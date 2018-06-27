Обзор INOI 2. Лучший LTE-смартфон до 4000 рублей

В течение двух прошедших недель мы имели возможность подробного изучения двух российских смартфонов INOI 2 Lite и INOI 3 Lite, оба относятся к недорогому сегменту и являются упрощенной версией базовой модели. Сегодня продолжая изучение модельной линейки в центре внимания будет INOI 2 с поддержкой LTE и Android 7.0.

INOI 2 обзор

Все смартфоны этого производителя идут с сервисной и гарантийной поддержкой на территории России. К моменту публикации он находится в широком доступе, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется INOI 2 в коробке из плотного картона с изображением смартфона и данными по его характеристикам. Комплект включает зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен INOI 2 в форм-факторе классического моноблока. Основным материалом корпуса выступает пластик.

Компактный и аккуратный корпус с хорошим качеством сборки. Отдельные элементы плотно подогнаны к друг другу без зазоров.

Вышел в золотистой и черной расцветках. Вместе со цветом крышки меняется и цвет рамки вокруг экрана.

В верхнем левом углу выведен объектив основной камеры и светодиодная вспышка. По центру красуется хромированный логотип производителя.

На верхнем торце microUSB и аудиоразъем. Справа качелька регулировки громкости и кнопка включения.

Корпус разборный. Под крышкой у INOI 2 расположены слоты под две SIM и карту памяти формата microSD. Аккумулятор съемный, для доступа ко всем трем слотам потребуется предварительный съем батарейки.

Рамки вокруг экрана характерной ширины. Снизу три сенсорные кнопки без подсветки, сверху разговорная решетка динамика, датчики приближения и освещения, объектив фронтальной камеры.

Экран

Смартфон удобно лежит в руке, ключевые элементы и вся площадь дисплея находятся в пределах быстрого доступа.Изображение выводится на 5-дюймовый TFT TN экран. Разрешение 480 на 854 пикселей. У этого типа матрицы есть ограничения по углам обзора. Качество экрана с учетом стоимости хорошее. Он позволяет просматривать ленты социальных сетей, работать с приложениями и наслаждаться мультимедийным контентом. Сенсорный слой распознает до двух касаний.

Начинка

Установлена 4-ядерная платформа MediaTek MT6737 с ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1.3 ГГц. Графическое ядро Mali-T720. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Работает система стабильно.

Связь

Аккумулятор

INOI 2 может похвастать поддержкой LTE с оптимизацией под использование SIM-карт российских операторов. Скорость загрузки файлов высокая. Bluetooth 4.0 с A2DP и Wi-Fi. На старт навигационного модуля уходит около 30-40 секунд, смартфон можно использовать в качестве навигатора в автомобиле.За автономную работу отвечает аккумулятор с емкостью 2500 мАч. Он дает до 4.5 часов работы без подзарядки с постоянно работающим экраном. В смешанном режиме это весь рабочий день.

На восстановление комплектным адаптером уходит около 2 часов. График зарядки и разрядки равномерные.

Камера

Основная камера у INOI 2 с разрешением 5 Мп, фронтальная 2 Мп. Используется приложение с базовым набором настроек и дополнительных режимов съемки. При наличие достаточной освещенности демонстрируется хорошее качество съемки.

Софт

Предустановлена операционная система Android 7.0 без стороннего лаунчера. В приложениях можно заметить наличие утилиты INOI для получения сервисной поддержки, дополнительных настроек оформления и чата. Все необходимые приложения пользователь сможет поставить самостоятельно с Play Market.

Итоги по INOI 2

INOI 2 станет отличным вариантом при поиске смартфона в ценовом сегменте до 4000 рублей. Здесь есть весь необходимый базовый набор опций, позволяющий использовать Android-приложения, получать высокоскоростной доступ в сеть и не переживать о качестве сборки и дизайне.