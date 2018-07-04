Обзор INOI 6 Lite. Полноэкранный 3G-смартфон

2018-07-04, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - INOI 6 Lite; [343]
Не так давно был представлен новый российский смарфтон INOI 6 Lite. Выполнен он в новомодном дизайне с узкими рамками и установили модуль основной камеры с двумя объективами. Модель стала упрощенной версией INOI 6 с поддержкой LTE и модулем сканера отпечатка пальца. Как и ранее производитель предлагает несколько решений в рамках одной серии в зависимости от задач и требований, без переплаты за лишние опции.

INOI 6 Lite

К моменту публикации продажи уже стартовали, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

INOI 6 Lite обзор

Комплектация

Поставляется INOI 6 Lite в коробке из плотного картона со светлым оформлением. В комплекте покупатель получает блок питания, кабель USB, скрепку для лотка SIM, руководство пользователя и гарантийный талон.

INOI 6 Lite

Внешний вид

Покупатель INOI 6 Lite может выбрать между черной и золотистой версий исполнения. Вместе с цветом крышки, будет меняться цвет рамки лицевой панели.

INOI 6 Lite

У черной – черная, у золотистой – белая. Корпус с аккуратным и выдержанным дизайном. Поверхность крышки с софт-тач покрытием. Визуально смартфон производит приятное впечатление.

INOI 6 Lite

В руке лежит удобно, не выскальзывает. К качеству сборки и подобранным материалам нареканий нет.

INOI 6 Lite

Корпус не разборный, для получения доступа к спаренному лотку SIM потребуется скрепка или комплектный ключ. Нужно будет выбрать между дополнительной памятью или второй SIM.

INOI 6 Lite

На противоположной грани кнопка включения и качелька регулировки громкости. Кнопки зафиксированы хорошо, не люфтят.

INOI 6 Lite

INOI 6 Lite

Сверху – аудиоразъем, снизу – microUSB с поддержкой OTG. Отверстия основного динамика расположены на боковом торце, так исключается его перекрытия при ношении в руке.

INOI 6 Lite

Модуль основной камеры с двумя линзами обрамлен хромированной окантовкой, он немного выступает за пределы основной плоскости. Под модулем светодиодная вспышка и логотип производителя.

INOI 6 Lite

Лицевая сторона INOI 6 Lite с защитным стеклом 2.5D. Нанесена дополнительная пленка. Ряд нижних кнопок перенесен в интерфейс.

INOI 6 Lite

На верхней рамке разговорная решетка динамика, объектив фронтальной камеры, датчики приближения и освещения.

INOI 6 Lite

Экран

Изображение выводится на 5.5-дюймовый дисплей с разрешением 640 на 1280 пикселей. Это IPS-матрица с хорошими углами обзор. Между стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка. Яркость равномерна по всей площади, поддерживается адаптивная регулировка. При просмотре видео в Youtube с помощью жестов можно задействовать всю площадь экрана. Сенсорный слой распознает до двух касаний.

INOI 6 Lite

Начинка

За основу INOI 6 Lite взята 4-ядерная платформа MediaTek MT6580 с тактовой частотой 1.2 ГГц. Графическое ядро Mali-400 MP2. Доступны 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт внутренней памяти. Уровня быстродействия достаточно для использования популярных приложений и игр с простой графикой.

INOI 6 Lite

INOI 6 Lite

Связь

Поддерживается только 3G-стандарт связи. SIM-карты российских операторов работают стабильно, скорость загрузки файлов приемлемая, голос передается чистым. Bluetooth 4.0 с поддержкой A2DP, Wi-Fi. На старт навигационного модуля с холодным поиском спутников уходит около 40-50 секунд.

Аккумулятор

Обеспечивается хорошая автономность, батарея с емкостью 4750 мАч. Это дает около 8 часов работы без необходимости подзарядки с постоянно включенным экраном. В смешанном сценарии зарядка будет требоваться раз в 1.5-2 дня.

INOI 6 Lite

Технология быстрой зарядки не поддерживается. На восстановление заряда комплектным адаптером уходит 4 часа.

Камера

Для основной камеры заявлено разрешение в 13 Мп, дополнен этот модуль 0.3 Мп. Фронтальная камера с 8 Мп сенсором, есть светодиодная вспышка для любителей селфи. Приложение для съемки с привычным набором настроек. Тесты смартфона проводились на ранних версиях программного обеспечения, в нашем экземпляре наблюдались проблемы с фокусировкой. Это должны подправить выпуском патчей.

INOI 6 Lite

INOI 6 Lite

INOI 6 Lite

INOI 6 Lite

INOI 6 Lite

INOI 6 Lite

Софт

INOI 6 Lite

Предустановлена операционная система Android 7.0 без стороннего лаунчера. В память добавлено приложение INOI, упрощающее получение технической и сервисной поддержки, а также добавляющее дополнительные настройки оформления.

INOI 6 Lite

INOI 6 Lite

Итоги по INOI 6 Lite

INOI 6 Lite – недорогой 3G-смартфон с отличными показателями автономной работы. К его плюсам отнесем узкий экран, двойная основная камера, чистая операционная система и хорошее качество экрана. Сбоев и проблем в ходе длительных тестов выявлено не было.

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