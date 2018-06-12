Обзор INOI 3 Lite. Недорогой 3G-смартфон с двойной камерой

Сегодня героем нашего обзора будет недорогой смартфон INOI 3 Lite с двойным модулем основной камеры и пяти дюймовым дисплеем. Помимо этого, заявлены 1 и 8 Гбайт памяти, 4-ядерный процессор и Android 7.0. Ранее смартфоны от российской компании «Иной» мы не изучали, но знакомы с громким релизом INOI R7 на базе операционной системы Sailfish. Анонсирован он был в апреле текущего года и уже стал доступен в российских магазинах с рекомендованной стоимостью в 3990 рублей.

INOI 3 Lite обзор

Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется смартфон в компактной коробке со светлым оформлением. В комплекте покупатель получает зарядное устройство, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен INOI 3 Lite в компактном корпусе из черного пластика. Задняя крышка с софт-тач покрытием.

Собран аккуратно, без видимых огрехов. В руке лежит удобно, основные элементы управления находятся в пределах быстрой доступности.

На тыльной стороне внимание обращает модуль основной камеры с двумя линзами. Ранее эта опция была характерна только для моделей среднего и высокого ценового сегментов.

Линзы не выступают за пределы корпуса, так исключается риск появления царапин. Камеры разделяет светодиодная вспышка.

На нижней стороне выведена продолговатая решетка динамика, она может перекрываться при размещении в ладони.

Справа кнопка включения и качелька громкости. Кнопки зафиксированы в корпусе хорошо, не люфтят.

Оба разъема у INOI 3 Lite на верхнем торце. Тут microUSB и разъем для подключения проводных наушников.

Лицевая сторона с защитным стеклом с эффектом 2.5D. Олеофобное и антибликовые покрытия отсутствуют.

Ряд сенсорных кнопок перенесен в интерфейс. На верхней рамке разговорная решетка динамика и объектив фронтальной камеры.

Корпус разборный. Под крышкой находятся съемный аккумулятор, два отсека под SIM и слот для карты памяти формата microSD.

Экран

Изображение выводится на 5-дюймовый дисплей с разрешением 480 на 960 пикселей. Это TFT TN-матрица с ограниченными углами обзора. Яркость у экрана не высокая, под прямыми солнечными лучами слепнет. Сенсорный слой распознает до двух одновременных касаний.

Начинка

Работает INOI 3 Lite на базе 4-ядерной платформы MediaTek MT6580 с ядрами Cortex A7 и графикой Mali-400 MP2. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Смартфон изначально не позиционируется, как высокопроизводительный, да и ждать этого в низком ценовом сегменте не стоит. С работой системы он справляется достойно, заметных задержек не наблюдается.

Связь

Аккумулятор

Поддерживается 3G, проблем с SIM-картами российских операторов не наблюдалось. Bluetooth 4.0 и Wi-FI 2.4 ГГц. На холодный старт навигационного модуля уходит 40-50 секунд. Точность позиционирования позволяет использовать его в качестве автомобильного навигатора.Автономную работу обеспечивает батарейка с емкостью 2250 мАч. Её хватает 3.5 часа в смешанном сценарии эксплуатации и около 2.5 часов в максимальной нагрузке.

При активном использовании в течение дня может потребоваться дополнительный сеанс зарядки.

Камера

Установлен основной модуль, состоящий из 8 и 0.3 Мп камеры. Фронтальная 5 Мп. Есть автофокус. В дневное время можно получать снимки с высокой резкостью. При ухудшении условий освещений, появляются артефакты и смазанность. Используется привычное приложение из пакета Google.

Софт

INOI 3 Lite работает на базе операционной системы Android 7.0 без сторонней оболочки. В память устройства добавлено приложение, упрощающее получение поддержки со стороны производителя.

Есть утилиты для работы с контактами и несколько приложений от Яндекса.

Итоги по INOI 3 Lite

INOI 3 Lite не хватает звезд с неба, но и не имеет явных огрехов в качестве исполнения, а также оснащенности. Это недорогой 3G-смартфон с базовым функционалом, обеспечивающим доступ к популярным Android-приложениям. Недостатки в виде отсутствия 4G и малом объеме оперативной памяти, являются условными, будем реалистами, в сегменте 4000 рублей сложно подобрать что-то лучше в официальной рознице.