; [354]
В течение двух прошедших недель мы имели возможность подробного изучения двух российских смартфонов INOI 2 Lite и INOI 3 Lite, оба относятся к недорогому сегменту и являются упрощенной версией базовой модели. Сегодня продолжая изучение модельной линейки в центре внимания будет INOI 2 с поддержкой LTE и Android 7.0.

INOI 2

Все смартфоны этого производителя идут с сервисной и гарантийной поддержкой на территории России. К моменту публикации он находится в широком доступе, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

INOI 2 обзор

Комплектация

Поставляется INOI 2 в коробке из плотного картона с изображением смартфона и данными по его характеристикам. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

INOI 2

Внешний вид

Выполнен INOI 2 в форм-факторе классического моноблока. Основным материалом корпуса выступает пластик.

INOI 2

Компактный и аккуратный корпус с хорошим качеством сборки. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу без зазоров.

INOI 2

Вышел в золотистой и черной расцветках. Вместе со цветом крышки меняется и цвет рамки вокруг экрана.

INOI 2

В верхнем левом углу выведен объектив основной камеры и светодиодная вспышка. По центру красуется хромированный логотип производителя.

INOI 2

INOI 2

На верхнем торце microUSB и аудиоразъем. Справа качелька регулировки громкости и кнопка включения.

INOI 2

INOI 2

Корпус разборный. Под крышкой у INOI 2 расположены слоты под две SIM и карту памяти формата microSD. Аккумулятор съемный, для доступа ко всем трем слотам потребуется предварительный съем батарейки.

INOI 2

Рамки вокруг экрана характерной ширины. Снизу три сенсорные кнопки без подсветки, сверху разговорная решетка динамика, датчики приближения и освещения, объектив фронтальной камеры.

INOI 2

INOI 2

Смартфон удобно лежит в руке, ключевые элементы и вся площадь дисплея находятся в пределах быстрого доступа.

Экран

Изображение выводится на 5-дюймовый TFT TN экран. Разрешение 480 на 854 пикселей. У этого типа матрицы есть ограничения по углам обзора. Качество экрана с учетом стоимости хорошее. Он позволяет просматривать ленты социальных сетей, работать с приложениями и наслаждаться мультимедийным контентом. Сенсорный слой распознает до двух касаний.

INOI 2

Начинка

Установлена 4-ядерная платформа MediaTek MT6737 с ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1.3 ГГц. Графическое ядро Mali-T720. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Работает система стабильно.

INOI 2

INOI 2

Связь

INOI 2 может похвастать поддержкой LTE с оптимизацией под использование SIM-карт российских операторов. Скорость загрузки файлов высокая. Bluetooth 4.0 с A2DP и Wi-Fi. На старт навигационного модуля уходит около 30-40 секунд, смартфон можно использовать в качестве навигатора в автомобиле.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 2500 мАч. Он дает до 4.5 часов работы без подзарядки с постоянно работающим экраном. В смешанном режиме это весь рабочий день.

INOI 2

На восстановление комплектным адаптером уходит около 2 часов. График зарядки и разрядки равномерные.

INOI 2

Камера

Основная камера у INOI 2 с разрешением 5 Мп, фронтальная 2 Мп. Используется приложение с базовым набором настроек и дополнительных режимов съемки. При наличие достаточной освещенности демонстрируется хорошее качество съемки.

INOI 2

INOI 2

INOI 2

INOI 2

Софт

Предустановлена операционная система Android 7.0 без стороннего лаунчера. В приложениях можно заметить наличие утилиты INOI для получения сервисной поддержки, дополнительных настроек оформления и чата. Все необходимые приложения пользователь сможет поставить самостоятельно с Play Market.

INOI 2

Итоги по INOI 2

INOI 2 станет отличным вариантом при поиске смартфона в ценовом сегменте до 4000 рублей. Здесь есть весь необходимый базовый набор опций, позволяющий использовать Android-приложения, получать высокоскоростной доступ в сеть и не переживать о качестве сборки и дизайне.

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