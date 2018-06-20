Обзор INOI 2 Lite. Недорогой 3G-смартфон

Продолжая изучение модельной линейки российской компании INOI, вслед за обзором INOI 3 Lite, у нас в центре внимания будет INOI 2 Lite. Эта модель является базовой во второй линейке, предлагающая стартовый функционал без поддержки LTE. Для него заявлены использование 4-ядерной платформы MediaTek MTK6580, операционной системы Android 7.0 и 5 Мп основной камеры.

INOI 2 Lite обзор

На все смартфоны этого производителя осуществляется техническая и сервисная поддержка в 146 сервисных российских центрах. К моменту публикации он стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. В комплекте покупатель получает зарядное устройство, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен INOI 2 Lite в компактном корпусе черного цвета, выполненного из пластика. Внешние поверхности софт-тач.

Дизайн скромный и выдержанный. Здесь отсутствуют яркие декоративные элементы оформления.

Корпус у смартфона разборный, под крышкой расположены слоты под две SIM-карты и карту памяти формата microSD, а также съемный аккумулятор.

На правой грани качелька регулировки громкости и кнопка включения. Кнопки с коротким ходом и внятным откликом.

Сверху microUSB с поддержкой OTG и аудиоразъем под проводное подключение наушников. Из-за близкого расположения задействовать два разъема одновременно может быть затруднительно.

В верхнем углу крышки не выступающая за пределы корпуса основная камера и светодиодная вспышка. Снизу решетка динамика.

Лицевая сторона INOI 2 Lite с традиционной компоновкой. На нижней рамке три сенсорные кнопки без подсветки, сверху разговорная решетка динамика и фронтальная камера.

Собран корпус хорошо, при надавливании крышка не продавливается, не скрипит и не люфтит. В руке лежит удобно. Придраться можно к подверженности загрязнению следами пальцев, такая проблема характерна для софт-тач покрытия.

Экран

Изображение выводится на 5-дюймовую TFT TN-матрицу с разрешением 480 на 854 пикселей. Углы обзора ограничены. Под прямыми солнечными лучами картинка слепнет. Поддерживается адаптивная регулировка. Сенсорный слой распознает два касания.

Начинка

На борту 4-ядерный процессор MediaTek MT6580 с четырьмя ядрами Cortex A7 и графикой Mali-400 MP2. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Смартфон хорошо справляется с рабочими и повседневными приложениями, но его не стоит рассматривать под игры со сложной графикой.

Связь

Аккумулятор

Возможности связи ограничены стандартом 3G, LTE поддерживает его старшая модификация INOI 2, которую мы рассмотрим уже на следующей неделе. Голос передается без искажений, скорость загрузки файлов приемлемая. Wi-Fi 2.4 ГГц, Bluetooth 4.0 с поддержкой A2DP. GPS на холодный старт требует около 40-50 секунд.INOI 2 Lite располагает обслуживаемой батарейкой с емкостью 2500 мАч. Её с учетом разрешения экрана и платформы хватает на весь день активной эксплуатации.

Беспрерывная смешанная нагрузка разрядит его за 4 часа, график разрядки равномерный. 2 часа потребуется на восстановление заряда.

Камера

Основная камера с разрешением 5 Мп, автофокус. Приложение предлагает ручные настройки и базовый набор режимов. В дневное время снимками не стыдно будет делиться с подписчиками в социальных сетях и друзьями в мессенджерах.

Софт

Установлена чистая операционная система Android 7.0 без стороннего лаунчера. Пользователю доступно фирменное приложение INOI с доступом к чату, сервисной поддержке и дополнительной настройке визуальной составляющей системы. Интерфейс работает плавно.

Итоги по INOI 2 Lite

INOI 2 Lite – недорогой 3G-смартфон с хорошим качеством исполнения и базовым функционалом. На изыски тут рассчитывать не стоит, но и при этом он честно отрабатывает каждый вложенный в него рубль. Доплатив 1000 рублей, можно будет получить поддержку LTE в старшем INOI 2, если эта опция не является критичной, это лишняя возможность сэкономить и выбрать LITE-версию.