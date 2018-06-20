Обзор INOI 2 Lite. Недорогой 3G-смартфон

2018-06-20, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - INOI 2 Lite; [217]
Продолжая изучение модельной линейки российской компании INOI, вслед за обзором INOI 3 Lite, у нас в центре внимания будет INOI 2 Lite. Эта модель является базовой во второй линейке, предлагающая стартовый функционал без поддержки LTE. Для него заявлены использование 4-ядерной платформы MediaTek MTK6580, операционной системы Android 7.0 и 5 Мп основной камеры.

INOI 2 Lite

На все смартфоны этого производителя осуществляется техническая и сервисная поддержка в 146 сервисных российских центрах. К моменту публикации он стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

INOI 2 Lite обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с минималистичным оформлением. В комплекте покупатель получает зарядное устройство, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

INOI 2 Lite

Внешний вид

Выполнен INOI 2 Lite в компактном корпусе черного цвета, выполненного из пластика. Внешние поверхности софт-тач.

INOI 2 Lite

Дизайн скромный и выдержанный. Здесь отсутствуют яркие декоративные элементы оформления.

INOI 2 Lite

Корпус у смартфона разборный, под крышкой расположены слоты под две SIM-карты и карту памяти формата microSD, а также съемный аккумулятор.

INOI 2 Lite

На правой грани качелька регулировки громкости и кнопка включения. Кнопки с коротким ходом и внятным откликом.

INOI 2 Lite

Сверху microUSB с поддержкой OTG и аудиоразъем под проводное подключение наушников. Из-за близкого расположения задействовать два разъема одновременно может быть затруднительно.

INOI 2 Lite

В верхнем углу крышки не выступающая за пределы корпуса основная камера и светодиодная вспышка. Снизу решетка динамика.

INOI 2 Lite

Лицевая сторона INOI 2 Lite с традиционной компоновкой. На нижней рамке три сенсорные кнопки без подсветки, сверху разговорная решетка динамика и фронтальная камера.

INOI 2 Lite

INOI 2 Lite

Собран корпус хорошо, при надавливании крышка не продавливается, не скрипит и не люфтит. В руке лежит удобно. Придраться можно к подверженности загрязнению следами пальцев, такая проблема характерна для софт-тач покрытия.

INOI 2 Lite

Экран

Изображение выводится на 5-дюймовую TFT TN-матрицу с разрешением 480 на 854 пикселей. Углы обзора ограничены. Под прямыми солнечными лучами картинка слепнет. Поддерживается адаптивная регулировка. Сенсорный слой распознает два касания.

INOI 2 Lite

Начинка

На борту 4-ядерный процессор MediaTek MT6580 с четырьмя ядрами Cortex A7 и графикой Mali-400 MP2. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Смартфон хорошо справляется с рабочими и повседневными приложениями, но его не стоит рассматривать под игры со сложной графикой.

INOI 2 Lite

INOI 2 Lite

Связь

Возможности связи ограничены стандартом 3G, LTE поддерживает его старшая модификация INOI 2, которую мы рассмотрим уже на следующей неделе. Голос передается без искажений, скорость загрузки файлов приемлемая. Wi-Fi 2.4 ГГц, Bluetooth 4.0 с поддержкой A2DP. GPS на холодный старт требует около 40-50 секунд.

Аккумулятор

INOI 2 Lite располагает обслуживаемой батарейкой с емкостью 2500 мАч. Её с учетом разрешения экрана и платформы хватает на весь день активной эксплуатации.

INOI 2 Lite

Беспрерывная смешанная нагрузка разрядит его за 4 часа, график разрядки равномерный. 2 часа потребуется на восстановление заряда.

INOI 2 Lite

Камера

Основная камера с разрешением 5 Мп, автофокус. Приложение предлагает ручные настройки и базовый набор режимов. В дневное время снимками не стыдно будет делиться с подписчиками в социальных сетях и друзьями в мессенджерах.

INOI 2 Lite

INOI 2 Lite

INOI 2 Lite

INOI 2 Lite

INOI 2 Lite

INOI 2 Lite

Софт

INOI 2 Lite

Установлена чистая операционная система Android 7.0 без стороннего лаунчера. Пользователю доступно фирменное приложение INOI с доступом к чату, сервисной поддержке и дополнительной настройке визуальной составляющей системы. Интерфейс работает плавно.

INOI 2 Lite

Итоги по INOI 2 Lite

INOI 2 Lite – недорогой 3G-смартфон с хорошим качеством исполнения и базовым функционалом. На изыски тут рассчитывать не стоит, но и при этом он честно отрабатывает каждый вложенный в него рубль. Доплатив 1000 рублей, можно будет получить поддержку LTE в старшем INOI 2, если эта опция не является критичной, это лишняя возможность сэкономить и выбрать LITE-версию.

Комментарии:
Топ 10 лучших игровых ноутбуков 2018 год...
Топ 10 лучших игровых ноутбуков 2018 годВ прошлом лучшие игровые ноутбуки совсем не отличались своим дизайном или характеристиками, в них обычно ...
OPPO представила флагманский смартфон OP...
OPPO представила флагманский смартфон OPOPPO, один из мировых лидеров в области производства смартфонов представили Find X. Find X – флагманский ...
Отгрузка графических карт начинает падат...
Отгрузка графических карт начинает падатПроизводители графических карт начинают ощущать спад продаж видеокарт со второй половины 2018 года, в осн...
Опубликованы примеры фото с камеры Sony ...
Опубликованы примеры фото с камеры Sony Компания Sony опубликовала первые примеры фотографий с камеры смартфона Xperia XZ2 Premium, представленно...
ASUS показали новый роутер ASUS RT-AX88U...
ASUS показали новый роутер ASUS RT-AX88UДвухдиапазонный роутер ASUS RT-AX88U во многом напоминает топовую модель ROG Rapture. Оба диапазона подде...
ASUS представили новый роутер ASUS AiMes...
ASUS представили новый роутер ASUS AiMesС каждым годом мы используем в повседневной жизни все больше беспроводных устройств. В наших домах появля...
ASUS представили новый роутер ROG Raptur...
ASUS представили новый роутер ROG RapturС каждым годом мы используем в повседневной жизни все больше беспроводных устройств. В наших домах появля...
Реле напряжения SVEN OVP-15P лучшая защи...
Реле напряжения SVEN OVP-15P лучшая защиРеле напряжения (“Over Voltage Protector”) с функцией сетевого фильтра OVP-15P от SVEN обеспечит бытовую ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор INOI 2 Lite. Недорогой 3G-смартфонОбзор INOI 2 Lite. Недорогой 3G-смартфон
Обзор Acer Aspire U27-880. 27-дйюмовый моноблок с сенсорным управлениемОбзор Acer Aspire U27-880. 27-дйюмовый моноблок с сенсорным управлением
Обзор BQ-5008L Brave. Недорогой LTE-смартфон с усиленным стекломОбзор BQ-5008L Brave. Недорогой LTE-смартфон с усиленным стеклом
Обзор Sony Alpha ILCE-6500 Kit. Профессиональная камера размером с мыльницуОбзор Sony Alpha ILCE-6500 Kit. Профессиональная камера размером с мыльницу
Обзор HyperX Predator DDR4 RGB (HX429C15PB3AK2/16). Быстрая и яркая оперативная памятьОбзор HyperX Predator DDR4 RGB (HX429C15PB3AK2/16). Быстрая и яркая оперативная память
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad P5...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad P5Мы привыкли к тому, что производительные ноутбуки обычно позиционируют как игровые решения. Большинство н...
Обзор Don't Stand Out. Неплохая попытка ...
Обзор Don't Stand Out. Неплохая попытка На данный момент на игровом рынке очень много проектов, которые пытаются заменить собой легендарного пред...
Предварительный обзор Apexgaming Hermes....
Предварительный обзор Apexgaming Hermes.В последнее время большинство корпусов на рынке стали выглядеть примерно одинаково — на фронтальной панел...
Обзор StarShooters. Война в космосе...
Обзор StarShooters. Война в космосеКазуальные игры на то и придуманы, чтобы позволить вас с удовольствием и без лишних нервов сражаться в ви...
Предварительный обзор Cooler Master CK62...
Предварительный обзор Cooler Master CK62Механические клавиатуры в последнее время стали пользоваться большим спросом среди пользователей. Их преи...
Обзор Lineage 2 Arena. Классика в новом ...
Обзор Lineage 2 Arena. Классика в новом Когда-то давно, еще в школьные годы, мы с друзьями очень много играли в Lineage 2 и получали от этого тон...
Предварительный обзор Maingear Pulse 15....
Предварительный обзор Maingear Pulse 15.В последнее время игровые ноутбуки стали пользоваться громадной популярностью. Дело не только в том, что ...
Предварительный обзор Roccat Vulcan. Нов...
Предварительный обзор Roccat Vulcan. НовНа выставке Computex 2018 показали достаточно много интересных новинок, но линейка клавиатур Roccat Vulca...
Обзор Antigraviator. Гонка для дерзких...
Обзор Antigraviator. Гонка для дерзкихЯ большой фанат гонок, играл практически во все, что вообще имеется в этом жанре. Мне очень понравилась T...
Предварительный обзор Parrot Anafi. Конк...
Предварительный обзор Parrot Anafi. КонкВ последнее время квадрокоптеры стали более популярными как среди обычных пользователей, так и среди проф...
Обзор FAR: Lone Sails. Стимпанк во всей ...
Обзор FAR: Lone Sails. Стимпанк во всей В последнее время я заметил, да и не только я, что современные игровые проекты перестали удивлять, если и...
Предварительный обзор Huawei Honor 9i. Я...
Предварительный обзор Huawei Honor 9i. ЯВ последнее время смартфонов с челкой стало очень много, я бы даже сказал слишком. Однако, производители ...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor